Technologia ważna dla pracowników, trzeba ją jednak umiejętnie wykorzystać

Trzy na cztery osoby twierdzą, że technologia powinna eliminować stres i frustrację (fot. archiwum)

Zdaniem specjalistów, współczesny rozwój firmy nie powinien opierać się na maksymalnym wykorzystaniu pracowników. Kluczem do sukcesu jest zbudowanie takiej kultury i środowiska pracy, które pozwoli im dać z siebie wszystko. Wyniki badania Priming a New Era of Digital Wellness, pokazują, że technologia jest głównym elementem tworzącym tę wartość.