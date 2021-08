Ten warunek musi być spełniony, aby praca hybrydowa miała sens

Praca hybrydowa szybko staje się rzeczywistością w wielu sektorach. Ale zarazem wdrożenie tego modelu nie będzie jednak łatwe i spowoduje niemałe zamieszanie.

Piotr Stefaniak

Piotr Stefaniak • 27 sie 2021 17:28





Około połowa pracowników prawdopodobnie skłonna jest do pracy hybrydowej. Fot. Pixabay

Ogłaszając powrót do biur, szefowie muszą mieć na uwadze dobrostan pracowników. Sęk w tym, że nie zawsze wykazują entuzjazm do pracy stacjonarnej, oceniają analitycy jednego z globalnych liderów w dziedzinie technologii tworzących Internet – Cisco.

Wiele miesięcy pracy zdalnej z domu sprawiło, że spora grupa pracowników przyzwyczaiła się do tego modelu, doceniając np. oszczędność czasu traconego na dojazdy do biura. Tak wynika z raportu „Powrót firm do biura a pandemia COVID-19” (firmy Dailyfruits). Aż 44 proc. badanych na wieść o planowanym powrocie do miejsca pracy odczuwa stres i zaniepokojenie.

Ale zarazem, to inny wniosek z badania, niemal połowa rozważa możliwość pracy w modelu hybrydowym.

Co więc zrobić, aby strategie pracy hybrydowej wdrażano „bezboleśnie”, efektywnie i skutecznie? Zdaniem specjalistów Cisco, kluczową role odegrają nie tylko liderzy zespołów oraz kultura pracy, lecz warunki dobrze zorganizowanej pracy hybrydowej.

Dlatego kluczowe sprawy, na których należy się skupić wdrażając „na stałe” model pracy hybrydowej, to: wsparcie zespołów odpowiednimi narzędziami, zabezpieczenie organizacji (szczególnie przed cyberatakami), rozwój infrastruktury IT oraz zapewnienie „odpowiednich doświadczeń” dla wszystkich użytkowników.

Trudnym, ale wykonalnym zadaniem, jest stworzenie odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa. Bez tego, podkreśla Cisco, nie uda się wdrożyć pracy hybrydowej. Tymczasem praca zdalna i hybrydowa ma wiele słabych punktów, począwszy od rozproszenia pracowników i sprzętu oraz miejsc, w których się znajdują, narażonych na ataki hakerów. Bezpieczeństwo można zapewnić, korzystając w usług fachowych firm, zapewniających ochronę systemów i aplikacji firmy.

