To czas weryfikacji HR-u. Biznes mówi "sprawdzam"

Koronawirus wywrócił świat do góry nogami. Podejście do prowadzenia biznesu zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji zmieniło się. Firmy musiały szybko dostosować się do nowej rzeczywistości i przygotować pracowników do funkcjonowania w świecie wirtualnym. Dotyczy to także działów HR, które z dnia na dzień musiały zmienić swoje priorytety i reagować na wprowadzane zmiany. Łatwo nie jest, jednak HR-owcy mają teraz szansę na pokazanie swojej wartości dla biznesu.

– Mam poczucie, że jest to moment, w którym pojawia się weryfikacja naszych działań, w tym HR-u. Jeśli do tej pory HR nie potrafił pokazać swojej wartości w przełożeniu na konkretne wskaźniki efektywności swojej pracy czy realizację celów biznesowych, może być mu ciężko. To moment, w którym biznes, redukując koszty, mówi „sprawdzam” – twierdzi Joanna Kucharska, dyrektor ds. HR i komunikacji w Sii.

Już przed pandemią na rynku pojawiały się opinie, że HR-owcy powinni wyjść zza biurek i zająć się biznesem. Są firmy, gdzie rola działu personalnego jest bardzo duża, a specjaliści HR są doradcami biznesu. Są jednak i takie, gdzie HR traktowany jest narzędziowo i transakcyjnie. Czy po pandemii to się zmieni?

Jak zauważa Anna Czyż, head of people & culture w Hays Poland, doświadczenia firm zebrane podczas pandemii mogą wpłynąć na rozwój strategicznej roli HR w organizacjach.

– Decydenci w firmach zauważają, że dzięki bliskiej współpracy biznesu z działem personalnym możliwe jest skuteczne przeformułowanie modelu biznesowego i opracowanie takiego programu rozwoju kompetencji, który pozwoli firmie zachować lub odzyskać stabilność finansową, a także budować przewagę konkurencyjną. Mimo że wiele firm posiada doświadczenie w takim podejściu do funkcji HR, to wciąż nie jest to powszechnym standardem. HR w organizacjach z pewnością stanie się bardziej elastyczny i zwinny, a także będzie jeszcze bliżej współpracować z biznesem – słuchać i dociekać, aby móc zaproponować rozwiązania dopasowane do rzeczywistych potrzeb – mówi Anna Czyż.

CZYTAJ DALEJ »

Czytaj też: Jak wzmocnić odporność psychiczną pracowników? Kluczowe wsparcie menedżerów

Również Joanna Kucharska podkreśla, że wyjście zza biurek – zarówno do pracowników, jak i do menedżerów oraz biznesu – wyjdzie HR-owi na dobre.

– Nie możemy polegać na swoich wyobrażeniach, musimy nieustannie rozmawiać z ludźmi, pytać, słuchać i adresować ich potrzeby, a odpowiadając na nie, mówić językiem odbiorcy. Dzięki takiemu podejściu skupimy się na tych działaniach, które faktycznie niosą wartość dla odbiorcy, a nie na sztuce dla sztuki, która mogła mieć miejsce w czasach prosperity – komentuje Joanna Kucharska.

– Ja osobiście życzyłabym sobie, żeby HR przede wszystkim pamiętał, jaki jest jego cel, żeby rozmawiał z biznesem po partnersku, umiał sam dostrzec wartość, jaką dla niego niesie, a także umiał ją pokazać, a w tym wszystkim pamiętał, że fundament, jakim są wartości ludzkie, jest nie do ruszenia, niezależnie od czasów – dodaje ekspert Sii.

W nieco innym tonie wypowiada się Cezary Mączka, członek zarządu i dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkimi w Budimeksie. Jego zdaniem szukanie pretekstu, jakim jest pandemia, aby pokazać swoją wartość, jest słabe i wiązanie nadziei z tym, że przez pandemię HR stanie się bardziej potrzebny, jest ułudą, czystą mrzonką.

– HR-owiec, który siedzi za biurkiem i czeka na „petenta", to porażka. Nasze miejsce jest tam, gdzie odbywa się praca, gdzie są ludzie, którzy nas potrzebują. Musimy być tam, gdzie są problemy, emocje, czy tam, gdzie zapadają decyzję. Ale, aby mieć „miejsce przy stole", trzeba znać biznes równie dobrze jak menedżer liniowy – rozumieć proces, jego wady, zalety, czy wreszcie widzieć szanse i zagrożenia. Doskonalenie prostych i powtarzalnych czynności, jak rekrutacja, organizacja szkolenia, prawidłowe rozliczenie czasu pracy, to recepta na porażkę. Droga do transakcyjności, wąsko pojętej ekspertyzy. Skoro mamy wspomagać biznes przy budowaniu wartości firmy, to nie zrobimy tego, nie znając od podszewki produktu, usługi lub konkurencji. Pandemia nie ma tutaj nic do rzeczy – ocenia Cezary Mączka.

– Proszę zrobić szybki test i sprawdzić, ile osób z działów HR zna założenia planu operacyjnego swojej firmy, stopień jego realizacji czy problemy z tym związane. Ile osób proponując inwestycję w narzędzia HR-owe, posługuje się wskaźnikami finansowymi, ile osób wie, jak wyliczyć IRR czy NPV projektu, a także odróżnić capex od opexu i wskazać podstawowe różnice w kwalifikacji kosztów. Ilu HR-owców prowadziło w firmach projekty optymalizacyjne, używając narzędzi lean management, CAP czy Six Sigma? Nie rozumiejąc biznesu, nie mówiąc jego językiem, HR sam skazuje się na marginalizację – dodaje.

Zmienia się biznes, zmienia się HR

Rynek pracy, z którym mieliśmy do czynienia jeszcze kilka miesięcy temu, przeszedł do historii. Zmieniają się również oczekiwania pracowników, a także nawyki. Zmiany, które zauważamy, nie omijają też działów personalnych.

– HR nie istnieje sam dla siebie, ale dla biznesu. Dlatego też, jeśli ten się zmienia, zmieniać się również powinien HR. To, co nie powinno się natomiast zmieniać, to stosunek do pracownika jako do człowieka. Jeśli więc nawet rynek pracy przechyli się z rynku pracownika w stronę rynku pracodawcy, jak oceniają eksperci (chociaż osobiście nie jestem zwolennikiem tworzenia tutaj narracji stron, a raczej partnerstwa), nie powinno to zmieniać podstawowych wartości HR, takich jak szacunek do drugiego człowieka, i tak jak do tej pory zależało nam na utrzymywaniu dobrych relacji z kandydatami (głównie w celu przyciągnięcia ich do firmy), tak powinno nam na nich nadal zależeć, ze względu na wspomniane wartości i zwyczajne ludzkie podejście – zauważa Joanna Kucharska.

W podobnym tonie wypowiada się Cezary Mączka. Jego zdaniem rola HR jest ważna nie dlatego, że liczy się sama dla siebie, ale adresuje potrzeby biznesu, nie tylko tu i teraz, ale przede wszystkim w długim terminie na przyszłość. Zatem pytanie, jakim przekształceniom ulegnie HR, jest w istocie pytaniem o ewolucję biznesu.

– Biznes w pewnych obszarach się zmieni, wzrośnie rola sztucznej inteligencji, powstaną nowe kanały dystrybucji, wzrośnie robotyzacja linii produkcyjnych. Część biznesów skurczy się, inne nie przetrwają, ale generalnie ich cele, aby zarabiać pieniądze dla akcjonariuszy, czy może – co dzieje się już w USA – tworzyć wartość dla społeczeństwa, pozostaną. A to oznacza, że mimo pandemii rola HR, którą jest budowa przewagi konkurencyjnej firmy poprzez zapewnienie najlepszych pracowników, wsparcie w ich motywowaniu i rozwijaniu, raczej się nie zmieni – wskazuje Cezary Mączka.

Praca HR-owca po nowemu

Co konkretnie się zmieni? Zapewne narzędzia, kontekst pracy i tempo działania. Wyzwaniem będzie praca zdalna w rozproszonych strukturach, z ograniczonym kontaktem fizycznym. Również rekrutacja, onboarding, szkolenia, praca w grupach projektowych w przeważającej mierze będą odbywały się zdalnie.

– Trend ten widać już w niektórych branżach, gdzie pracownicy podczas rozmowy rekrutacyjnej artykułują oczekiwania dotyczące pracy z domu przynajmniej w części swojego czasu pracy. Budowa zaangażowania takiego zdalnego zespołu, efektywne nim zarządzanie, osiąganie celów biznesowych oraz dbanie o to, co teraz staje się modne, czyli wellbeing pracownika, będą na pewno wyzwaniem. Zaskakująco taki model pracy zdalnej nie znajduje uznania w oczach związków zawodowych, które obawiają się utraty wpływu na swoich członków i sympatyków, widząc w tym zmniejszenie swojego znaczenia. Wpłynie to zatem na relacje z partnerami społecznymi – wyjaśnia Cezary Mączka.

Potwierdza to Anna Czyż. Jej zdaniem rozwój technologiczny w obszarze HR bezpośrednio wpływa na potrzeby kompetencyjne firm. Jednym z głównych zagadnień realizowanych w ramach programów szkoleniowych będzie rozwój kompetencji menedżerskich pod kątem skutecznego zarządzania zespołami, realizującymi swoje obowiązki zdalnie lub w modelu hybrydowym.

– Kluczowe znaczenie dla wydajnej pracy i budowania zaangażowania pracowników w jeszcze większym stopniu będą miały umiejętności kadry menedżerskiej w zakresie komunikacji, zarządzania efektami pracy, a także przekazywania informacji zwrotnej – również, gdy pracownik wykonuje swoje obowiązki z domu. Rolą HR będzie również zadbanie o kompetencje miękkie pracowników, tak aby byli w stanie odnaleźć się w dynamicznie zmieniającej się sytuacji i być w stanie sprostać nowym wyzwaniom – tłumaczy Czyż.

Podczas pandemii pracodawcy dbali nie tylko o zdrowie fizyczne pracowników, ale także o kondycję psychiczną. Ten element może na stałe zagościć w firmach, szczególnie że korzyści są spore. Troska o dobre samopoczucie pracowników to kolejny element, na którym skupi się HR.

– Dobrostan i zdrowie psychiczne zatrudnionych są obecnie jednym z głównych obszarów, na których koncentrują się działania HR firm. Niepewność pracowników związana z pandemią i jej potencjalnymi skutkami zwróciła uwagę również tych organizacji, które do tej pory nie nadawały tej kwestii priorytetu. Wiele wskazuje na to, że wellbeing będzie jednym z kluczowych obszarów, rozwijanych w ramach strategii HR firm – mówi Anna Czyż.

W podobnym tonie wypowiada się Joanna Kucharska. – To, co mnie najbardziej cieszy, chociaż wolałabym, żeby przyczyna tego stanu rzeczy tkwiła gdzie indziej, to fakt, że w sytuacji kryzysowej, z jaką mieliśmy do czynienia – i mam tutaj na myśli czasy niepewności, obaw, ale też i przymusowej pracy zdalnej – wielu menedżerów zdało sobie sprawę z tego, jak ważne jest zdrowie psychiczne pracownika i że dbanie o jego samopoczucie ma konkretne przełożenie na jego efektywność, a co za tym idzie – na biznes. Mam nadzieję, że ta świadomość zostanie z nami już na dłużej i tutaj widzę rolę HR-u, żeby ją podtrzymywać oraz pokazywać jej wagę i przełożenie na słupki finansowe – komentuje.

Warto zwrócić także uwagę, że wiele firm redukuje lub będzie redukowało zatrudnienie. Niewątpliwie wpłynie to na obowiązki HR-owców.

– Do tej pory głównym zadaniem HR było wspieranie menedżerów w przyciąganiu i rozwijaniu najlepszych pracowników do firmy. Obecnie najważniejsze może się okazać wsparcie w przeprowadzaniu procesu zwolnień z zachowaniem szacunku i godności pracownika i zapewnieniu jak najlepszych warunków w tym procesie – tłumaczy Joanna Kucharska.

Przyszłość HR-u Joanna Kucharski widzi więc dwojako. Z jednej strony będziemy mieć do czynienia z utrzymaniem i wzmocnieniem ludzkiego podejścia do pracownika, opartego na szacunku, godności i partnerstwie oraz ze wskazaniem na aspekt emocjonalnej zdolności do pracy. Z drugiej strony istotne będzie pokazanie wartości działań HR na liczbach przemawiających do wyobraźni biznesu i finansów.

Kluczowe będzie także przenoszenie procesów HR do świata online. Technologia w dalszym ciągu będzie jednym z istotnych obszarów, na których skoncentrowany będzie rozwój HR po pandemii.

– Przedłużający się okres pracy zdalnej – gdy w wielu firmach powrót pracowników do biur wciąż znajduje się na etapie planowania lub jest całkowicie dobrowolny – a także obawy pracodawców przed ponownym wzrostem liczby zachorowań, wymagają dalszych działań ukierunkowanych na pełne dostosowanie procesów HR do cyfrowej rzeczywistości. Wyzwaniem dla praktyków będzie m.in. adaptacja procesu rekrutacji, wdrożenia i szkoleń do specyfiki środowiska online, tak aby forma ich prowadzenia nie miała wpływu na ich skuteczność. HR będzie musiał pochylić się nad procesami realizowanymi w ramach polityki personalnej, aby zadbać o ich spójność lub – jeśli wcześniej nie były opracowane – o przejrzystość ich ram i wytycznych. Praca zdalna i zarządzanie rozproszonymi zespołami bez uporządkowanych procesów są bowiem niemożliwe – mówi Anna Czyż.