Te branże są najbardziej rozchwytywane przez freelancerów

– Wskazane dane odpowiadają podaży wolnych strzelców specjalizujących się w tworzeniu treści m.in. na strony internetowe, artykułów sponsorowanych, haseł reklamowych czy opisów produktowych. Według raportu “Branże freelancingu w Polsce” copywriterzy w Polsce stanowią niemal 27 proc. całego rynku. To branża, w której często wykonuje się zlecenia dodatkowe, dorabiając do pracy na etacie – aż 46 proc. ankietowanych przez nas freelancerów pracuje do 4h dziennie. Jest to również najbardziej zapracowana grupa niezależnych specjalistów – 22 proc. copywriterów deklaruje realizację ponad 10 zleceń w ciągu miesiąca – tłumaczy Natalia Zielińska, marketing manager w Useme.

Kolejną branżą popularną wśród zleceniodawców jest grafika – stanowi ona prawie 20 proc. całości zleceń, a podium zamykają SEO oraz media społecznościowe z liczbą 16 proc. O ile liczba prac graficznych niezmiennie od 3 lat utrzymuje się na podobnym poziomie, to pozycjonowanie stron internetowych oraz działania związane z prowadzeniem i moderacją mediów społecznościowych zdecydowanie nabierają na znaczeniu. W 2021 roku stanowiły one 12 proc. całości zleceń, a w 2022 roku ta liczba wzrosła do 15 proc.

IT nie działa we freelancingu. Stanowi niewielki procent zleceń

W porównaniu do najpopularniejszych branż freelancingu, zlecenia IT stanowią niewielki procent całości, ale ich udział niezmiennie rośnie. Najpopularniejsze są dzieła związane z programowaniem – 4 proc. w 2023 roku (wzrost o 0,6 pkt. proc. w porównaniu do 2021 roku). Kolejne miejsce zajmują zlecenia dedykowane deweloperom, którzy stawiają strony www i sklepy online – 2,2 proc. w 2023 roku, w porównaniu do 1,6 proc. w 2021 roku. Z kolei inne dzieła związane z usługami IT wynoszą 1,7 proc. (wzrost o 0,4 pkt. proc. od 2021 roku).

– Mimo niewielkiej liczby zleceń IT, w porównaniu m.in. do copywritingu, to programiści i webdeweloperzy, realizują zaledwie 1-2 zlecenia w ciągu miesiąca (44 proc. i 43 proc.). Ponadto, jest to grupa, która najczęściej spośród wszystkich freelancerów koncentruje się na projektach długoterminowych – wyjaśnia Natalia Zielińska.

Branże z największymi spadkami liczby zleceń opartych o freelancing

Nie wszystkie branże polskiego freelancingu odnotowują wzrosty w udziale zleceń. Należą do nich tłumaczenia – 8 proc. w 2023 roku (spadek z 9.4 proc. w 2021 roku) oraz fotografia 5,8 proc. (spadek z 7,2 proc.).

– Jak wynika z raportu “Branże freelancingu w Polsce”, tłumacze to najbardziej wykształcona grupa freelancerów. Dodatkowo, mimo spadku udziału zleceń w tej branży, należy podkreślić, że tłumaczenia należą do bardziej dochodowych profesji – takich, w których freelancerzy zarabiają powyżej 5 tysięcy złotych na miesiąc (wspomniane zarobki zadeklarowało 18 proc. ankietowanych tłumaczy) – komentuje Natalia Zielińska.

