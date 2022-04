Terminy gonią, a rząd nie nadąża

Business Centre Club przedstawił listę największych zagrożeń, z jakimi w najbliższym czasie będą musieli zmierzyć się przedsiębiorcy. Znajdziemy na miej m.in. takie kwestie jak brak przepisów dotyczących sygnalistów, brak postępów w zakresie uregulowania zasad pracy zdalnej, powolne prace nad wdrożeniem dyrektywy „work-life balance” czy też brak pieniędzy z Unii Europejskiej. Najpilniejsza rzeczy do zrobienia na teraz? Szerokie otwarcie rynku pracy na Ukraińców.

Zdaniem BCC warto jeszcze bardziej otworzyć rynek pracy na Ukraińców (Fot. PTWP)

BCC przedstawiło przygotowany przez działający w organizacji Gabinet Cieni raport na temat aktualnej i przyszłej sytuacji na rynku pracy.

Rekomenduje w nim rządowi m.in. szerokie otwarcie rynku pracy dla obywateli Ukrainy, rozciągające się nie tylko na cudzoziemców przybywających w związku z wojną, ale na wszystkich Ukraińców.



Odnosząc się do wyzwań, z jakimi muszą mierzyć się przedsiębiorcy, BCC wymienia m.in. brak przepisów o pracy zdanej czy kontrolowaniu stanu trzeźwości pracowników.

Zdaniem BCC zadaniem rządu na najbliższy czas, które wsparłoby funkcjonowanie rynku pracy, jest rozwijanie monitoringu rynku pracy.

- Analizować przeszłość, prognozować przyszłość. Wiarygodne opinie i trafne prognozy mogą znacząco wspomóc wszystkich uczestników rynku pracy, nie tylko przedsiębiorców - mówi Zbigniew Żurek, wiceprzewodniczący BCC.

Jak wyjaśnia, takie działania są szczególnie ważne teraz, gdy sytuacja na rynku pracy rozwija się bardzo dynamicznie. Zdaniem BCC szerokie otwarcie rynku pracy dla obywateli Ukrainy, rozciągające się nie tylko na cudzoziemców przybywających w związku z wojną, ale na wszystkich Ukraińców, może być rozwiązaniem brzemiennym w skutki na wiele lat.

- Warto stworzyć system, który z jednej strony pozwoli przybyszom znaleźć pracę adekwatną do ich wykształcenia i możliwości, a z drugiej strony pozwoli pracodawcom pozyskać odpowiednich pracowników. W szczególności efektywny monitoring rynku pracy pozwoli na docieranie do różnych grup pracowników, w tym także do tych o najwyższych kwalifikacjach, w tym naukowców, by pozostawali w Polsce a nie po krótkim pobycie w Polsce nie wyjeżdżali do krajów trzecich. Chodzi tu zwłaszcza o osoby szczególnie cenne, które mogłyby zasilić polską naukę, biznes, kulturę i sztukę, inne dziedziny - wyjaśnia ekspert BCC.

Pomoc dla polskich przedsiębiorców

Zdaniem BCC należy zastanowić się nad pomocą dla polskich przedsiębiorców, w szczególności dla tych, którzy zatrudniali personel ukraiński w branżach zdominowanych przez mężczyzn a dziś notują duży odpływ tego personelu.

- Pomoc ta dotyczyłaby wielu aspektów. Mogłaby to być pomoc finansowa, analogiczna do „tarcz”, stosowanych w pandemii. Mogłaby to być także do możliwego minimum zniwelowana biurokracja, rozszerzenie stosowania jak najszerzej oświadczeń - podpowiada Zbigniew Żurek. Czytaj więcej: Emerytury mundurowych znowu na tapecie. Spór o wskaźnik, który zmienia wszystko Organizacja uważa, że dobre efekty przyniosłyby również rozmowy z przedstawicielami innych krajów w zakresie otworzenia ich rynków pracy na delegowanie przez polskie firmy obywateli Ukrainy. - W związku z obecną sytuacją geopolityczną warto rozważyć, jak w dłuższej perspektywie czasu będzie wyglądała kwestia zatrudnienia obywateli Ukrainy. W jakich obszarach można dokonać ułatwień w zakresie umożliwienia im pracy w Polsce (np. uznawanie zagranicznych certyfikatów / dyplomów itd.), jakie zachęty stworzyć dla pracodawców zatrudniających obywateli Ukrainy oraz czy zwiększenie liczby pracowników z Ukrainy jest w dłuższej perspektywie traktowane jako szansa czy zagrożenie dla pracowników i pracodawców w Polsce. Takiej analizy dotąd nie przeprowadzono - stwierdza przedstawiciel BCC. Zagrożenia dla rynku pracy BCC wskazało też zagrożenia, z jakimi muszą mierzyć się przedsiębiorcy. Przypomina, że mimo wyzwań związanych z wybuchem wojny w Ukrainie powinniśmy pamiętać, iż nie do końca uporaliśmy się ze skutkami kryzysu pandemii COVID 19, że wiele sił i środków absorbuje pomoc Ukraińcom, którym oczywiście pomagać należy. - Do tego wszystkiego trzeba funduszy. Jeżeli w najbliższym czasie nie napłynie pomoc finansowa ze Unii Europejskiej to może się okazać, że niedługo staniemy przed koniecznością cięcia wydatków publicznych, co odbije się na skali finansowania programów społecznych oraz na kondycji rynku pracy. Z pewnością wyzwaniem będzie postępująca inflacja oraz presja na podnoszenie wynagrodzeń i świadczeń społecznych - mówi Zbigniew Żurek. Czytaj więcej: W Polsce nie będzie jak w USA. Pracownicy się przestraszyli, a firmy zacierają ręce Przypomniano też, że w grudniu ubiegłego roku minął termin implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa („sygnalistów”). Tymczasem do dziś właściwa ustawa znajduje się nadal na bardzo wczesnym etapie ścieżki legislacyjnej. Brak też efektów pracy w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz w zakresie uregulowania zasad pracy zdalnej. Projekt ustawy wprowadzającej pracę zdalną znajduje się na wczesnym etapie legislacyjnym. Pomimo coraz większej powszechności pracy zdalnej, nadal brakuje wyczerpujących przepisów regulujących tę materię, co utrudnia korzystanie z tej formy pracy oraz budzi szereg wątpliwości praktycznych. Zdaniem BCC niezadowalające jest też tempo prac nad wdrożeniem dyrektywy „work-life balance”, dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Brak jest porozumienia pracodawców oraz związków zawodowych co grozi opóźnieniem przyjęcia kolejnej dyrektywy. - Wciąż wiele firm z branży transportowej ma problemy związane z wejściem w życie tzw. „pakietu mobilności”. Od lutego 2022 r. kierowcy w transporcie międzynarodowym nie odbywają już podróży służbowych a więc nie otrzymują nieoskładkowanych diet. Brakuje ministerialnych wyjaśnień dotyczących skutków zmiany przepisów - komentuje Zbigniew Żurek. Czytaj więcej: Tych pracowników nie można zwolnić. Lista osób chronionych jest coraz dłuższa Zwraca też uwagę na inną sprawę. - Negatywnie należy ocenić powrót do rządowego pomysłu sprzed kilku lat, dotyczącego „ozusowania” wszystkich umów zleceń i wprowadzenia tzw. jednolitej umowy o pracę. W okresie kiedy przedsiębiorcy muszą mierzyć się z konsekwencjami kryzysu wywołanego pandemią wirusa SARS-CoV-2, rosnącą inflacją, skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę, wraca się do chybionego pomysłu, który spowoduje dalszy wzrost kosztów i pogorszy sytuację firm i przedsiębiorców - podsumowuje. Z kolei po stronie pozytywnych zmian BCC wymienia sprawne i szybkie stworzenie oraz uchwalenie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. - Dobrze, że ta ustawa została uchwalona, choć sposób jej konsultacji oraz fakt, że sytuację na Ukrainie można było przewidzieć, więc można było odpowiednie przepisy przygotować wcześniej - dodaje przedstawiciel BCC.

