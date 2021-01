Tarcia między Gi Group a akcjonariuszami Work Service. Sprawą zajmuje się sąd

Powództwo wytoczone przez Tomasza Misiaka (a także idące jego śladem pozostałe powództwa wytoczone przez innych akcjonariuszy mniejszościowych prawdopodobnie powiązanych z Misiakiem) jest całkowicie bezpodstawne i sprzeczne z interesem zarówno Work Service, jak i pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych - pisze w oświadczeniu Gi Group.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie o zabezpieczeniu powództwa w postaci zakazu wykonywania przez Gi International (spółkę zależną Gi Group) praw głosu z 6.231.111 akcji notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółki Work Service nabytych przez Gi International na podstawie umowy sprzedaży akcji zawartej z Tomaszem Misiakiem w dniu 19 sierpnia 2020 r. zostało wydane 30 grudnia 2020 r.

Po nabyciu akcji, a przed wydaniem przez sąd postanowienia o zabezpieczeniu powództwa Tomasza Misiaka, Gi International posiadała 33 261 010 akcji spółki, reprezentujących 50,71 proc. jej kapitału zakładowego, które uprawniały ją do wykonywania 33 261 010 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, stanowiących 50,71 proc. ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z postanowieniem sądu liczba akcji, z których Gi International może teraz wykonywać prawo głosu na WZ spółki, zmniejszyła się. Obecnie Gi International jest uprawniona do wykonywania praw głosu tylko z posiadanych przez nią 27 029 899 akcji spółki stanowiących 41,22 proc. jej kapitału zakładowego, a tym samym 41,22 proc. ogólnej liczby głosów na WZ Work Service.

Zdaniem Gi Group działania te są elementem szantażu wobec notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spółki i jej pozostałych akcjonariuszy, który próbuje "cynicznie wykorzystać" problemy Work Service oraz sytuację związaną z pandemią COVID-19.

Ponadto nowy właściciel Work Service podał, że w jego ocenie wstępne postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie ma charakter wyłącznie techniczny.

- Jednocześnie Gi Group w pełni ufa, że po dogłębnej analizie akt sprawy i przedstawionych w nich argumentów sąd niezwłocznie podejmie decyzję o uchyleniu postanowienia o zabezpieczenia powództwa, co pozwoli Gi Group na wprowadzenie w życie ambitnych planów rozwoju Spółki Work Service - podkreśliła spółka w komunikacie.

Włoski inwestor zapewnia, że jego plany są w jak najlepszym interesie zarówno Gi Group, jak i akcjonariuszy mniejszościowych Work Service. Podkreśla też, że jest gotowy w każdej chwili podjąć właściwe kroki, by bronić swoich interesów, a także interesów Work Service i pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych. Nie wyklucza także podjęcia w jakimkolwiek momencie próby ewentualnego rozwiązania sporu w drodze negocjacji wśród akcjonariuszy spółki.

Z prośbą o odniesienie się do sprawy napisaliśmy do Tomasza Misiaka. Podkreślił on, że ze względu na dobro sprawy, która jest w toku, woli nie komentować. Jednocześnie przypomina, że Work Service jest spółką publiczną, a dla niego ważne jest dobro wszystkich jej akcjonariuszy. W tym 49 proc. mniejszościowych.

Przejęcie WS

Warto przypomnieć, że w sierpniu 2020 roku spółka przeszła kluczowy etap prowadzonej od kilku lat restrukturyzacji. Work Service oraz Gi Group zawarły umowę inwestycyjną, na mocy której Gi Group przejęła kontrolny pakiet akcji WS.

- Pozyskanie Gi Group jako branżowego inwestora strategicznego, który doskonale zna rynek usług HR i działa na wielu rynkach międzynarodowych, oznacza dla nas nowy etap działalności i szansę, jaką zamierzamy w pełni wykorzystać. Zyskujemy stabilizację finansową, a także perspektywę dalszego rozwoju działalności oraz powrotu do dużej części klientów - komentowała wtedy Iwona Szmitkowska, obecna prezes WS.

Work Service jest spółką działającą w sektorze usług personalnych w Polsce i regionie CEE. W sumie ma swoje biura lub doradców personalnych w 17 krajach Europy (Niemczech, Rosji, Czechach, Turcji, Rumunii, Węgrzech, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Szwajcarii, Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Słowenii, Ukrainy oraz Polska). Notowana jest na giełdach w Warszawie i Londynie.