Temat ważny jak nigdy. 1/3 pracowników nawet o nim nie słyszała

8 września obchodzimy World Wellbeing Day, czyli Światowy Dzień Wellbeingu. W Polsce święto to jest jeszcze mało popularne. Być może wynika to z faktu, że nie wszyscy wiedzą, czym jest wellbeing.

Aż 78 proc. pracowników nie wie, że szefowie podejmują działania w dziedzinie wellbeingu lub deklaruje neutralny stosunek wobec tego tematu. To poważne wyzwanie, ponieważ zaangażowanie i wsparcie liderów są kluczowe dla tworzenia zdrowego i pozytywnego środowiska pracy.

Raport "Wellbeing w miejscu pracy", przeprowadzony przez firmę badawczą Zymetrię na zlecenie HearMe wskazuje na zróżnicowane postrzeganie pojęcia wellbeingu w miejscu pracy przez pracowników. Szczególną uwagę zwracają wyniki świadczące o tym, że 1/3 pracowników nie słyszała nigdy o tym terminie, co może sugerować brak wystarczającej edukacji lub komunikacji ze strony pracodawców na temat tego zagadnienia. Dla tych, którzy są świadomi wellbeingu, dominującym skojarzeniem jest zapewnienie dobrych warunków fizycznych i psychicznych pracy.

- Od początku pandemii temat wellbeingu jest bardzo często poruszany w przestrzeni rozmów HR-owych. Jednak nasze dane pokazują, że pracownicy niekoniecznie wiedzą o co chodzi, gdy pada słowo “wellbeing”. A to oznacza, że przed nami ekscytująca droga edukowania i rozmawiania o dobrostanie pracowników - mówi Kasia Gryzło, CEO Hearme & Emplomind.

- Psychoedukacja na temat zdrowia psychicznego i wellbeingu w miejscu pracy jest niezwykle ważna. To wiedza, która może pomóc pracownikom zrozumieć, jak dbać o swoje zdrowie psychiczne i jakie korzyści płyną z utrzymania dobrej kondycji psychicznej - zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. Bo przecież wsparcie psychologa czy coacha może nam pomóc lepiej organizować czas, radzić sobie w sytuacjach stresujących czy stać się bardziej asertywnymi - dodaje.

Brak wellbeingu w firmie zaburza work-life balance

Wyniki zaprezentowane w analizie wskazują na istotną tendencję pracowników do zamartwiania się pracą nawet poza godzinami pracy. Aż 52 proc. pracowników ma skłonność do zamartwiania się pracą w czasie wolnym - myślą oni o pracy w czasie weekendowych wieczorów oraz przed zakończeniem urlopu. Jak więc widać, pracownicy mogą doświadczać presji związanej z pracą nawet w czasie wolnym, co może z kolei wpływać na ich funkcjonowanie psychiczne i ogólny poziom doświadczanego stresu.

- Istnieje potrzeba zwiększenia świadomości na temat znaczenia wellbeingu w miejscu pracy i edukacji zespołu na ten temat. Organizacje powinny aktywnie promować i rozwijać programy i inicjatywy związane z dobrostanem, które uwzględniają różnorodne potrzeby pracowników. Zapewnienie odpowiednich zasobów technicznych, ludzkich i psychologicznych, a także dążenie do równowagi między pracą a życiem prywatnym, może przyczynić się do poprawy funkcjonowania psychicznego i zadowolenia pracowników oraz podniesienia wydajności i efektywności w firmie - komentuje Ula Krajewska-Pinna, head of customer success w HearMe.

Ponad 80 proc. pracowników doświadcza jakiejś formy symptomów związanych ze zdrowiem psychicznym (fot. Christopher Lemercier/Unsplash)

Zaburzenia natury psychologicznej mają wpływ na spadek efektywności pracy

Ponad 80 proc. pracowników doświadcza jakiejś formy symptomów związanych ze zdrowiem psychicznym. Problemy takie jak przemęczenie (47 proc.), stres (32 proc.), zaburzenia snu (26 proc.), obniżona motywacja i koncentracja (22 proc.), oraz przygnębienie (19 proc.) są dla wielu codziennością. Według raportu Zymetrii, aż 34 proc. badanych deklaruje, że takie zaburzenia mają co najmniej duży wpływ na spadek efektywności w miejscu pracy.

Mimo istniejących trudności związanych z zdrowiem psychicznym, tylko 14 proc. pracowników odważa się skorzystać z pomocy psychologicznej. Zwolnienie od psychiatry pozostaje tematem tabu, co prowadzi do obniżonej efektywności i jakości pracy. Tylko 7 proc. pracodawców oferuje refundowane wsparcie psychologiczne.

Zdrowie psychiczne to temat tabu w miejscu pracy

Z sondażu internetowego Hays, w którym wzięło udział blisko 27 tys. osób na świecie, wynika, że niewiele ponad połowa respondentów (51 proc.) uważa, że może otwarcie rozmawiać z przełożonym o swoim zdrowiu psychicznym. Wyniki dla Polski są jeszcze mniej optymistyczne, bowiem zaledwie 31 proc. uczestników badania zgodziła się z tym twierdzeniem.

Także badanie Pracuj.pl pokazuje, że pomimo popularności pracy zdalnej i coraz większego przenikania się życia zawodowego i prywatnego, w ograniczonym stopniu dzielimy się osobistymi kłopotami z kolegami czy koleżankami z pracy. Mniej niż połowa, a dokładnie 40 proc. badanych wskazuje, że bez oporów rozmawiają w pracy na takie tematy. Jeszcze mniej, bo 28 proc. deklaruje, że może otwarcie rozmawiać w pracy o problemach związanych ze zdrowiem psychicznym.

Również szefowie nie są gotowi na takie sytuacje. Tylko 21 proc. respondentów badania Pracuj.pl odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy ich menedżerowie są przygotowani do wsparcia i rozmowy z pracownikiem przechodzącym przez ciężkie doświadczenia życiowe.

- Poruszanie trudnych tematów może u menedżerów wiązać się z obawą o to, jak przeprowadzić taką rozmowę, aby nie naruszyć prywatności pracownika, jednocześnie okazując wsparcie. Z drugiej strony pracownicy mogą mieć wątpliwości, czy przyznanie się do problemów prywatnych nie wpłynie negatywnie na ich wizerunek w oczach szefa. Dlatego tak ważne jest, aby organizacje edukowały osoby zarządzające zespołami w zakresie tego, jak rozmawiać z pracownikiem w sposób empatyczny, ale bez naruszania prywatnej przestrzeni. Z kolei do samych pracowników powinny kierować działania pokazujące, że w firmie jest otwartość na trudne tematy i chęć niesienia wsparcia – komentuje Agnieszka Bieniak, dyrektorka HR w Grupie Pracuj.

Co może zrobić firma, by zadbać o pracownika?

Po jakie narzędzia mogą sięgnąć przełożeni, aby pomóc i pracownikom i swojej firmie? Jednym z nich są tzw. wellness days, czyli dodatkowe dni wolne. Dzięki zamknięciu całego biura pracownicy mogą wykorzystać dzień na odpoczynek czy rozwijanie pasji bez zbliżającej się presji nadrabiania zawodowych zaległości.

Pomocna będzie także konsultacja z fizjoterapeutą. Konsekwencje siedzącego trybu pracy wpływają nie tylko na kondycję fizyczną, ale w dłuższej perspektywie także i na psychiczną. 20-minutowe spotkanie z fizjoterapeutą pozwoli poprawić postawę lub wprowadzić ćwiczenia, które pomogą uniknąć problemów.

Nieliczni (jak pokazują badania) pracodawcy wprowadzają również oczekiwane konsultacje psychologiczne. Nieograniczony dostęp do specjalistów daje pracownikom wsparcie nie tylko w sprawach zawodowych, ale pozwala także poradzić sobie z prywatnymi kłopotami, które mają wpływ na ich pracę.

Poza benefitami warto również zapewnić pracownikom elastyczność modelu pracy. Możliwość dostosowania trybu pracy do własnych preferencji pomaga zadbać o odpowiedni work-life balance i tym samym utrzymać zadowolenie z pracy i życia.

