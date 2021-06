To idealny czas, by spróbować sił w tym zawodzie. Będzie się czym pochwalić w CV

Rozkręcają wieczorne dyskoteki, od rana zachęcają do wspólnych ćwiczeń, z dziećmi poszukują skarbów ukrytych na plaży, śpiewają, tańczą, grają w piłkę, badmintona czy malują kolorowe wzory na buziach i uczą grać w szachy. Animatorzy czasu wolnego poszukiwani do pracy. Jakie wyzwania wiążą się z tą pracą?

Hiszpania, Cypr, Malta, Portugalia czy Włochy i Chorwacja. O Polsce nie ma co wspominać, bo ofert w naszym kraju jest bez liku. To zaledwie kilka popularnych w czasie wakacji krajów, w których na animatorów czasu wolnego czeka obecnie praca. Pandemia odpuściła i zainteresowanie wyjazdami na zorganizowany wypoczynek wzrasta. Rekrutują zarówno luksusowe hotele, jak i pensjonaty czy też biura podroży lub osoby prywatne prowadzące obiekty turystyczne.

Animator czasu wolnego to w miarę nowy zawód, który zaczął się rozwijać wraz z rosnącym zainteresowaniem Polaków podróżami. Dziś na zagranicznych wakacjach normą jest, że w czasie wypoczynku możemy wybrać się na zajęcia w hotelu czy na campingu organizowane przez animatora lub też posłać na nie dzieci. Powoli staje się to normą również w Polsce.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Animatorem czasu wolnego może zostać każdy, ale nie każdy się do tej pracy nadaje. Nie trzeba kończyć specjalnych szkół czy kursów. Natomiast liczą się określone umiejętności, kompetencje i wiedza. Na pewno byłoby idealnie, aby animatorzy byli samodzielni, odpowiedzialni, empatyczni (bo bardzo często wspierają gości na terenie hotelu) i kreatywni, aby byli asertywni, kulturalni i mieli ogrom energii. Powinni wykazywać się przynajmniej komunikatywną znajomością języka obcego, w niektórych krajach (np. w Hiszpanii czy Włoszech) powinien być to język lokalny - wyjaśnia Aleksandra Wodzyńska, trenerka i rekruterka animatorów w Akademii Rainbow.

Jak dodaje, oni w procesie rekrutacji sprawdzają, czy kandydaci do pracy są pełni energii, czy angażują się w zadania, czy dobrze współpracują w zespole, czy mają wysoki poziom motywacji wewnętrznej.

fot. Pixabay

- Animatorzy pracują na destynacjach zagranicznych daleko od swoich przełożonych, zatem musimy być pewni, że będą dobrze wykonywać swoją pracę bez stałego nadzoru - dodaje Aleksandra Wodzyńska. Jednocześnie przyznaje, że decydując się na taki zawód, warto pokusić się o ukończenie odpowiedniego kursu czy zdobycie certyfikatu. To dość istotnie zwiększa szanse podczas rekrutacji.

- Każdy ukończony kurs, który rozwija nasze umiejętności, może być bardzo cenny. Warto zacząć od ogólnego szkolenia z animacji czasu wolnego, w programie którego są elementy animacji dla dorosłych i dla dzieci. Pozwalają poczuć na własnej skórze, czy w ogóle odpowiada nam animacja, czy ten poziom energii, zaangażowania i oddania pracy jest dla nas komfortowy. Dalej można rozwijać cechy indywidualne. Niektórzy animatorzy świetnie tańczą i będą dużą część swojej pracy opierać o animacje ruchowe. Zatem kursy np. nadal popularnej Zumby mogą być bardzo dobrym pomysłem - podpowiada.

W jej opinii dobrym kierunkiem rozwojowym będą też kursy aktorskie czy improwizacji, której elementy świetnie pasują do animacji dla dorosłych. Jeśli ktoś woli pracę z dziećmi, to rozwijające będą kursy np. malowania twarzy, skręcania balonów, tańców mini disco czy tworzenia dużych baniek. Przydatne będą kursy pierwszej pomocy, aby poczuć się pewnie w swojej pracy.

Warto zaznaczyć, że kilka lat temu Akademia Rainbow rozpoczęła współpracę ze szkołami i razem tworzy klasy o specjalizacji Animacja Czasu Wolnego pod patronatem Rainbow. Obecnie z firmą współpracuje już dziewięć szkół, w których uczy się łącznie ponad 1000 osób.

Na czym polega praca animatora czasu wolnego

W wielkim skrócie praca animatora polega na tym, aby zagospodarować czas wolny urlopującym się gościom. Co to dokładnie będzie? Wszystko zależy od kreatywności.

Przykład z aktualnego ogłoszenia o pracę dla animatora zamieszczonego przez firmę rekrutacyjną poszukującą pracowników dla sieci hoteli na Cyprze. Animator, który zdecyduje się tam pracować, będzie zajmował się następującymi aktywnościami: rzutki, łucznictwo, koszykówka, piłka nożna, siatkówka plażowa, tenis, tenis stołowy, piłka wodna, pilates, yoga, streching, aerobik, aquafitness, prowadzenie zajęć z dziećmi - malowanie, rysowanie, gry i zabawy do tego taniec, aktorstwo, śpiew itp. w różnego rodzaju występach na żywo.

- Choć wszyscy myślą, że animatorzy pracujący w ciepłych krajach głównie wypoczywają nad basenem, w rzeczywistości jest to bardzo ciężka praca - opowiada Adam Myszkowski, absolwent turystyki i rekreacji, który jako student wyjeżdżał na wakacje jako animator.

fot. Shutterstock

- Pracę zaczynałem od prowadzenia przedpołudniowych zajęć z fitnessu przy basenie. Warunki pięknie prezentują się tylko na zdjęciach, bo ciężko wytrzymać trzy godziny aktywności fizycznej, gdy z nieba leje się żar. Potem przerwa i chwila dla siebie. Do pracy wracaliśmy po godzinie 15, gdy pogoda znów zaczynała sprzyjać aktywnościom na dworze. Organizowaliśmy zajęcia i konkursy dla dzieci oraz staraliśmy się zachęcać do zabawy dorosłych. Pracę kończyliśmy o 22, wtedy zaczynał się czas dla nas - opisuje dzień z życia animatora.

Dodaje też, że mimo takiego obciążenia udawało się mu znaleźć czas wolny, by zwiedzać okoliczne atrakcje. Przy czym warto pamiętać, że czas pracy animatorów zależy od konkretnej firmy, dla której będą pracować.

Jednak do zadań animatora należy nie tylko zachęcanie do dobrej zabawy, ale też wymyślenie, co można zaoferować gościom oraz rozplanowanie tego na konkretne dni i godziny. To od ich pomysłowości, kreatywności i inicjatywy zależy, czy goście hotelowi będą zadowoleni z pobytu i nie spędzą go jedynie na leżaku nad basenem lub na plaży.

Adam Myszkowski przyznaje, że choć praca do lekkich nie należy, bardzo wciąga. - Po trzech miesiącach spędzonych na zajmowaniu gości zazwyczaj mówiłem sobie "nigdy więcej", tymczasem przychodził styczeń, luty, na dworze szaro, buro i zimno, i od razu zaczynałem poszukiwania nowego kierunku na wyjazd. Dzięki temu pracowałem w takich krajach jak Turcja, Tunezja, Cypr, Hiszpania, Portugalia czy Grecja. Mam ogrom wspaniałych wspomnień. Do tego wydaje mi się, że takie doświadczenie w CV jest bezcenne, pokazuje, że człowiek zawsze da sobie radę - dodaje były animator.

Zarobki animatora czasu wolnego

Wszystko zależy od miejsca, w którym będziemy pracować oraz od doświadczenia, jakie posiada i ukończonych przez niego kursów. Zaś przeglądając ogłoszenia o pracę, rzuca się w oczy, że lepsze stawki otrzymamy, wybierając zagraniczne oferty. Choć nie jest to regułą. Stawki, jakie można tam otrzymać, wahają się od 600 do 1500 euro miesięcznie. W przeliczeniu na złotówki od 2600 do ponad 6500 zł. Natomiast w Polsce stawki są niższe. Większość hoteli oferuje minimalną stawkę godzinową, czyli 18,30 zł za godzinę brutto. Choć są również placówki w Polsce, które kuszą animatorów pensją 5 500 zł brutto miesięcznie.

Z kolei z informacji zamieszczonych przez serwis z ogłoszeniami o pracę praca.pl wynika, że zarobki animatora czasu wolnego kształtują się w przedziale od 2 000 do 5 000 złotych brutto.

Do tego dochodzi zapewnione przez pracodawcę zakwaterowanie i wyżywienie, w wielu hotelach również firmowy ubiór.

- Praca animatora to ogromna przygoda. To jedno z niewielu stanowisk pracy w turystyce, które wiąże się z nie tak dużą odpowiedzialnością (jak na przykład stanowisko rezydenta czy pilota), a jednak daje możliwość spędzenia czasu w najpiękniejszych miejscach na świecie. Animatorzy doskonalą swój język obcy. Uczą się funkcjonowania w międzynarodowym środowisku i w grupie. Na niewyobrażalny poziom przesuwają swoją asertywność, zarządzanie sobą w czasie i rozwijają swoją kreatywność. Przekonują się o swojej sile rozwiązywania problemów, które wydawały się nierozwiązywalne. Oczywiście poznają też branżę turystyczną, co dla wielu jest początkiem świetnej kariery - po kilku sezonach w animacji ogromna grupa animatorów doszkala się i rozpoczyna pracę jako rezydenci czy piloci - podsumowuje Aleksandra Wodzyńska.