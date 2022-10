Ten problem nabiera na sile. Szefowie go ignorują i to duży błąd

KDS

Długie zwolnienia lekarskie, wolniejsze wykonywanie zadań czy brak zaangażowania – to znaki, że w życiu pracownika może dziać się coś złego. Dla pracodawców jest to trudna sytuacja. Przypadający 10 października Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego to dobra okazja, by nagłośnić problem. Na świecie 53,26 proc. pracowników przyznaje, że ich praca cierpi z powodu złego stanu psychicznego (fot. Unsplash/Magnet.me)

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego obchodzimy od 1992 roku. Święto zostało ustanowione przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego.

Na świecie 53,26 proc. pracowników przyznaje, że ich praca cierpi z powodu złego stanu psychicznego. W Polsce takiego zdania jest 43,96 proc. zatrudnionych.

Mimo że problem jest poważny jak nigdy wcześniej, wielu przełożonych nie podchodzi do niego tak, jak powinno.

Jak podaje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim, już przed pandemią w 2019 r. szacowało się, że jedna na osiem osób na świecie żyła z zaburzeniami psychicznymi. Ostatnie wydarzenia wokół nas - pandemia czy wojna w Ukrainie - spowodowały, że problem ten jest wyraźny jak nigdy wcześniej. Dotyczy też pracowników, którzy muszą mierzyć się z trudną sytuacją gospodarczą i jej negatywnymi konsekwencjami.

Jak wynika z badania „People at Work 2022: A Global Workforce” firmy ADP, w skali globalnej 53,26 proc. pracowników przyznaje, że ich praca cierpi z powodu złego stanu psychicznego. W Polsce takiego zdania jest 43,96 proc. zatrudnionych.

Gorsze samopoczucie psychiczne przekłada się na wyniki w pracy

Warto pamiętać, że czas, który spędzamy w pracy, to tak naprawdę większość naszego życia, dlatego troska o dobre zdrowie psychiczne jest bardzo istotna. Niestety „przyznanie się” do problemów psychologicznych to wciąż dla wielu osób temat tabu, choć przez pandemię nieco lepiej się z nim oswoiliśmy. Często ciężko nam rozmawiać o depresji czy zaburzeniach lękowych z rodziną czy przyjaciółmi. Swobodne rozmawianie o tym w pracy jest więc jeszcze trudniejsze.

W skali globalnej 53,26 proc. pracowników przyznaje, że ich praca cierpi z powodu złego stanu psychicznego. W Polsce takiego zdania jest 43,96 proc. zatrudnionych. fot. Shutterstock

Jednak sygnały pojawienia się problemów psychicznych można wypatrzyć. - Absencje, długie zwolnienia, wolniejsze wykonywanie zadań czy brak aktywnej obecności i zaangażowania – to znaki, że w życiu pracownika może dziać się coś złego, co odbija się także na sferze zawodowej. Dla pracodawców jest to niezwykle trudna sytuacja. Z jednej strony chodzi przecież o troskę o współpracownika, ale z drugiej jego zmienione zachowanie może być powodem także konfliktów w zespole czy spadku efektywności - dodaje Katarzyna Leśniak z Poradni Zdrowia Psychicznego Harmonia Grupy Lux Med. Zobacz: Groźne zjawisko w firmach. Ponad 1/4 Polaków już to czuje Przełożeni nie reagują tak, jak powinni na problemy psychiczne swoich pracowników Z raportu ADP wynika jednak, że kwestia zdrowia psychicznego wciąż pozostaje obojętna w oczach wielu przełożonych. Prawie co drugi Polak (48,77 proc.) nie czuje się wspierany przez swojego menedżera w kwestii zdrowia psychicznego w pracy. 1/3 ankietowanych (30,33 proc.) twierdzi także, że jego pracodawca nie zrobił nic, by zadbać o jego równowagę psychiczną w czasie pandemii. - Ludzie lubią być doceniani. Zwykła uprzejmość czy proste podziękowanie za ich codzienną pracę wpływa na większe zadowolenie, a także motywuje do dalszego działania. Pozytywne nastawienie do wykonywanych obowiązków sprawia, że pracownicy mają więcej energii, identyfikują się ze swoim miejscem pracy, częściej także są bardziej lojalni wobec pracodawcy - komentuje Sylwia Wysocka-Sollich, psycholog Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdańsku. Poznaj przyczynę problemów psychicznych Zarząd czy kadra menadżerska nie ma oczywiście obowiązku ani nawet uprawnień, by diagnozować zaburzenia psychiczne u pracowników. Ważne jest jednak zapewnienie możliwości skorzystania z pomocy. Warto więc wiedzieć, na jakie sygnały zwracać uwagę i jakie zachowania mogą świadczyć, że należy zainterweniować. Gorsze samopoczucie może przydarzyć się każdemu. W końcu presja czasu w pracy, wymagania przełożonych czy nadmiar obowiązków to często towarzyszący pracownikom scenariusz. - Nie każdy doświadczy zaburzeń psychicznych z powodu pracy, ale każda nagła zmiana w zachowaniu powinna być alarmująca. Jeśli pracodawca lub inni współpracownicy zauważą, że jego kolega czy koleżanka z zespołu przestał o siebie dbać, zaniedbał higienę, reaguje silniejszymi emocjami na proste zadania, które wcześniej nie sprawiały mu problemu, notorycznie się spóźnia czy przestał jeść lub dowiemy się, że źle śpi - to znak, żeby zapytać, czy nie trapi go jakiś problem - zaznacza ekspertka Lux Medu. Firmy, które zdecydują się na działanie, powinny się dobrze przygotować. fot. Unsplash/ Christopher Liemercier Rozmawiając o zaburzeniach psychicznych, warto poznać ich podłoże, które zazwyczaj jest złożone. Często są to przyczyny związane z naszą osobowością czy biologiczne – wynikające ze zmian w funkcjonowaniu neuroprzekaźników. Warto jednak wiedzieć, że część zmian w zachowaniu człowieka jest spowodowana jego stylem życia. - Wtedy główną, negatywną rolę odgrywają czynniki, z jakimi na co dzień dana osoba musi zmagać się w swoim miejscu pracy. Może być to np. hałas, praca zmianowa, ale także nieadekwatne wynagrodzenie, nieuzasadniona presja czasu czy wymagania, których nie jesteśmy w stanie zrealizować. W takich sytuacjach rozwinąć może się na przykład uzależnienie, czyli pracoholizm. Często mówimy także o destrukcyjnych strategiach radzenia sobie ze stresem – np. związanych ze spożywaniem środków psychoaktywnych, unikaniem kontaktu z innymi ludźmi, uciekaniem w pracę czy popadaniem w zachowania kompulsywne, a nawet autoagresywne - wskazuje Katarzyna Leśniak. Jak przygotować się do rozmowy z pracownikiem Firmy, które zdecydują się na działanie, powinny się dobrze przygotować. Jeśli faktycznie okaże się, że dana osoba potrzebuje pomocy psychologicznej, a na zadane przez nas pytanie zareaguje np. płaczem, musimy wiedzieć, jak się zachować. - Takie rozmowy najczęściej przechodzą przez działy HR, ale nie jest to regułą. Tak naprawdę nawet podczas zwykłej rozmowy z koleżanką w biurze jesteśmy w stanie zareagować. Przede wszystkim wysłuchajmy problemu, ale pokażmy, że mamy też plan pomocy i pomysł na jego rozwiązanie. Samo poruszenie tematu to pierwszy krok. Kolejnym jest odpowiednie pokierowanie pracownika w miejsce, w którym będzie mógł otrzymać potrzebne i adekwatne wsparcie - dodaje Katarzyna Leśniak. Te firmy zapewniają pracownikom pomoc psychologiczną Dostęp do wsparcia psychologicznego w firmach to coraz bardziej powszechny benefit. To sposób na to, by pracownik mógł skorzystać ze wsparcia zawsze, nie tylko w sytuacji zaawansowanej depresji czy wypalenia zawodowego, ale także w chwili słabości czy po prostu przepracowania. Program bezpłatnego wsparcia psychologicznego w czasie pandemii COVID-19 wprowadził m.in. Lidl. Wprowadzony przez sieć program wsparcia pracowników gwarantuje wszystkim pracownikom w Polsce oraz członkom ich rodzin nieodpłatną i anonimową pomoc w załatwieniu spraw prywatnych, które wymagają konsultacji z prawnikiem, psychologiem czy specjalistą z obszaru finansów. Wsparcie jest dostępne całodobowo przez siedem dni w tygodniu, telefonicznie, przez internet i aplikację mobilną. Porady specjalistów udzielane mają być szybko, a w sytuacjach kryzysowych pomoc jest natychmiastowa. - Wiemy, że problemy dnia codziennego mogą wpływać na samopoczucie. Dlatego niezależnie od sytuacji nasi pracownicy mogą liczyć na pomoc w kwestiach, które wykraczają poza sprawy służbowe - mówił podczas ogłoszenia programu Wolfgang Hennen, członek zarządu ds. personalnych w Lidl Polska. Także firma technologiczna intive uruchomiła program „Less stress”. W jego ramach zapewniła pracownikom wsparcie psychologiczne. - Już dawno zauważyliśmy, że należy podjąć działania edukacyjne i prewencyjne w kwestii ochrony zdrowia psychicznego naszych pracowników – że to jest bardzo ważne i bardzo często pomijane w organizacjach - mówiła w 2020 roku, podczas inauguracji programu, Urszula Mojska, HR Business Partner w intive, jedna z inicjatorek i koordynatorek akcji „Less stress”. W ramach programu intive zaproponowało pracownikom uczestnictwo w sesjach coachingu indywidualnego, webinarach, spotkaniach i dyskusjach grupowych. W program została także zaangażowana kadra menadżerska. Menadżerowie zapoznali się z tematami dotyczącymi zdrowia psychicznego w organizacji, np. poznają objawy wypalenia zawodowego, które mogą obserwować u pracowników w swoich zespołach i szybko oraz właściwie na nie reagować.

