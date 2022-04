To będzie europejska debata na czas przełomu

Trzydniowa debata o najważniejszych wyzwaniach, wobec których staje Polska, Europa i świat rozpoczyna się dziś w Katowicach. Tegoroczna, czternasta już, edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) trafia w szczególny czas. Program a przede wszystkim obsada gwarantuje najwyższą jakość wydarzenia. W programie aktualne tematy dotyczące rynku pracy.

Start dziś o godz. 10.30 - Europejski Kongres Gospodarczy rozpocznie podzielona na dwie części debata podporządkowana nowej misji EEC, w którą – po 24 lutego – mocno wpisała się wszechstronna pomoc dla Ukrainy zaplanowana w dłuższej perspektywie. Jak powinna ona wyglądać, jakich narzędzi potrzebujemy, czego będzie wymagała realizacja takiego planu? Jak racjonalnie i efektywnie wspierać Ukrainę: w aspekcie politycznym i humanitarnym oraz – po zakończeniu wojny – w odbudowie jej gospodarki.

Jak zminimalizować negatywne skutki wojny dla europejskiej gospodarki, wymiany handlowej i rynku pracy? Czy postępujące uniezależnianie się Europy od dominującego dostawcy nośników energii może być impulsem przyspieszającym realizację celów Europejskiego Zielonego Ładu? To główne tezy debaty otwierającej Kongres, którą poprzedzi wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego.

W dyskusji moderowanej przez europosła Jerzego Buzka, przewodniczącego Rady EEC, wezmą udział Olha Stefaniszyna, wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej, Kadri Simson, komisarz Unii Europejskiej ds. energii, Mikuláš Dzurinda, premier Słowacji w latach 1998-2006, Greg Hands, minister biznesu, energii i strategii przemysłowej Wielkiej Brytanii i Konrad Szymański, minister ds. Unii Europejskiej.

– Kongres, w tak bogatej obsadzie, jest świetnym miejscem na tak potrzebną debatę - uważa Wojciech Kuśpik, inicjator EEC i prezes Grupy PTWP.

Rzeczywiście, wśród gości Europejski Kongres Gospodarczy są w tym roku najważniejsze postacie europejskiej polityki i przedstawiciele resortów gospodarczych polskiego rządu, biznesu, a także eksperci rynku pracy.

150 paneli dyskusyjnych

W głównym nurcie tegorocznej kongresowej debaty – podzielonej na tematyczne ścieżki i ponad 150 sesji, spotkań, rozmów i innych wydarzeń – znajdą się wszystkie najważniejsze problemy szybko zmieniającej się europejskiej gospodarki wraz z aktualnym społecznym i geopolitycznym kontekstem tych przeobrażeń.

Wiele z tych kluczowych tematów przeszło w ostatnich tygodniach gruntowną zmianę. To zrozumiałe, bo zmiany, jakie przyniosła wojna, widzimy dziś we wszystkich dziedzinach życia: w relacjach międzynarodowych, architekturze bezpieczeństwa, w energetyce i branży surowcowej, w logistyce i handlu, a także na rynku pracy, który zmienia się pod wpływem pandemii, a teraz także na skutek wojennych migracji.

Główne nurty tematyczne Kongresu znajdą odbicie w kolejnych debatach w programie dzisiejszego dnia. Będą one dotyczyły geopolityki i globalnego handlu, zielonej transformacja i odbudowy gospodarki, digitalizacji i geopolityki.

Rynek pracy i zarządzanie

W programie wydarzenia w ścieżce tematycznej „Człowiek, rynek pracy, zarządzanie” znalazły się także specjalistyczne sesje poświęcone konkretnym problemom i wyzwaniom polskiego rynku pracy: zapotrzebowaniu gospodarki na nowe kompetencje pracowników. Dostosowaniu prawa pracy do nowych realiów oraz zarządzaniu zespołami rozproszonymi w nowym, hybrydowym modelu pracy.

O godz. 12.30 odbędzie się dyskusja na temat sukcesji w firmach rodzinnych. Eksperci porozmawiają o narastającym problemie „firm osieroconych” w Polsce i Europie. Postarają się wskazać katalog przeszkód w dziedziczeniu familijnych przedsiębiorstw oraz sposoby na skuteczną sukcesję.

O 14.30 eksperci omówią strategie na czas turbulencji. Porozmawiają o tym, jak budować średnio i długoterminowe strategie firm w czasach niestabilności. Będą dyskutować także o nowym podejściu do planowania, rosnącej roli zarządzania ryzykiem oraz o zmianie podejścia menedżerów do zarządzania w nowych warunkach.

Również o 14.30 odbędzie się debata na temat wyzwań dla biznesu, jakie niesie za sobą Polski Ład. Eksperci porozmawiają o długofalowych zmianach w strukturze polskiego biznesu oraz o tym, jak nowe przepisy wpłyną na zatrudnianie i poziom wynagrodzeń.

Bariery rozwoju przedsiębiorczości, kryzys zaufania do państwa, opresyjność administracji wobec prywatnego biznesu - o tych tematach będą rozmawiać eksperci podczas debaty "Polska przedsiębiorczość na zakręcie", która odbędzie się o godz. 16.30.

"#StandforUkraine. Firmy, na które można liczyć" - tak brzmi tytuł sesji, podczas której zostaną zaprezentowane formy wsparcia Ukrainy i Ukraińców przez pracodawców i firmy na polskim rynku. Później odbędzie się debata o tym, jakiego wsparcia potrzebuje i będzie potrzebować Ukraina i ukraińska gospodarka.

Kobiece przywództwo to temat kolejnej debaty, która odbędzie się w poniedziałek o godz. 16.30. Ekspertki odpowiedzą na pytania: Jak kształcić liderki? Jakich liderek potrzebują firmy w fazie przeobrażeń i modyfikacji? Jak kultura organizacyjna powinna wspierać różnorodność i inkluzywność?

Pierwszego dnia EEC odbędą się także dwie debaty w ramach Europejskiego Forum Młodych Liderów. Wojna w Europie jako czynnik kształtujący postawy młodych Europejczyków to wątek, który zostanie poruszony podczas dyskusji "Europa i świat 2030" o godz. 12.30. Co młodzi ludzie mogą zrobić dziś, by Europa była lepszym, bezpiecznym miejscem do życia? Jaka jest rola edukacji w zapobieganiu konfliktom? O tym. m.in opowiedzą zaproszeni prelegenci.

Kolejna debata będzie dotyczyć programu Erasmus. Jak sprawić, by zagraniczni studenci chcieli zostać w Polsce? Co z kolei zrobić, by polscy studenci za granicą wrócili do kraju? Czy relokacja pracowników jest sposobem na upskilling? Na te pytania odpowiedzą eksperci.