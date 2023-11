To, co wczoraj było benefitem, dziś jest standardem. Co zatem oferować pracownikom?

Rynek benefitów się zmienia. Firmy muszą szukać nowych rozwiązań z głową - nie każdy dodatek zyska wśród pracowników, a to oznacza niepotrzebne koszty (fot. Campaign Creators/Unsplash)

Benefity w Polsce ewoluują - nie są dziś zarezerwowane dla największych firm, a to, co jeszcze parę lat temu było oznaczane w ofertach jako dodatek, dziś staje się standardem. Firmy, zwłaszcza te mniejsze, muszą starannie je dobierać, aby zyskać w oczach pracowników.

Prezes Globiana Medical Center uważa, że oferta benefitów powinna być standardem dla organizacji dążących do rozwoju, szczególnie teraz, kiedy rynek pracy jest wyjątkowo konkurencyjny, a przedsiębiorcy walczą między sobą o najlepsze talenty. Wyzwaniem, według Króliczek, jest dobranie i dostarczenie takich dodatków, które spełnią rzeczywiste potrzeby pracowników, także w małych rodzinnych przedsiębiorstwach i mikrofirmach.

Choć skierowane są do pracowników, to nie tylko ich potrzeby muszą zaspokoić benefity. Jak podkreśla dyrektor ds. rozwoju i sprzedaży w firmie Wyższe Piętro HR Piotr Szymczak, wszystkie bonusy, które firmy oferują pracownikom, powinny służyć także realizacji celów firmy.

- Dla firm będą to pozyskanie wybitnych pracowników, budowanie zaangażowania pracowników oraz utrzymanie ich w organizacji. Gdy benefity przyczyniają się do tych celów, firma jest na właściwej drodze - stwierdził Piotr Szymczak na Europejskim Kongresie MŚP.

Jak twierdzi CEO firmy AskHenry Marcin Pietras, benefity wpływają na zaangażowanie, retencję i pozyskiwanie pracowników, a potwierdzenie tej teorii znajduje odzwierciedlenie w badaniach.

- "Dobre benefity" są istotne, ale ich definicja i znaczenie zmieniają się - przeprowadzone w ubiegłym roku na rynku IT badania wskazują, że około połowa badanych pracowników nie traktuje już opieki medycznej i ubezpieczenia jako benefitów, lecz jako standardowe elementy oferty pracy - mówił Marcin Pietras.

Benefity to doskonałe narzędzie, aby poprawić wizerunek pracodawcy. Wypadałoby tylko wiedzieć, co oferować - i tu zaczynają się schody

To, że benefity mogą poprawić odbiór firmy wśród pracowników i kandydatów, niezależnie, czy mowa o dużym czy małym przedsiębiorstwie, wydaje się oczywiste. Jak zaznacza Mariusz Lang, dyrektor ekspansji w GTV Bus, współczesny rynek pracy i oczekiwania młodszych pracowników zmieniają kontekst kulturowy i standardy. To, co dzisiaj jest benefitem, jutro może stać się normą. Dlatego w jego opinii ważne jest, aby oferować rozwiązania, które różnią się od konkurencji i nie będą jedynie "zapychaczem".

Problem leży jednak w tym, że wiele firm nie zadaje sobie trudu, aby zbadać, czego tak naprawdę oczekują pracownicy. O jakich wartościach mówimy?

- W 73 proc. firm brakuje monitorowania wydatków na benefity. W organizacjach większych istnieją dedykowane działy do tego zadania, ale w MŚP, gdzie działy HR mają często wiele funkcji, brakuje zasobów do monitorowania tych wydatków - powiedział na Europejskim Kongresie MŚP Piotr Szymczak.

Jego zdaniem organizacje, szczególnie z kategorii MŚP, powinny skupić się na podnoszeniu perspektywy strategicznej w tym zakresie.

- Musimy zadawać pytania dotyczące celów benefitów i przeprowadzać regularne badania w celu zrozumienia potrzeb pracowników. Benefitów nie można traktować jako standardu, ponieważ są subiektywne i zależą od różnych potrzeb pracowników. Kluczem do sukcesu jest dostosowanie oferty benefitów do rzeczywistych potrzeb pracowników, aby czuli się docenieni i usłyszani - dodał Szymczak.

Podobnego zdania jest Marcin Pietras - według niego pracodawcy muszą rozważyć, jak wyróżnić się na rynku poprzez benefity, ponieważ ich standardy ewoluują, i nowe, bardziej niszowe rozwiązania zyskują na popularności.

- Firma, która oferuje takie innowacyjne benefity, musi skupić się na edukacji rynku. Pracodawcy mogą przyciągnąć i zatrzymać pracowników, wprowadzając nowoczesne benefity, takie jak wsparcie psychologiczne i programy profilaktyczne, które pomagają pracownikom radzić sobie z wyzwaniami zawodowymi i osobistymi - dodał Pietras.

Nie sugerujmy się, co jest "standardem" u innych, można na tym nieźle popłynąć

Aby z ofertą benefitów dotrzeć do pracowników, zarówno tych, których już mamy, jak i do potencjalnych, pierwszym krokiem, według dyrektora zarządzającego MM Cars Rental Tomasza Piwowarczyka, powinno być zrozumienie, czym są benefity i co jest uważane za standard, a co nie - to właśnie to chcemy jako firma zaakcentować, aby zespół docenił oferowane benefity, a nie traktował jako coś oczywistego, co mu się “należy”.

- Dla jednych ważna jest szeroka oferta benefitów, ale inni pracownicy będą bardziej zadowoleni z wyższej pensji, która sama pozwoli im na zakup tych dodatków, na których im zależy - mówił Tomasz Piwowarczyk. - Dla nas jako dla firmy priorytetem jest budowanie silnej społeczności wewnętrznej poprzez integrację, takie jak wyjazdy integracyjne i spotkania. "Benefity" takie jak samochód służbowy, traktujemy jako narzędzia pracy, które są niezbędne w codziennym funkcjonowaniu, podobnie jak telefon czy komputer.

Rynkowe "standardy" zmieniła też pandemia - pracownicy zaczęli bardziej doceniać kwestie związane możliwością pracy zdalnej czy elastycznym czasem pracy. Czy jednak można je rozpatrywać w kategorii benefitów pracowniczych?

- W sektorach takich jak IT czy finanse elastyczny czas pracy jest już standardem, a pracownicy odbierają go jako normę. Nie jest tak jednak w każdej firmie, a z perspektywy kandydatów na rynku pracy możliwość pracy zdalnej często jest kluczowym kryterium - jeśli dana oferta pracy nie oferuje elastycznego czasu pracy lub pracy zdalnej, kandydaci mogą zdecydować się na poszukiwanie innych pracodawców, którzy oferują tę opcję - powiedział Marcin Pietras.

Jak dodał, zyskują za to dodatki dbające o zdrowie pracowników, szczególnie usługi z zakresu pomocy psychologicznej. To niejako pokłosie pandemii i pracy zdalnej, która choć daje oszczędność czasu, może wpływać na dobrostan pracowników.

- W Globiana Medical Center zauważamy rosnące zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne i szkolenia. Pandemia wywołała stres i niepewność, a pracodawcy powinni dbać o dobrostan pracowników - profilaktyka i opieka zdrowotna pomagają w redukcji absencji pracowników, a przecież na tym zależy pracodawcom - stwierdziła Joanna Króliczek z Globiana Medical Center.

Jak dodała, to szczególnie istotne zagadnienie także ze względu na inny, narastający problem - aż 50 proc. pracowników cierpi na syndrom wypalenia zawodowego. To jest kwestia, która może wydawać się odległa, ale tak naprawdę zapewnienie profilaktyki oraz dobrego świadczenia zdrowotnego powinno być kluczowym elementem dla organizacji, aby utrzymać pracowników na dłużej i zwiększyć ich efektywność.

- W naszej firmie zatrudniamy obecnie ponad 140 pracowników medycznych, w tym lekarzy i pielęgniarki. To grupa zawodowa, która była i jest szczególnie dotknięta syndromem wypalenia zawodowego, zwłaszcza w czasie pandemii. Dla tych grup zawodowych, szczególnie jeśli mówimy o placówkach publicznych, takim "benefitem" staje się wolny weekend, kiedy pracownik nie musi dyżurować przez 48 lub 72 godziny, ponieważ brakuje personelu, który mógłby go zastąpić - oceniła Króliczek.

Według niej w branży medycznej inną niestandardową korzyścią może być choćby zapewnienie pracownikowi miejsca parkingowego.

- W przypadku pracowników medycznych, którzy często pracują w wielu miejscach, miejsce parkingowe staje się czymś cennym - zapewnia im komfort i pewność, że nie będą spóźniali się do pacjentów - twierdzi Joanna Króliczek.

Problem nie leży jednak tylko w narzędziach, ale raczej w samym przeciążeniu wielu organizacji.

- W ciągu ostatnich trzech lat obserwujemy ogromne obciążenie liczbą priorytetów i projektów, które musimy obsłużyć. W tym kontekście szczególnie narażoną grupą pracowników są HR-owcy, którzy muszą radzić sobie z coraz większą liczbą wyzwań, jak np. znalezienie odpowiednich pracowników do wspomnianych projektów - powiedział Piotr Szymczak z firmy Wyższe Piętro HR.

Jak budować efektywną politykę benefitów? Tu ważna jest rola HR

Obecnie HR musi być blisko zarządu i wykorzystywać konkretne liczby i dane biznesowe, aby argumentować korzyści inwestycji w różne rozwiązania.

- Na przykład, jeśli zainwestujemy pewną kwotę, to możemy osiągnąć optymalizację poprzez zmniejszenie rotacji pracowników. Ale do tego konieczna jest komunikacja - powiedział Piotr Szymczak.

Według dyrektora ds. rozwoju i sprzedaży w Wyższe Piętro HR świadomy zarząd albo wyznaczy kogoś do stworzenia narzędzia do komunikacji (np. w formie ankiety zbierze od pracowników informacje na temat ich oczekiwań), albo sam je stworzy.

Dlaczego to takie ważne? Szymczak przytoczył dwa przykłady.

- W jednym z przypadków duża zagraniczna firma zdecydowała, że po pandemii wszyscy pracownicy muszą mieć dostęp do usług opieki zdrowotnej, mimo że wielu z nich nie korzystało z takich usług wcześniej. To doprowadziło do postawienia budynku opieki zdrowotnej, z którego nikt nie korzysta. W drugim przypadku firma z kategorii MŚP postanowiła zbudować pokój do odpoczynku - z sofami, stołem do ping-ponga itd. - ale pracownicy nie byli zapytani o to, czy faktycznie jest potrzebny. Efekt? Nikt z niego nie korzysta - mówił Szymczak.

Jak wyjaśnił, o ile dla dużej korporacji taka nietrafiona decyzja oznacza pewne koszty, które nie muszą się okazać szczególnie dotkliwe, o tyle w sektorze MŚP może to oznaczać utratę marży z wielu miesięcy ciężkiej pracy.

- Badania potrzeb pracowników są kluczowe, ale nawet jeśli przeprowadzimy ankietę i dodamy do niej pytanie o kartę multisport, to już sama popularność tej karty sprawi, że ludzie ją wybiorą. Myślę, że istotne jest zrozumienie, czego naprawdę potrzebują nasi pracownicy, a nie tylko reagowanie na popularne trendy.

