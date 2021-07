To koniec urzędów pracy, jakie znamy. Zmieni się wszystko

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii chce, by ze zmianą nazwy dotychczasowych urzędów pracy w centra wspierania zatrudnienia doszło do poważnych zmian w sposobie wykonywania pracy przez zatrudnionych w pośredniakach urzędników. Podejście ma być bardziej indywidualne, tak by wesprzeć zarówno bezrobotnych, jak i osoby, które chcą zmienić branżę. To dla wielu pracowników urzędów zapowiedź prawdziwej rewolucji mentalnej.

Adam Sierak

Adam Sierak • 13 lip 2021 0:01





Chcemy, by urzędy pracy nie zajmowały się osobami, które przyszły tylko po to, żeby mieć zapewnioną składkę zdrowotną - mówi wiceminister Iwona Michałek (fot. UMGW)

REKLAMA

W „Rządowej ławie” wiceminister Iwona Michałek opowiada, co obecnie dzieje się z ustawą o promocji zatrudnienia.

W wypełnianiu nowej roli ma pomóc przeniesienie składki zdrowotnej z urzędów pracy do ZUS. Minister przyznaje, że będzie to wstępne „sito”.

Dalej urzędnikom ma pomóc centrum szkolenia kadr dla służb zatrudnienia, które planuje powołać do życia resort.

Nowe urzędy pracy mają być scyfryzowane i skupione na tym, by wspierać zarówno bezrobotnych, jak i osoby, które chcą zmienić branżę. Dzięki temu pracownicy "pośredniaków" mają być bardziej skuteczni w aktywizowaniu bezrobotnych.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek (fot. PTWP)

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Tyle z założeń resortu, bo jakościowa zmiana w urzędach pracy – a raczej w powoływanych w ich miejsca centrach wspierania zatrudnienia – nie uda się bez zmian w sposobie pracy zatrudnionych w nich osób.

– To będą osoby, które wyposażymy w wiele nowych kompetencji. Dlatego chcemy stworzyć centrum szkolenia kadr dla służb zatrudnienia. Tam chcemy zaproponować różnego typu propozycje kursowe, szkoleniowe dla tych, którzy już pracują w urzędach pracy. Chcemy, żeby oni nie tylko obsługiwali bezrobotnego, ale zajęli się problemem – wyjaśnia Iwona Michałek, wiceminister rozwoju, pracy i technologii. – Chcemy, żeby do Centrum Wspierania Zatrudnienia trafiały również osoby, które chcą zmienić pracę, chcą nabyć nowych kwalifikacji, chcą się przekwalifikować, chcą nabyć nowych kompetencji. Chcemy, żeby ten nasz pracownik potrafił indywidualnie prowadzić taką osobę – dodaje.

To z jednej strony. Z drugiej, mocno upraszczając – nowe urzędy będą miały za zadanie znalezienie konkretnego pracownika dla konkretnej firmy.

– To mają być miejsca, do których pracodawca pójdzie i otrzyma pomoc, gdy będzie potrzebował pracownika z określonymi kompetencjami, wykształceniem i wiekiem. Zadaniem nowych urzędów będzie wyłuskiwanie takich ludzi – mówi wiceminister.

Zobacz, co o zmianach w urzędach pracy mówi wiceminister Iwona Michałek: Nowe przepisy ustawy o promocji zatrudnienia mają dać też mocniejszą rolę ministra ds. pracy. W „Rządowej ławie” pytamy wiceminister Michałek o to, jaką ona widzi dla siebie rolę w stymulowaniu pracy pośredniaków w Polsce i jak uniknąć centralizacji przy takim zapisie w tej reformie? – Nie chcemy ręcznie regulować i pokazywać urzędowi pracy, co on ma robić. My chcemy wyznaczać kierunki, które my widzimy dla państwa jako ministerstwo – wiemy, w jakim kierunku podąża gospodarka i gdzie powinniśmy ją jeszcze stymulować – odpowiada. Cudzoziemcy W „Rządowej ławie” z Iwoną Michałek rozmawiamy także o pracach nad nową ustawą regulującą kwestie zatrudniania cudzoziemców, która ma postawić nowe zadania przed urzędnikami z powiatowych urzędów pracy: – Nasza propozycja ustawowa zmierza do tego, żeby ułatwić procedury. Chcemy, żeby wszystkie sprawy związane z rejestracją cudzoziemców, pozwoleń na pracę zeszły z urzędów wojewódzkich do urzędów powiatowych. To ułatwi i przyspieszy realizację tych spraw. Do rządowego zespołu ds. planowania prac rządu trafił już wniosek o nadanie ustawie numeru legislacyjnego. – Chcielibyśmy, żeby ten projekt ustawy wszedł pod obrady parlamentu jeszcze w tym roku – mówi wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.