Te kraje są przyjazne kobiecemu biznesowi. Polska wysoko w rankingu

Kobiety prowadzące własną działalność radzą sobie lepiej w rozwiniętych gospodarkach. Spośród 20 wiodących w rankingu krajów 80 proc. stanowią te o wysokich dochodach, które sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości - wynika z badania.

Na podium krajów przyjaznych kobiecemu biznesowi znalazły się w USA, Nowa Zelandia i Kanada. Ranking zamykają natomiast kraje Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, a także Indie i Bangladesz - czytamy w raporcie.

Polska znalazła się w czołówce 10 krajów, które oferują kobietom dobre warunki do prowadzenia biznesu, w rankingu Mastercard Index of Women Entrepreneurs. Odsetek firm kierowanych przez kobiety plasuje Polskę na 15. pozycji na świecie i na 5. w Europie.

Mastercard zaprezentował nową edycję rankingu dotyczącego przedsiębiorczości kobiet - Mastercard Index of Women Entrepreneurs (MIWE) . Polska znalazła się wśród 10 krajów, w których warunki do prowadzenia biznesu przez kobiety są najlepsze. Raport pokazuje też, że Polki kierują 28 proc. firm w kraju, co daje Polsce dobrą, 15. pozycję na świecie i 5. w Europie (po Rosji, Portugalii, Hiszpanii i Węgrzech).

[ZOBACZ CAŁY RAPORT "MASTERCARD INDEX OF WOMEN ENTREPRENEURS" W DZIALE MULTIMEDIA]

Mastercard zmierzył przedsiębiorczość kobiet w 58 krajach. Ranking obejmuje swoim zasięgiem 80 proc. aktywnych zawodowo kobiet na całym świecie. Ostateczna wartość indeksu jest średnią ważoną trzech elementów. Pierwszy z nich to udział kobiet w rynku pracy, w tym ich odsetek na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych, czy też aktywność zawodowa kobiet.

Co skłania kobiety do prowadzenia własnej firmy? (Źródło: Raport Mastercard Index of Women Entrepreneurs)

Drugą składową stanowi dostęp kobiet do zasobów wiedzy i środków finansowych. Trzecim elementem badania "Mastercard Index of Women Entrepreneurs" są przyjazne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej - ogólnie, w tym przez kobiety.

Kraje najprzyjaźniejsze przedsiębiorczyniom

CZYTAJ DALEJ »

Z rankingu Mastercard Index of Women Entrepreneurs wynika, że choć aktywność przedsiębiorczych kobiet globalnie rośnie, to jednak wciąż istnieją znaczne nierówności, które są powszechnym czynnikiem hamującym rozwój ich potencjału. Kobiety prowadzące własną działalność radzą sobie lepiej w rozwiniętych gospodarkach. Spośród 20 wiodących w rankingu krajów 80 proc. stanowią te o wysokich dochodach, które sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości. Wyniki potwierdziły, że na rynkach otwartych i dynamicznych, które oferują wysoki poziom wsparcia w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym dla firm z sektora MŚP, procentowy udział biznesów prowadzonych przez kobiety jest wyższy. Mogą one czerpać z wielu rozwiązań pomocowych, w tym dostępu do kapitału, usług finansowych, a także programów akademickich. TOP 10 Krajów przyjaznych dla przedsiębiorczych kobiet (Źródło: Raport Mastercard Index of Women Entrepreneurs) Polska zajęła w rankingu Mastercard Index of Women Entrepreneurs 10. pozycję na 58 badanych krajów. Pomimo spadku o jedną pozycję w porównaniu do roku ubiegłego, wynik ten plasuje Polskę w czołówce krajów oferujących najlepsze warunki do prowadzenia własnego biznesu. Na podium znalazły się w tym roku USA (nowy lider), Nowa Zelandia i Kanada. Ranking zamykają natomiast kraje Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, a także Indie i Bangladesz. Największy awans w stosunku do poprzedniego rankingu zanotowała Francja (+6,8 pkt.), natomiast największy spadek Szwecja (-7,3 pkt.). Kraje oferujące najlepsze warunki do prowadzenia własnej działalności przez kobiety (wskaźnik Mastercard Index of Women Entrepreneurs): 1. Stany Zjednoczone - 70,3 2. Nowa Zelandia - 70,2 3. Kanada - 69,0 4. Izrael - 68,4 5. Irlandia - 67,7 6. Tajwan - 66,2 7. Szwajcaria -65,8 8. Singapur - 65,6 9. Wielka Brytania - 65,6 10. Polska - 65,1 Kobiety prowadzą własne firmy również z konieczności Indeks sugeruje również, że aktywność przedsiębiorczyń niekoniecznie idzie w parze z bogactwem i rozwojem gospodarczym kraju. Pod względem wskaźnika firm prowadzonych przez kobiety w rankingu prowadzi Uganda (38,2 proc.), przed Ghaną (37,9 proc.) i Botswaną (36,0 proc.). Uważa się, że kobiety stają się tam przedsiębiorcami z konieczności. Muszą zdobyć środki na utrzymanie, mimo braku kapitału i dostępu do usług ułatwiających prowadzenie biznesu. Kraje z największym udziałem procentowym firm prowadzonych przez kobiety (Źródło: Raport Mastercard Index of Women Entrepreneurs) Kraje z największym udziałem procentowym firm prowadzonych przez kobiety: 1. Uganda - 38,2 proc. 2. Ghana - 37,9 proc. 3. Botswana - 36,0 proc. 4. Stany Zjednoczone - 35,1 proc. 5. Nowa Zelandia - 31,8 proc. 6-14. (…) 15. Polska 28 proc. - Firmy zarządzane przez kobiety to silny katalizator wzrostu gospodarczego, poprawiający jakość życia dla wszystkich. Nasze badanie rzuca światło na nierówności i wykluczenie, które wciąż uniemożliwiają kobietom realizację ich potencjału. Nadszedł czas, aby rządy i organizacje zjednoczyły się, aby wspierać kobiety w rozwoju ich firm poprzez wyeliminowanie uprzedzeń związanych z płcią i zapewnienie im większego dostępu do edukacji i nowoczesnych usług finansowych - mówi Ann Cairns, wiceprezes Mastercard. Z raportu Mastercard Index of Women Entrepreneurs wynika również, że kobiety mają coraz lepszą pozycję w biznesie w gospodarkach rozwijających się, w tym w: Ekwadorze, Indonezji, Filipinach, Wietnamie, Ghanie, Nigerii i Ugandzie. Nierówności między płciami zmniejszyły się również w Angoli, Malawi, Kostaryce, Tajlandii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Tajwanie, dzięki istotnym, nowym rozwiązaniom wprowadzonym w tych krajach, ułatwiającym prowadzenie biznesu. Rozwinięta gospodarka nie musi gwarantować dobrych warunków dla przedsiębiorczyń (Źródło: Raport Mastercard Index of Women Entrepreneurs) Na niektórych rynkach, gdzie warunki kulturowe i społeczne nie są optymalne, kobiety mają niezwykłą zdolność do wykorzystywania możliwości i rozwijania się jako właścicielki firm, pomimo przeciwności. Dotyczy to rynków, które pomimo braku akceptacji kulturowej czy zachęty społecznej cechują się wysokimi wskaźnikami w zakresie przedsiębiorczości kobiet i szans na poprawę standardu życia. Według Banku Światowego 45 proc. gospodarek na całym świecie ma przepisy, które utrudniają kobietom podjęcie decyzji o dołączeniu i pozostaniu na rynku pracy - czytamy w badaniu. Raport pokazuje również znaczne różnice wewnątrzregionalne, a w niektórych krajach różnice kulturowe odgrywają istotniejszą rolę niż poziom zamożności. Na przykład w Azji Wietnam oferuje przyjaźniejsze warunki dla przedsiębiorczyń niż Japonia czy Korea Płd. * Informacje o rankingu: Indeks Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2019 to trzecia edycja raportu przedstawiającego postępy i osiągnięcia przedsiębiorczyń. Indeks śledzi uwarunkowania leżące u podstaw nierówności między płciami w biznesie w 58 krajach na całym świecie. Ranking reprezentuje prawie 80 proc. światowej siły roboczej kobiet. Bada on sytuację przedsiębiorczyń na 3 poziomach: możliwość awansu kobiet, zasobów wiedzy i środków finansowych oraz warunków prowadzenia działalności. Wyniki rzucają również światło na to, które czynniki i warunki są najbardziej sprzyjające w zmniejszaniu różnic między kobietami i mężczyznami w przedsiębiorczości lub najbardziej hamujące rozwój kobiet w biznesie.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PLIKI DO POBRANIA