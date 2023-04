Te wydatki zaliczysz do kosztów, biorąc samochód w leasing. Zapłacisz niższy podatek

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Aby uwzględnić koszty podatkowe, trzeba prowadzić działalność gospodarczą, być opodatkowanym liniowym PIT-em lub według skali podatkowej.

Podatnicy zapominają, że przepisy nie każą stosować limitu wartości pojazdu do całości kosztów leasingu. Dotyczy to tej części, która przypada na spłatę wartości auta.

Składki za OC i NNW możemy w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W trakcie korzystania z auta można też uwzględnić 75 proc. wydatków eksploatacyjnych.

Z kosztami uzyskania przychodów mamy do czynienia od chwili wzięcia pojazdu w leasing, ale także po jego wykupie

- W przypadku leasingu samochodów należy w szczególności uwzględnić to, o czym nie zawsze pamiętają podatnicy, że przepisy nie nakazują stosować limitu 150 tys. zł/225 tys. zł do całości kosztów leasingu, a jedynie do tej ich części, która przypada na spłatę wartości samochodu - mówi doradca podatkowy Radosław Kowalski cytowany przez Business Insider Polska.

W momencie kiedy bierzemy samochód w leasing powstaje pytanie, co z opłatą wstępną i ratami leasingowymi. Biorąc w leasing samochód o wartości do 150 tys. zł do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć w całości zarówno opłatę wstępną, jak i raty leasingowe. Powyżej tej wartości do kosztów możemy zaliczyć jedynie część wydatku, obliczaną zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT.

Kiedy odliczymy 100 proc., a kiedy 50 proc. VAT-u?