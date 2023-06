Ten trend zdobywa rynek i nie zna granic. Trzeba jednak uważać

Według raportu EY i Giglike, co piąty pracownik w Polsce w 2025 r. może być freelancerem (fot. Per Lööv/Unsplash)

Według raportu EY i Giglike, co piąty pracownik w Polsce w 2025 r. może być freelancerem (fot. Per Lööv/Unsplash)

Freelancerzy działają głównie w branżach kreatywnych, a według raportu EY i Giglike "GIG on. Nowy Ład na rynku pracy", w 2025 r. 15 proc. wszystkich pracowników na świecie będą stanowić tzw. GIGerzy, czyli osoby bez etatu, świadczące usługi dla kilku klientów jednocześnie. W Polsce będzie to co piąty pracownik.

Większość polskich freelancerów to osoby zamieszkujące większe miasta, stanowiąc 69,8 proc. badanych. Kolejną grupą są mieszkańcy miejscowości o populacji powyżej 500 tys., z udziałem 37,4 proc. oraz miejscowości o populacji do 500 tys., z udziałem 22,1 proc.

Jak wynika z badania "Branże freelancingu w Polsce 2022: zarobki, zlecenia i czas pracy" przeprowadzonego przez platformę Useme, polski freelancer to najczęściej millenials. Blisko połowa (47,9 proc.) osób pracujących jako wolni strzelcy ma od 26 do 35 lat. Grupy wiekowe starsze (36-45 lat) i młodsze (18-25 lat) stanowią odpowiednio 22,9 proc. i 18,2 proc. badanych.

– Freelancing to nie tylko współpraca z polskimi specjalistami. W dobie powszechnego dostępu do technologii przedsiębiorcy bez problemów mogą korzystać z usług zagranicznych freelancerów do m.in. tłumaczeń, konsultingu, przeprowadzania badań rynkowych czy obsługi sklepu na zagranicznych platformach sprzedażowych – tłumaczy Bartosz Król, business developement manager w Useme, platformie dla freelancerów oraz zleceniodawców.

Współpraca z freelancerem - wszystko co trzeba wiedzieć

Przed podjęciem współpracy z freelancerem spoza Polski, warto wiedzieć na jakich podstawach prawnych działać.

- W tym celu należy zapoznać się z trzema kluczowymi kwestiami, a mianowicie – rezydencją, podatkami oraz ubezpieczeniami – dodaje Król.

Kluczowym elementem jest rezydencja podatkowa. Dotyczący ona miejsca zamieszkania, pracy oraz płacenia podatków przez osobę, z którą planujemy współpracować. To istotna informacja, która ma wpływ na sposób rozliczenia prac.

W przypadku współpracy z freelancerem istnieją dwie opcje: freelancer może być obcokrajowcem przebywającym w Polsce lub mieszkać w innym kraju.

Jeśli freelancer mieszka, pracuje i płaci podatki w Polsce, można zawrzeć z nim takie same umowy o dzieło lub zlecenia, jak z krajowymi freelancerami. Osoby z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii mają automatyczny dostęp do polskiego rynku pracy. Podobne uprawnienia mają również obywatele innych państw, którzy ukończyli studia w Polsce. Dla pozostałych pracowników konieczne jest posiadanie odrębnych pozwoleń na pracę.

Jeśli zagraniczny specjalista ma pozwolenie na pracę w Polsce, ważne jest określenie rodzaju tego dokumentu. Niektórzy cudzoziemcy mają pozwolenie na pracę tylko u określonego pracodawcy, co może ograniczać ich możliwość świadczenia usług dla innych firm. Jeśli freelancer mieszka za granicą, warto poprosić go o przedstawienie certyfikatu rezydencji podatkowej. Ten dokument ma znaczenie zarówno dla specjalisty, wpływając na wysokość podatku dochodowego, jak i dla naszych własnych obowiązków.

Dzięki przepisom i umowom międzynarodowym przeciwdziałającym podwójnemu opodatkowaniu, freelancer płaci podatek dochodowy tylko w jednym kraju - w Polsce lub w swoim miejscu zamieszkania.

Jeśli freelancer dostarczy certyfikat rezydencji podatkowej, przedsiębiorca ma mniejsze obowiązki - wypłaca wynagrodzenie brutto na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia, bez konieczności odprowadzania podatku w Polsce. Dodatkowo, wystawia się dokument IFT1-R do końca lutego kolejnego roku, który jest odpowiednikiem formularza PIT-11. Zleceniobiorca samodzielnie rozlicza się z własnym urzędem skarbowym według obowiązującej go stawki podatkowej.

Jeżeli freelancer nie dostarczy certyfikatu rezydencji i nie przebywa w Polsce, zleceniodawca odprowadza 20 proc. zryczałtowanego podatku dochodowego bez kosztów uzyskania przychodów. Na koniec roku zleceniodawca przesyła formularz PIT 8AR do urzędu skarbowego i wystawia freelancerowi dokument IFT1-R.

Co z ubezpieczeniem? Tu również wiele zależy od miejsca zamieszkania

Jeśli zagraniczny freelancer mieszka w Polsce i zostaje zawarta z nim umowa zlecenie, przedsiębiorca musi opłacić składki ZUS w jego imieniu. Wysokość składek zależy od źródła i wysokości dochodów, obejmując pełną składkę ubezpieczeniową lub składkę zdrowotną.

Freelancerzy mieszkający za granicą podlegają przepisom Unii Europejskiej lub międzynarodowym umowom dotyczącym ubezpieczeń społecznych. Decyzję dotyczącą miejsca odprowadzania składek i przepisów ubezpieczeniowych podejmują odpowiednie instytucje. Przedsiębiorca, który zawiera umowę zlecenie z cudzoziemcem niezamieszkującym w Polsce, powinien skontaktować się z ZUS w celu indywidualnego rozpatrzenia takiego przypadku.

Alternatywa dla zatrudnienia, czyli faktura bez firmy

Niektórzy freelancerzy nie mają własnej działalności gospodarczej, co może być problematyczne dla przedsiębiorców niezaznajomionych z pracą z niezależnymi specjalistami. Można jednak skorzystać z dedykowanych platform, które ułatwiają zarządzanie rozliczeniami z freelancerami zarówno z Polski, jak i zagranicy. Taki sposób działania jest legalny, a wystawione faktury można rozliczać tak samo jak pozostałe faktury od kontrahentów.

Dla zleceniodawców współpraca z GIGerem na podstawie rachunku lub faktury jest bardziej korzystna niż umowy cywilnoprawne. Główną zaletą jest łatwiejsze rozliczenie usługi bez dodatkowych kosztów księgowych. Niezależny specjalista musi jednak posiadać własną firmę, a przepisy nie precyzują momentu jej założenia. W takim przypadku rozliczenie przez zewnętrzną platformę jest alternatywą.

– Współpraca z freelancerami zagranicznymi wcale nie musi być skomplikowana, aby w pełni korzystać z możliwości, jakie daje outsourcing działań. Należy zwrócić uwagę wyłącznie na trzy kwestie formalne – podatki, ubezpieczenie oraz rezydencję, czyli miejsce, gdzie mieszka na stałe i pracuje taka osoba – podsumowuje Bartosz Król.

Freelancerzy w Polsce piszą teksty, tworzą grafiki i zajmują się social mediami

Według analizy Useme, pisanie tekstów na zamówienie zajmuje pierwsze miejsce wśród branż o dużej dostępności zleceń. W pierwszym kwartale 2023 r., prawie 26 proc. wszystkich zleceń było dedykowanych copywriterom. Mimo że udział copywritingu w ogólnej liczbie zleceń się zmniejsza (33 proc. w 2021 r., a obecnie 29 proc.), wciąż utrzymuje on silną pozycję.

Kolejna pod względem liczby zleceń jest branża grafiki (około 20 proc. wszystkich zleceń). SEO oraz media społecznościowe zajmują trzecie i czwarte miejsce, stanowiąc odpowiednio 16 proc. udziału.

W porównaniu do najpopularniejszych branż freelancingu, zlecenia IT stanowią niewielki procent całości, ale ich udział niezmiennie rośnie. Najpopularniejsze są dzieła związane z programowaniem – 4 proc. w 2023 r. (wzrost o 0,6 pkt. proc. w porównaniu do 2021 r.). Kolejne miejsce zajmują zlecenia dedykowane deweloperom, którzy stawiają strony www i sklepy online – 2,2 proc. w 2023 r., w porównaniu do 1,6 proc. w 2021 r. Z kolei inne dzieła związane z usługami IT wynoszą 1,7 proc. (wzrost o 0,4 pkt. proc. od 2021 r.).

