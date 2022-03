To HR musi przeprowadzić firmy przez ten kryzys

Atak Rosji na Ukrainę to kolejne po pandemii wydarzenie, które wywołało lęk i niepokój wśród pracowników. To kolejny gorący czas dla HR-owców. Bez wątpienia nie powinni siedzieć bezczynnie. Co mogą i powinni zrobić dla zespołów, a także dla siebie?

Wojna w Ukrainie niezaprzeczalnie wpływa na firmy i ich pracowników. W pierwszej kolejności firmy skupiły się na działaniach krótkoterminowych, takich jak zabezpieczenie podstawowych potrzeb związanych z bezpieczeństwem, pomoc w przedostaniu się przez granicę, znalezienie miejsca zamieszkania, wyżywienie, kryzysowe wsparcie psychologiczne. Iwona Wencel, prezeska i właścicielka firmy WNCL, podkreśla, że tego typu działania obserwujemy obecnie w ogromnej skali. Niezbędne jest jednak myślenie naprzód.

– Firmy muszą zastanowić się, w jakim stopniu i jak wesprzeć rodziny swoich pracowników pochodzenia ukraińskiego, jak pomóc obywatelom Ukrainy w odnalezieniu się na polskim rynku pracy. Bardzo ważną i niestety w wielu przypadkach problematyczną kwestią będzie z pewnością bariera językowa i kompetencyjna. Intensywny kurs języka polskiego, wsparcie w nabywaniu kompetencji potrzebnych na rynku pracy to tylko niektóre z działań, które można podjąć. Niezbędna będzie także pomoc psychologiczna i prawna dla pracowników oraz ich rodzin – mówi Iwona Wencel.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Z kolei w perspektywie długoterminowej, według Iwony Wencel, najważniejsze będzie wsparcie w usamodzielnianiu się uchodźców, którzy zdecydowali się pozostać w Polsce, opracowanie i wdrożenie przemyślanych programów diversity & inclusion, które adresują m.in. kwestię różnic kulturowych, wypracowują spójną strategię komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem właśnie różnorodności i inkluzywności.

Firmy nie mogą zapomnieć również o polskich pracownikach. Jak zaznacza Iwona Wencel, pracodawcy powinni pamiętać, że wojna, która toczy się tak blisko naszego terytorium, napawa realnym strachem także Polaków. Ludzie są przestraszeni, niektórzy nawet przerażeni, czują się zagubieni, nie wiedzą, co robić, co mówić – spektrum reakcji jest bardzo szerokie. Kluczowe więc, by pokazać im, że wszystkie ich reakcje, emocje są naturalne i są w porządku – nie ma lepszych czy gorszych sposobów reagowania.

Działy HR ponownie muszą działać w trybie zwiększonej mobilizacji. Jak zauważa Anna Czyż, head of people & culture w Hays Poland, to właśnie na nich w dużej mierze spoczywa odpowiedzialność za wsparcie kondycji psychicznej zespołu w tym trudnym okresie i zapewnienie doraźnej pomocy tam, gdzie jest ona niezbędna. Do tego dochodzą zintensyfikowane działania z zakresu CSR, które zazwyczaj są nadzorowane właśnie przez działy personalne.

– Podobnie jak w przypadku pierwszej fali pandemii, kiedy organizacje musiały mierzyć się z wieloma niewiadomymi, teraz ponownie na działach HR spoczywa odpowiedzialność za koordynację działań i komunikację wewnętrzną w firmach – zarówno na poziomie centralnym, jak i zespołowym. Działy HR powinny zadbać o to, aby do wszystkich zatrudnionych dotarł prosty komunikat: jesteśmy świadomi, że obecna sytuacja was dotyka i jeśli potrzebujecie wsparcia lub chcecie porozmawiać, to jesteśmy dla was. Przygotowane powinny zostać jednak nie tylko oficjalne komunikaty, ale też wskazówki dla menedżerów, jak reagować i rozmawiać z pracownikami, którzy doświadczają strachu, stresu, a czasem też osobistych dramatów – ocenia Anna Czyż.

W podobnym tonie wypowiada się Iwona Wencel. Jej zdaniem to, co HR-owcy i liderzy mogą w obecnej sytuacji zrobić, to postawić na maksymalnie transparentną komunikację, otwarty dialog wewnątrz firmy, modelowanie postawy wyrozumiałości i życzliwości.

– Warto przekazywać rzetelne, spójne oraz wiarygodne informacje, mówić wprost, jaka jest sytuacja firmy, np. w zakresie stabilności finansowej. Pamiętajmy, że wszystkie tego typu komunikaty i działania budują poczucie bezpieczeństwa – ocenia Wencel.

Poczucie kontroli i sprawczości

Działy HR powinny również zapewnić w organizacji możliwość podjęcia działań, które pozwolą pracownikom odzyskać poczucie kontroli i sprawczości.

– Mowa tutaj chociażby o firmowych zbiórkach, organizowaniu szkoleń czy innych form pomocy dla osób napływających do Polski, a także o wolontariacie pracowniczym. W Hays przyznaliśmy każdemu pracownikowi dodatkowy dzień wolny na wolontariat związany z pomocą uchodźcom. Dodatkowo w Polsce angażujemy się w różne oddolne inicjatywy pracowników, natomiast w skali globalnej utworzyliśmy fundusz zasilony kwotą 100 tys. euro, który będzie wspierał działania pomocowe w Europie Środkowo-Wschodniej – wyjaśnia Czyż.

Także Iwona Wencel uważa, że niezbędne jest wsparcie i budowanie wspólnoty. – Starajmy się być w tym czasie blisko z naszymi pracownikami, dajmy im jasny sygnał, że mogą na nas liczyć i z nami rozmawiać. Mam poczucie, że bardzo ważną kwestią jest wspieranie inicjatyw oddolnych, bo niemal nic nie działa na ludzi bardziej mobilizująco oraz wzmacniająco, niż bycie wśród ludzi, działanie na rzecz wspólnego celu i poczucie sprawczości – mówi.

Wsparcie psychologiczne

Obok działań pomocowych działy HR mocno koncentrują się na aspekcie wsparcia psychologicznego. Jak zauważa Anna Czyż, jest to kolejna sytuacja kryzysowa na przestrzeni kilku lat i tak samo jak na początku pandemii nie wiedzieliśmy, jak na nas wpłynie, teraz też do końca nie wiemy.

– Każdy pracownik mierzy się zatem ze stresem i strachem. Wielu z nich angażuje się również w działania pomocowe, przyjmuje do swoich domów gości z różnymi, trudnymi doświadczeniami, a to również może negatywnie oddziaływać na ich kondycję psychiczną. Rolą działów HR powinno być dostarczenie pracownikom narzędzi, które pozwolą im poradzić sobie z negatywnymi emocjami – wyjaśnia Anna Czyż.

Zdaniem przedstawicielki Hays Poland najbliższy czas powinien być dla HR-u okresem uważnego przyglądania się pracownikom, temu, jak się czują i czego potrzebują.

– Aktualna sytuacja udowadnia, jak ważne są świadczenia związane z opieką psychologiczną, aby zatrudnieni mogli korzystać z profesjonalnej pomocy dokładnie wtedy, gdy jej potrzebują. Organizacje, które odrobiły tę lekcję w czasie pandemii i wdrożyły programy wsparcia zdrowia psychicznego, teraz mają nieco łatwiej. Jednak nawet jeśli firma nie posiada takiego benefitu w swojej ofercie, to działy HR powinny dzielić się informacjami o bezpłatnych webinariach dotyczących np. radzenia sobie ze strachem czy wskazówkami gdzie szukać pomocy – komentuje Anna Czyż.

Zadbać o samych siebie

Iwona Wencel uważa z kolei, że wsparcie psychologiczne – choć powinno objąć wszystkich pracowników – powinno się skupiać głównie na liderach i HR-owcach.

– Musimy pamiętać, że często to właśnie oni stają się powiernikami emocji innych osób, a nie zawsze są (i nie muszą być) do tego profesjonalnie przygotowani. Pewnie wszyscy kojarzymy już metaforę na temat kolejności zakładania masek tlenowych w samolocie. Choć to porównanie wydaje się już mocno wyeksploatowane, trafia w samą istotę problemu. Szczególne znaczenie będzie więc miało bezpośrednie wsparcie liderów, HR-owców i menedżerów. Psychologiczne, ale także takie, które po prostu ułatwi im codzienną pracę, np. dodatkowe narzędzia czy konsultacje ze specjalistami. Organizacje muszą też skupić się na wypracowaniu spójnych strategii komunikacji, zwłaszcza w firmach zróżnicowanych narodowościowo – komentuje szefowa WNCL.

Również Anna Czyż uważa, że w natłoku działań pracownicy działów HR powinni również pamiętać o sobie. Ważne jest nie tylko rezerwowanie miejsca w kalendarzu na bieżące sprawy, refleksję i odpoczynek od naprędce umawianych spotkań, ale również tzw. reset po godzinach pracy.

– Tak jak każda aktywna zawodowo osoba, HR-owcy powinni znaleźć swój indywidualny sposób na uzupełnienie energii. Jest im to niezbędne do dalszych, efektywnych działań – ocenia Czyż.

Iwona Wencel podkreśla, że sposobów zadbania o siebie jest wiele: od zadbania o fizjologiczne podstawy, np. sen, zdrowe odżywianie, ruch, przez techniki radzenia sobie ze stresem, które polegają w dużej mierze na „paleniu” kortyzolu np. w ramach aktywności fizycznej, po długoterminowe działania wspierające naszą rezyliencję, czyli odporność psychiczną.

– Brzmi to nieco abstrakcyjnie, więc chętnie podzielę się moimi sposobami na “wentylowanie” emocji i napięcia: pozwolenie sobie na łzy nawet w gronie współpracowników, mówienie o swoich emocjach, medytacja, codzienna (nawet krótka) porcja ćwiczeń, spacer, spotkania z przyjaciółmi, zabawa z kotem, ćwiczenia oddechowe przed snem, ograniczenie sprawdzania newsów – mówi Iwona Wencel.

– Myślę też, że bardzo ważne, by - poza dobrostanem mentalnym - zadbać o wsparcie w obszarach zawodowych, które są dla nas nowe, trudne i stresujące, a wiążą się np. z nowymi zadaniami, szalonym tempem pracy, koniecznością reagowania na sytuacje kryzysowe. Sesja mentoringowa albo konsultacyjna wzmocni nasze poczucie sprawczości i kompetencji, a przy tym będzie okazją do nawiązania kontaktu z drugą osobą, która – tym razem inaczej niż zwykle – będzie wsparciem dla nas – dodaje Wencel.