Taniec robotów w magazynie Amazona. Widzieliśmy to na własne oczy

38 proc. klientów sklepów internetowych jako jeden z największych problemów wskazuje długi czas oczekiwania na dostawę zamawianych produktów – tak wynika z badania opinii klientów e-commerce opublikowanego w 2020 roku przez Gemius. Sklepy, by wygrać konkurencję na rynku, muszą usprawniać procesy logistyczne. Odwiedziliśmy z kamerą robotyczne centrum dystrybucyjne firmy Amazon.

- W momencie złożenia zamówienia w systemie konkretnego centrum logistycznego pojawia się informacja, jakie zamówienie należy zrealizować. Gdy informacja się pojawia, system z automatu wie, jaka powinna być droga przedmiotu w magazynie - wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl Anna Kaczyńska, dyrektor generalna centrum logistycznego Amazona w Świebodzinie.

Jedną z największych obaw pracowników w związku z procesami automatyzacji i robotyzacji jest utrata miejsc pracy. Z raportu EFL „Cyfrowa (r)ewolucja na rynku leasingu. Pod lupą” wynika jednak, że w perspektywie 5 lat tylko jedna piąta czynności może zostać zastąpiona robotami.

Zdecydowanie największymi entuzjastami robotyzacji są najmłodsi przedsiębiorcy. 69 proc. Zetek widzi możliwość automatyzacji ponad 20 proc. czynności w firmie. W przypadku Baby Boomers ten odsetek jest zdecydowanie niższy i wynosi 54 proc.

Najczęściej potencjał w robotyzacji pracy widzą średnie firmy. 75 proc. badanych z tej grupy twierdzi, że roboty mogłyby zastąpić́ minimum co piątą czynność wykonywaną w firmie. Na taką prognozę postawiło tylko 44 proc. najmniejszych przedsiębiorstw.

- W Amazon Technologies roboty wykorzystuje się do usprawniania procesów pracy. W Polsce w Amazonie pracuje ponad 25 tysięcy pracowników, ponad tysiąc pracuje w centrum w Świebodzinie. Technologie mają na celu poprawiać bezpieczeństwo pracowników oraz optymalizować procesy w taki sposób, by realizacja zamówień odbywała się szybciej. W żaden sposób nie wpływa to na poziom zatrudnienia, wręcz przeciwnie. Zatrudniamy specjalistów IT czy utrzymania ruchu, którzy wspierają te procesy - dodaje Anna Kaczyńska.

I jak podkreśla, współpracę na linii człowiek-robot można przyrównać do gry strategicznej.

- Współpraca jest wielopłaszczyznowa. Technologie Amazon Robotics wspierają wiele funkcji, m.in. wspomagających ruch w magazynie czy zajmujących się obsługą zamówień - wyjaśnia. - System jest tak skonstruowany, by ułatwiać realizację zamówień. Szkolimy naszych pracowników, dajemy im narzędzia, które mają ułatwiać realizację zadań.

Trzecie centrum robotyczne w Polsce

Magazyn w Świebodzinie jest jednym z najbardziej zrobotyzowanych w Polsce. W halach pracuje blisko 3 tysiące robotów. To trzeci tego typu magazyn Amazona (po Gliwicach i Kołbaskowie).

Pracujące tu roboty wyposażone są w kamery, które pozwalają im dostrzec otoczenie i potencjalne przeszkody oraz sczytać kody QR umieszczone na ziemi, co pozwala na lepszą orientację w przestrzeni magazynowej.

Jak wygląda ich praca? Pracownik w zależności od swojej roli (może umieszczać produkt na półce lub kompletować zamówienie) stoi na wyznaczonym stanowisku. Do niego podjeżdżają ruchome platformy podnoszące półki z produktami. Dzięki zautomatyzowaniu procesów pracownik wie, skąd wziąć lub gdzie odłożyć konkretny przedmiot.