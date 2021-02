Tiffany Stevenson, Box: płaska struktura firmy pomaga pracownikom w nauce

Box, amerykańska firma specjalizująca się w zarządzaniu treścią w chmurze, właśnie rekrutuje. W nowo otwartym oddziale w Warszawie zatrudni 150 programistów. Jak przebiega proces rekrutacji, czym planuje kusić programistów, jak wygląda praca w firmie? O tym wszystkim opowiedziała nam Tiffany Stevenson, dyrektor HR w Box-ie.

Autor:Katarzyna Domagała-Szymonek

• 19 lut 2021 6:00





W polskim oddziale pracować będzie 150 osób (fot. Facebook/BOX)

REKLAMA

Box to amerykański gigant i twórca platformy do zarządzania treścią w chmurze. Jego kapitalizacja to obecnie blisko 3 mld dolarów.

Z usług Box-a korzysta ponad 100 tys. firm i organizacji, a wśród nich takie marki, jak AstraZeneca, Coca-Cola, GE, Morgan Stanley czy NASA.

Firma w grudniu 2020 otworzyła pierwsze biuro w Polsce. O rekrutacji, zaszczepieniu kultury organizacyjnej z Doliny Krzemowej wśród pracowników z Polski czy różnorodności rozmawiamy z Tiffany Stevenson, dyrektor HR w Box-ie.

Warszawski oddział głównie będzie się zajmował badaniami i rozwojem. Docelowo firma zatrudni w nim 150 programistów. Na jego czele stoi Rafał Szczepański, który ma 15-letnie doświadczenie w branży. Do Box-a po ponad 10 latach pracy przechodzi bezpośrednio z firmy SmartRecruiters. Na całym świecie Box zatrudnia ponad 2 tys. osób. Firma ma swoje oddziały m.in. w Japonii, Kanadzie czy Australii.

- Skupimy się głównie na inżynierii i rozwoju produktu, ale będziemy też przyglądać się innym aspektom, jak choćby tworzeniu stron internetowych czy zasobom ludzkim (niektórym aspektom HR w całokształcie działalności firmy). Jesteśmy naprawdę podekscytowani wizją naszego rozwoju na rynku - w rozmowie z PulsHR.pl opowiada o szczegółach rekrutacji Tiffany Stevenson, dyrektor HR w Box-ie.

Wirtualna rekrutacja

Jak na firmę technologiczną przystało, Box w rekrutacji wykorzystuje nowe technologie. Wszystkie rozmowy kwalifikacyjne przeprowadzone zostały wirtualnie.

- Staramy się w pełni wykorzystać tę okazję do podzielenia się z ludźmi bogatszym zasobem informacji na temat tego, kim jesteśmy i czym się zajmujemy. Wykorzystaliśmy również platformę Altru, którą bardzo lubię, do tego, by nasi „Boxerzy” mogli opowiedzieć w ciągu minuty o konkretnym aspekcie lub wymiarze ich doświadczenia zawodowego w firmie Box - opowiada Stevenson.

Jak dodaje, efekty tego doświadczenia są pozytywne. - Bardzo wielu potencjalnych kandydatów z Polski miało okazję obejrzeć niektóre z tych materiałów wideo. Naszym zdaniem to bardzo ważne, by mogli naprawdę doświadczyć naszej kultury – w przeszłości bardzo łatwo było po prostu przyprowadzić kogoś do biura w tym celu. Staramy się więc działać w możliwie jak najszerszym zakresie, tworząc formularze, w których ludzie mogą zadawać nam pytania, zapewniając im możliwość spotkań z nami, a także używając platform takich jak Altru do tego, by nasz przekaz dotarł do jak największej liczby osób. W naszym przekonaniu ten sposób działania okazał się wręcz strzałem w dziesiątkę - dodaje dyrektor HR.

„Bring your whole self to work”

TARCZA FINANSOWA 2.0 w pytaniach i odpowiedziach Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów?

NAPISZ DO NAS! Wasze pytania zadamy ekspertom Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat dostępnych rozwiązań. Piszcie: tarcza@ptwp.pl

Amerykański gigant z „chmury”, decydując się na otwarcie biura w Polsce, będzie chciał przenieść do Warszawy kulturę organizacyjną firmy, która zrodziła się w Dolinie Krzemowej. Mowa o idei „bring your whole self to work”. Jak wyjaśnia Stevenson, polega ona na tym, że każdy z pracowników wnosi do firmy bagaż swoich doświadczeń, wykształcenia, projektów, nad którymi pracował, firm, dla których pracował, tożsamości, i punktów widzenia. Box stara się tworzyć kulturę, w której można to wszystko połączyć i prawdziwie uczyć się od siebie nawzajem. - Chcemy zagwarantować stworzenie takiego właśnie środowiska, co oznacza, że - w porównaniu z innymi branżami czy firmami - dysponujemy bardziej płaską strukturą wewnętrzną. Dlatego też uważamy, że pozwala nam to wykonywać niesamowitą pracę i w związku z tym chcemy stworzyć w tym celu odpowiednią przestrzeń, by w ostatecznym rozrachunku móc tworzyć niesamowite produkty dla naszych klientów - podkreśla dyrektor HR. Zobacz całą rozmowę z Tiffany Stevenson, która miała swoją premierę podczas EEC Trends: Box to firma, której również bliska jest idea różnorodności. Chce mieć pewność, iż w pełni wykorzystuje i angażuje potencjał prawdziwie zróżnicowanych zespołów, co pozwala tworzyć im kulturę odznaczającą się wysoką wydajnością. - Postrzegamy to w trojaki sposób – przyglądamy się procesom zatrudniania, patrzymy na to (gdy dana osoba do nas dołącza), w jaki sposób możemy zagwarantować, by każda „Boxerka” i każdy „Boxer” byli wszechstronnie przygotowani do nauki i rozwoju, a przy tym mieli poczucie przynależności do zespołu - wyjaśnia Stevenson. Więcej relacji z EEC Trends znajdziesz TUTAJ



Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.