Tauron stawia na specjalistyczne kompetencje

Akademii Zarządzania Projektami to program szkoleniowy poświęcony zarządzaniu projektami dostosowany do aktualnych potrzeb i wyzwań inwestycyjnych Tauron.

- Zarządzanie projektami pełni dziś w grupie Tauron funkcję strategiczną. Jest bowiem sposobem na budowanie wartości oraz przyszłości firmy. Kluczowe jest dla nas, aby projekty inwestycyjne prowadzone w Tauronie były realizowane na najwyższym poziomie oraz przynosiły Grupie oczekiwane korzyści. Aby to osiągać niezbędny jest wykwalifikowany personel odważnie podchodzący do nowych wyzwań technicznych, prawnych oraz organizacyjnych. Dlatego też rozwój kompetencji pracowników to niezmiennie jeden z filarów rozwoju Taurona - mówi Jarosław Broda, wiceprezes Tauron Polska Energia.

Spółka tłumaczy, że kierownik projektu to kluczowa funkcja przy realizacji dużych inwestycji. Jest to osoba, która musi łączyć wyzwania wynikające z zagadnień technicznych, współpracy różnych dostawców zewnętrznych i organizacji całego procesu inwestycyjnego.

- W grupie Tauron stawiamy na kierowników projektów, którzy nie są tylko administratorami i koordynatorami prac, ale proaktywnie reagują na pojawiające się ryzyka i wyzwania, rozumiejąc interesy wszystkich stron zaangażowanych w projekt. Dlatego właśnie tak ważna jest profesjonalizacja tej roli projektowej. Jestem pewna, że kompetencje i szeroki wachlarz narzędzi i umiejętności jakie uczestnicy Akademii nabyli w trakcie kursu, przyczynią się do lepszej realizacji projektów – mówi Ewa Palarczyk, dyrektor wykonawczy ds. projektów inwestycyjnych w Tauron Polska Energia.

Akademia Zarządzania Projektami to program rozwoju kompetencji przygotowany przez obszary projektów inwestycyjnych i zarządzania zasobami ludzkimi w Tauronie, który bazował na cyklu profesjonalnych szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych.

Specjalnie dobrany, autorski program kursu miał na celu objęcie zakresem całego procesu inwestycyjnego z naciskiem zarówno na kompetencje twarde jak i miękkie.

W programie znalazły się szkolenia z zakresu zarządzania projektami, procesu inwestycyjnego, narzędzi IT wspierających kierowników projektów, komunikacji czy zarządzania zespołem. Potwierdzeniem kompetencji i kulminacyjnym punktem całego cyklu był egzamin IPMA. Wszyscy uczestnicy Akademii zdali egzamin i tym samym otrzymali renomowany certyfikat IPMA level D, potwierdzający znajomość uniwersalnego warsztatu project managera.