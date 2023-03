To jeden z największych błędów pracodawców. Menedżerowie często o tym zapominają

Jaki obraz wyłania się z badania HRM Institute? Tylko 54 proc. pracowników uważa, że są doceniani w pracy. Taki wynik powinien skłonić pracodawców do refleksji, czy stać ich na to, żeby niemal połowa pracowników czuła się niedoceniana. Niedoceniany pracownik nie czuje się związany z firmą i nie ma motywacji, żeby jak najlepiej pracować.

- Pozytywne nastawienie do wykonywanych obowiązków sprawia, że pracownicy mają więcej energii, identyfikują się ze swoim miejscem pracy, częściej także są bardziej lojalni wobec pracodawcy – komentuje Sylwia Wysocka-Sollich.

- Zadowolenie wpływa także na większą odporność psychiczną u pracownika, który lepiej radzi sobie ze stresem w życiu zawodowym, a także w prywatnym. Nie zapominajmy, że zadowolenie z pracy stanowi ważny czynnik rozwoju każdego dorosłego człowieka – dodaje psycholog.

Docenianie może zwiększać zaangażowanie pracowników

Liczne badania rynku pracy pokazują, że wynagrodzenia pozostają na czele najważniejszych czynników dających Polakom zadowolenie z pracy. Jednak zbyt rzadko dostrzegany jest wpływ poczucia bycia docenionym na przywiązanie pracowników do pracodawcy. Z badania Pracuj.pl wynika, że takie uczucie w swoim obecnym miejscu zatrudnienia deklaruje mniej niż połowa zatrudnionych (48 proc.). Nieco więcej osób (53 proc.) deklaruje, że docenienie wykonywanych obowiązków służbowych odczuwa ze strony swojego najbliższego otoczenia, m.in. rodziny i znajomych.

Tymczasem wyniki badania Pracuj.pl wskazują, że ta kwestia realnie wpływa na decyzje rekrutacyjne Polaków. Więcej niż co czwarty respondent (27 proc.) szukający aktywnie pracy robi to właśnie ze względu na poczucie niedocenienia w obecnym miejscu zatrudnienia. Z drugiej strony, przybliżony odsetek badanych (24 proc.) pozostających u obecnego pracodawcy robi to właśnie ze względu na poczucie docenienia.

Wielu pracodawców uważa, że nie stać ich na docenianie pracowników (Fot. Shutterstock)

Każdego stać na docenianie – nie tylko pieniądze mają znaczenie

Wielu pracodawców uważa, że nie stać ich na docenianie pracowników. Powinna ich zatem ucieszyć informacja, że pozafinansowe sposoby doceniania w pracy są tak samo cenione, jak te finansowe. Z badania HRM Institute wynika, że na pierwszym miejscu wśród form doceniania, jakich chcą pracownicy, znalazły się gratyfikacja finansowa oraz pozytywna informacja od przełożonego (po 61 proc. wskazań), a na kolejnym miejscu wymieniane są podziękowania na forum firmy. Na dwie ostatnie z tych form doceniania stać każdego pracodawcę, bez względu na sytuację finansową firmy i pracownika.

- Częste, uczciwe, publiczne i regularne docenianie pracowników i zespołów jest ważne w pracy. Jest to fakt, z którym warto się oswoić i przyjąć do wiadomości, że będzie on ważny już zawsze. Stanowi potwierdzenie dla pracowników, że wnoszą znaczący wkład w sukces firmy. A w końcu w pracy to ludzie są najważniejsi. Warto zrobić wszystko, żeby to udowadniać codziennie i regularnie – podkreśla Anna Macnar, CEO HRM Institute.

Feedback to nieodłączny element doceniania w pracy

Sama pochwała nie wystarczy, żeby pracownicy czuli się docenieni. Chcą wiedzieć, za co są chwaleni i nagradzani, a także, co poszło nie tak. Konstruktywna informacja zwrotna to ważna część doceniania. 40 proc. badanych przez HRM wskazuje, że w ich firmie jest kultura lub program feedbacku. Informacje zwrotne najczęściej otrzymują młodsi pracownicy – ponad połowa pracowników w wieku do 29 lat i tylko jedna trzecia osób w wieku powyżej 50 lat.

Jaki feedback chcemy otrzymywać? Uczestnikom badania najbardziej brakuje szczegółowej konstruktywnej informacji zwrotnej (45 proc. wskazań) lub ogólnej konstruktywnej informacji zwrotnej (35 proc.). Co ciekawe, kobiety częściej niż mężczyźni chcą pozytywnej informacji zwrotnej – chcą wiedzieć, co robią dobrze (14 proc. wskazań vs 6 proc.). Z kolei mężczyźni częściej chcą wiedzieć, nad czym mają pracować (14 proc. wskazań vs 4 proc.).

30 proc. badanych wskazuje, że w ich firmach szefowie proszą podwładnych o feedback. Najczęściej dzieje się to podczas oceny okresowej (20 proc.).

Cicha rezygnacja, czyli zaangażowanie w pracy na niskim poziomie

Warto w kontekście doceniania przytoczyć dane dotyczące zaangażowana, które nie napawają optymizmem. Z corocznego raportu Instytutu Gallupa "State of the Global Workplace: 2022 Report" wynika, że tylko 14 proc. Europejczyków jest zaangażowanych w swoją pracę. To najniższy poziom na świecie. Daleko nam do Stanów Zjednoczonych i Kanady, gdzie zaangażowanie i entuzjazm względem pracy wykazuje 33 proc. pracowników, zatem co trzeci. W Azji Południowej, czyli krajach takich jak m.in. Indie, Pakistan, Nepal czy Bangladesz, ten wskaźnik wynosi 27 proc.

Pandemia przyczyniła się do zatarcia granic między życiem prywatnym a zawodowym. Część osób zaczęła pracować po godzinach czy wieczorami, co prowadzi do wypalenia i nasila zjawisko zwane „quiet quitting”, czyli cichą rezygnacją. Nie musi mieć ono nic wspólnego z odchodzeniem z pracy. Chodzi raczej o rezygnację z ambicji – mówi założyciel firmy rekrutacyjnej Personnel Service Krzysztof Inglot.

Jak dodaje, sprowadza się ono do wykonywania tylko przydzielonych obowiązków i tylko w czasie pracy. Trzymanie się tych ram – jak podkreśla Inglot – pozwala zachować balans, ale też odbiera pracodawcom komponent związany z zaangażowaniem pracowników.

- Nie chodzi tu o zostawanie dłużej, a o kreatywność czy dążenie do rozwoju. Żeby zmotywować do tego pracowników, niezbędna jest silna rola liderów, a ci – jak widać po wynikach Instytutu Gallupa – mają trochę do nadrobienia. Pracownik musi też czuć, że jest za swoją pracę odpowiednio wynagradzany, a galopująca inflacja temu nie sprzyja – wyjaśnia Inglot.

