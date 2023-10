To koniec work-life balance. Będzie integracja pracy z życiem osobistym pracowników

Badania Fundacji Sukces Pisany Szminką pokazują ponadto, że co piąty ankietowany bardzo często pracuje ponad 40 godzin tygodniowo. Choć uczestnicy badania w znacznej większości (59 proc.) mogli korzystać z elastycznych godzin pracy i swobodnie wybierać czas pracy, to i tak co piąty ankietowany bardzo często pracował po godzinach.

Przemęczenie, jakie jest efektem pracy ponad ustawowe 40 godzin, mocno przekłada się na nasze zdrowie psychiczne czy koncentrację. Zauważają to firmy, które tworzą polityki przyjazne rodzinie poprzez chociażby propozycję elastycznych godzin pracy czy placówki opieki nad dziećmi na miejscu. Widać także zmiany systemowe. Wprowadzona w tym roku dyrektywa work-life balance zakłada nawet wydłużony urlop. Sytuacja jednak nie poprawia się znacząco.

Dlaczego? Poza rozwiązaniami systemowymi, takimi jak przykładowo prawne możliwości dotyczące zachęcenia ojców do bardziej aktywnego uczestnictwa w opiece nad dziećmi czy praca w systemie hybrydowym, potrzebne są zmiany kulturowe i mentalne w nas samych.

- Zmiana często obnaża, jak bardzo jesteśmy przyzwyczajeni do dotychczasowych ról, schematów działania, nawyków i społecznie utartych norm. Jesteśmy przyzwyczajeni do tradycyjnych ról matki i ojca oraz tego, że pracy nie powinno się brać do domu. Zmiana na poziomie mentalnym to nic innego jak krzywa uczenia i oduczania się tego, jak działaliśmy do tej pory - mówi Agnieszka Michalska-Rechowicz, trenerka odporności psychicznej.

Przemęczenie pracą mocno przekłada się na nasze zdrowie psychiczne czy koncentrację (fot. Shutterstock)

Podzielenie życia pół na pół nie jest możliwie. Potrzeba płynności

Kluczowe jest wprowadzenie stanu równowagi pomiędzy czasem pracy i czasem po pracy, tak aby jedno nie zdominowało drugiego. Jak podkreśla Agnieszka Michalska-Rechowicz, jedną z największych zmian mentalnych, jakie nas czekają, jest odejście od pedantycznego dzielenia spraw po połowie, czyli upłynnienie granic i przenikania różnych sfer.

- Nie jesteśmy w stanie budować równowagi, dzieląc życie na dwa obszary i stawiając w opozycji do siebie to, co związane z życiem prywatnym oraz to, co z pracą. W taki sposób mocno kontrastujemy te doświadczenia. A stosowana przez nas zero-jedynkowość pozornie tylko umożliwia porządkowanie i zarządzanie sprawami życiowymi – wyjaśnia.

To zadanie dość trudne. Agnieszka Michalska-Rechowicz za przykład podaje szkolenia. „Kiedy przed uczestnikami szkolenia stoi do wykonania zadanie, a trener dzieli ich na dwa zespoły, domyślnie przyjmują one postawę rywalizacji wobec siebie. Gdyby tylko jednak rozważyły współpracę, szybciej doszłoby do rozwiązania problemu czy osiągnięcia celu. Taki zwykle jest wniosek pod koniec zadania”.

Work-life fluidity zastępuje work-life balance

Koncepcja równowagi narodziła się w Wielkiej Brytanii na przełomie lat 70. i 80 i była odpowiedzią na zjawiska pracoholizmu i wypalenia zawodowego. Prawdziwym testem w boju dla zjawiska równowagi praca-dom była pandemia COVID-19. Znany do tej pory trend work-life balance zastąpiło połączenie work-life integration (integracji obszarów pracy i życia) i fluidity (płynność).

Słowa te znacznie lepiej opisują rzeczywistość taką, jaka jest, bo tradycyjne metody pracy nie są już potrzebne i adekwatne. Podkreślają one również, że poszukujemy odpowiedniego balansu – takiego, który da sens i spełnienie, ale będzie również cechował się wyważeniem tego, co jest dla nas ważne na danym etapie życia. A ta statystyka nigdy nie wygląda w sposób 50-50.

Czym cechuje się work-life fluidity, czyli koncepcja płynnej równowagi? Jak podkreślają eksperci WSB Merito, to przede wszystkim większe rozpoznanie tego, gdzie kierujemy naszą uwagę, czas i energię. Punkt równowagi będzie znajdował się zupełnie gdzie indziej u tych, którzy wchodzą na rynek pracy i tych, którzy właśnie zostali rodzicami. Work-life fluidity to także większe rozpoznanie swoich potrzeb czy priorytetów.

Jak zauważają eksperci, to także – co może okazać się istotne dla zarządzających firmami – „większe rozpoznanie możliwości wyboru harmonogramu pracy”, nie tylko zdalnej. Może to oznaczać pracę cztery lub nawet trzy dni w tygodniu, odejście od godzin pracy 9-17 i uznanie, że nie zatrudniamy osób ze względu na ich obecność w biurze, lecz zdolności do ukończenia pracy.

Rozwiązanie nie jest tylko i wyłącznie teorią. Za używaniem pojęcia work-life fluidity i coraz szerszym wdrażaniem go już teraz jest m.in. Anna Lundstrom, dyrektor generalny Nespresso UK i Irlandii. Opowiada się ona za płynnością w miejscu pracy, zwłaszcza na stanowiskach menedżerskich.

Nie tylko work-life fluidity, w grze także work-life integration

Założyciel Pracuj.pl Maciej Noga podkreśla, że trend work-life integration powinien znaleźć się na liście zainteresowań firm, które chcą tworzyć skuteczne, angażujące i włączające środowisko pracy.

Koncepcja zakłada, że obie sfery życia – osobista i zawodowa – mogą ze sobą współistnieć, w przeciwieństwie do work-life balance, które oddzielało je grubą kreską. Wraz z popularyzacją pracy zdalnej czy hybrydowej normalne stało się bardziej elastyczne podejście do czasu pracy i korzystanie np. z możliwości wyjścia z biura lub domu podczas standardowych godzin pracy, by np. udać się do lekarza czy odebrać dziecko ze szkoły.

- Mimo początkowych obaw okazało się, że model work-life integration działa, a efektywność pracowników nie spadła. Możemy zatrudnić najlepszą osobę wykonującą dobrze swoje obowiązki z dowolnego miejsca na świecie poza typowymi godzinami 8-16, zgodnie ze swoimi preferencjami – mówi Maciej Noga.

Oczywiście musi to działać również w drugą stronę – pracodawca może oczekiwać, że pracownik na home office odpisze na maila lub odbierze służbowy telefon w niestandardowych godzinach. W podejście work-life integration wpisuje się też samodzielne rozwijanie kompetencji zawodowych w czasie wolnym.

W podobnym tonie wypowiada się Iwo Paliszewski, CEE marketing & employer branding manager w Antal Polska.

- Integracja między życiem zawodowym a prywatnym koncentruje się na przekonaniu, że nie ma między nimi rozróżnienia i że oba muszą współistnieć w harmonii. Zamiast postrzegać pracę i czas osobisty jako oddzielne jednostki, pracownicy mogą pójść na kompromis. W wielu polskich firmach idea work-life integration wciąż jest czymś nowym. Jednak jak się okazuje, zupełnie nie ma się czego obawiać – o wiele łatwiej jest te dwie sfery łączyć niż rozdzielać na siłę – mówi.

