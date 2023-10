Ten problem nadal jest tematem tabu. Pracodawcy udają, że go nie ma

Do 2035 roku w Polsce co czwarta kobieta będzie w wieku okołomenopauzalnym (Fot. Shutterstock)

Do 2035 roku w Polsce co czwarta kobieta będzie w wieku okołomenopauzalnym (Fot. Shutterstock)

86 proc. kobiet co najmniej kilka razy w tygodniu przeżywa stres z powodu wystąpienia objawów menopauzalnych w trakcie pracy - wynika z ankiety przeprowadzonej w ramach inicjatywy edukacyjnej MenoGuide.

Jakiego wsparcia oczekują kobiety? Wśród najczęściej wymienianych jego form były:wyrozumiałość (82,5 proc.), elastyczne godziny pracy (45,2 proc.) oraz edukacja w miejscu pracy, również współpracowników (40,5 proc.).

Choć polskie firmy nie wprowadzają polityki menopauzalnej, to mamy takie, które oferują pracownicom urlop menstruacyjny.

W ramach inicjatywy edukacyjnej MenoGuide członkini Międzynarodowego Towarzystwa Menopauzy Kinga Fromlewicz przeprowadziła ankietę wśród 213 kobiet. Panie odpowiadały na pytania związane z tym, jak w trakcie transformacji menopauzalnej czują się w miejscu pracy i czego oczekują od pracodawcy. To ważne, szczególnie że do 2035 roku w Polsce co czwarta kobieta będzie w wieku okołomenopauzalnym.

Kobiety nie chcą specjalnych przywilejów - chcą, aby ich zmagania zostały dostrzeżone

Okazuje się, że aż 97,5 proc. biorących udział w ankiecie odpowiedziało, iż chciałoby otrzymać wsparcie od swojego pracodawcy w zakresie radzenia sobie z objawami menopauzalnymi w pracy. Wśród najczęściej wymienianych form takie wsparcia były: wyrozumiałość (82,5 proc.), elastyczne godziny pracy (45,2 proc.) oraz edukacja w miejscu pracy, również współpracowników (40,5 proc.).