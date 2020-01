Team building to nie impreza intergracyjna

Nie od dziś wiadomo, że zespół skonfliktowany, skłócony, niezintegrowany nie będzie przynosił takich efektów jak grupa, która ma wspólnie wypracowany cel. Możliwości, by stworzyć zespół idealny jest wiele. Jedną z nich jest realizowanie idei team buildingu.

Mylnie team building zastępowany jest zwrotem impreza integracyjna. Tłumacząc najprościej, integracja to jeden z elementów, które w całości tworzą team building.

Impreza integracyjna to najczęściej firmowy event. W konsekwencji pracownicy się poznają (najczęściej umacniają znajomości w "swoim" gronie), skraca się dystans na linii pracownik - przełożony. Może to oczywiście zaowocować w przyszłości lepszą komunikacją i większą otwartością wypowiadania własnego zdania.

Team building przynosi zdecydowanie inne korzyści, w których integracja jest tylko elementem. Jak podkreślają osoby zajmujące się tworzeniem zadań pozwalających budować zespoły, grupa jest tu traktowana jak plastelina. Głównym zadaniem team buildingu jest bowiem modelowanie grupy, poznawanie słabych i mocnych stron konkretnych osób, poznawanie cech, które w późniejszej pracy mogą okazać się niezbędne w rozwoju.

Michał Kieres, właściciel firmy zajmującej się organizacją m.in. imprez tego typu podkreśla, że firmy zdają sobie sprawę z wagi wydarzeń, które mają za zadanie zbudowanie relacji w zespole.

- Ostatnio jeden z moich klientów zrezygnował z DJ-a na rzecz wspólnej "posiadówki ". Nic tak nie buduje zespołu jak wspólna rozmowa. Zaproponowaliśmy im, aby za każde słowo związane z pracą robili jakieś zadanie. Wszyscy się pilnowali, rozmawiali prywatnie. Sam byłem pod wrażeniem.

CZYTAJ DALEJ »

Przeczytaj: Wyjazd integracyjny poprawi pracę zespołową? By zadziałał, musi być dobrze zaplanowany

Integracja dla wszystkich

By działania przyniosły pożądany efekt, pamiętajmy by zaangażować w nie całą firmę - niezależnie od tego, czy zostajemy z nimi wewnątrz przedsiębiorstwa, czy też wychodzimy poza nie.

Na wspólny weekendowy wyjazd czy jednodniowe spotkanie zaprośmy więc zarówno prezesa, jak i stażystów. Dla osób zajmujących stanowiska niższego szczebla takie posunięcie zadziała jak społeczny dowód słuszności, wyciągną wniosek, że skoro nawet kierownictwo w tym uczestniczy, to musi być to coś ważnego i wartego uwagi. Poczują się ponadto docenione.

W zadaniach budujących zespół powinni brać udział wszyscy na równych zasadach. Pamiętajmy jednak, że nie możemy nikogo zmuszać. Jeżeli jakaś osoba odmawia udziału w spotkaniu, trzeba wziąć pod uwagę, że może ma akurat inne zajęcia czy swoje prywatne plany. Niepokój powinno budzić zaś systematyczne odmawianie - wtedy warto przeanalizować, co może stanowić przyczynę takiego zachowania i ją wyeliminować.

- Zdarzają się osoby, które wychodzą z założenia "nie bo nie". Na szczęście coraz rzadziej. Ostatnimi czasy mam wrażenie, że ludzie biorą udział w konkurencjach na wszelki wypadek, żeby nie podpaść kierownictwu - podkreśla Michał Kieres.

Szef organizuje, szef zyskuje

Pytanie najważniejsze - kto powinien wyjść z inicjatywą zorganizowania spotkania/wyjazdu zgodnego z ideą team buildingu? Integracje po godzinach pracy najczęściej organizowane są przez samych pracowników. W tym przypadku inicjatorem powinien być szef/właściciel firmy. Patrząc na długofalowe efekty, to kadra zarządzająca zyskuje bowiem najwięcej.

Budowanie i nadzorowanie zespołu podczas imprez integracyjnych daje osobom spoza kadry zarządzającej możliwość objęcia roli lidera. Kadra zarządzająca może w ten sposób przyjrzeć się umiejętnościom przywódczym pracowników. Podczas wykonywania ćwiczeń team buildingowych w łatwy sposób można zauważyć, jakie role naturalnie przyjmują poszczególne osoby - kto jest planistą, kto taktykiem, a kto skupia wokół siebie resztę osób i prowadzi ich do wygranej.

Jedną z korzyści jest także częściowe zniwelowanie różnic pomiędzy członkami zespołu. Umiejętne wykorzystanie cech i umiejętności każdego z członków grupy sprawia, że pracownicy przestają walczyć między sobą o pozycję. Zaczynają współpracować.

Przeczytaj: Stres, wypalenie zawodowe, depresja. Co zrobić, by praca nie stała się zagrożeniem

Niewątpliwą korzyścią jest fakt, że pracownicy zaczynają czują się dobrze zarówno w swoim towarzystwie, jak i w miejscu pracy. A jak pokazują badania, pracownicy, którzy odczuwają zadowolenie ze swojej pracy (również pod kątem miejsca), rzadziej myślą o zmianie pracodawcy.

- Arbejdsglaede, czyli dosłownie pracoszczęście to słowo pochodzenia duńskiego, które w 2014 roku zapoczątkowało nowy trend na rynku pracy. Pracownicy spędzają w pracy ponad połowę swojego czasu i to, czy są w niej szczęśliwi, wpływa znacząco na ich komfort w życiu. Badania pokazują, że szczęśliwy pracownik jest bardziej zaangażowany, częściej wychodzi z inicjatywami i jest bardziej lojalny. Osoby te również rzadziej zmieniają pracę. Właśnie dlatego wiele firm idzie z duchem czasu i zmienia wewnętrzne sposoby zarządzania - tłumaczy Michalina Jabłońska-Sprawnik z Devire.

Przeczytaj: Chcesz zatrzymać pracownika? Spraw, by był... szczęśliwy. Liczy się rozwój i zarobki

Menedżer też człowiek

Naturalna wydaje się być granica pomiędzy szeregowymi pracownikami a kadrą zarządzającą. Psycholodzy biznesu podkreślają, że często nawet najlepsi menedżerowie onieśmielają pracowników, co w konsekwencji sprawia, że pracownicy niechętnie omawiają obawy dotyczące wykonywanej pracy, nowe pomysły czy ścieżki kariery.

- Ćwiczenia budowania zespołu mogą być świetnym sposobem na uczynienie menedżerów bardziej dostępnymi, ponieważ nie ma nic lepszego niż obserwowanie, jak twój menedżer dobrze się bawi podczas prób rozwiązania zagadki kryminalnej czy wykonywania innej zabawy, której celem jest team building - mówi Joanna Hoc-Kopiej z Dworu Korona Karkonoszy.

Prócz tego, że poznajemy inną twarz naszych przełożonych, integrujemy się z działami, z którymi do tej pory łączyła nas tylko wymiana służbowych e-maili. Pracownicy w ten sposób mają wgląd w pracę innych działów, mogą wymienić się spostrzeżeniami, porozmawiać o procesach zachodzących w firmie, co w konsekwencji zwiększa efektywność pracy.

Team building nie tylko od święta

W swoim założeniu team building to realizacja określonych zadań. Ich konsekwencją ma być zintegrowanie zespołu, znalezienie liderów, często przeprowadzenie zmian w strukturze firmy.

Jak podkreślają specjaliści jednak zintegrowanie zespołu można podtrzymywać także na co dzień. Za przykład podaje się takie zorganizowanie kuchni czy miejsc do wypoczynku by pracownicy.

Przeczytaj: Darmowe piwo i dofinansowanie do rozwód party. Tu benefity wymyślają sami pracownicy