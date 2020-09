Tarcza antykryzysowa: już 135 mld zł pomocy trafiło do przedsiębiorców

Wartość pomocy z tarczy antykryzysowej przyznanej przedsiębiorcom, dotkniętym skutkami pandemii COVID-19, sięga 135 mld zł - podało Ministerstwo Rozwoju (MR).

Tarcza antykryzysowa koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw (fot. shutterstock)

Tarcza antykryzysowa działa. Wartość przyznanej pomocy - według stanu na 4 września - wynosi już 135 mld zł - poinformował resort rozwoju.

Pomoc udzielana jest od początku kwietnia w ramach tarczy antykryzysowej, od połowy kwietnia w ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) oraz pakietu pomocowego Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Dotychczas udzielone wsparcie to m.in. 22,31 mld zł - zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r., odroczenia/rozłożenia na raty składek do ZUS, świadczenia postojowe; 25,12 mld zł - dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego, mikropożyczki dla przedsiębiorców; 60,49 mld zł - subwencje z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR); 27,02 mld zł - zabezpieczenie kredytów Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK); 62,8 mln zł - wsparcie z Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP).

Ministerstwo zaznacza, że tarcza koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw.

Dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60 proc. do nawet 75 proc., co jest bardziej opłacalne niż ponoszenie kosztów zwolnień pracowników, a w przyszłości szkoleń i rekrutacji - podaje resort.

