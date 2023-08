Tam będą największe zwolnienia. 4 branże do odstrzału

Według wyliczeń Światowego Forum Ekonomicznego 3 na 4 firmy planują wdrożenie sztucznej inteligencji. Może się to przełożyć na zmiany w strukturze miejsc pracy. Sytuacja nie wszędzie będzie jednakowa.

Według respondentów badania Future of Jobs Survey najbardziej zagrożone są miejsca pracy w logistyce i transporcie oraz mediach i rozrywce.

Eksperci wyodrębnili pewne obszary, których sztuczna inteligencja nie jest w stanie przejąć na tym etapie rozwoju. Chodzi przede wszystkim o zawody, w wykonywaniu których kluczową rolę odgrywają typowo ludzkie cechy

Z analizy 673 milionów miejsc pracy uwzględnionych w badaniu Future of Jobs Survey dla Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że w ciągu najbliższych 5 lat spodziewany jest wzrost zatrudnienia o 69 milionów miejsc pracy, ale również spadek o 83 miliony. Oznacza to, że netto nastąpi spadek o 14 milionów miejsc pracy, co stanowi około 2 proc. obecnego zatrudnienia.

- Niektóre zawody mogą zaniknąć lub ulec zmianie, podczas gdy inne stanowiska pracy będą się rozwijać. To wyzwanie dla pracowników. Nie tylko tych, których praca jest zagrożona, bo rozwój nowych umiejętności i dostosowanie się do zmieniającego się rynku pracy dotyczy każdego — mówi Dorota Gardoń z BPSC.

Według respondentów badania Future of Jobs Survey najbardziej zagrożone są miejsca pracy w logistyce i transporcie oraz mediach i rozrywce. Tam pytani prognozują wyższą średnią rotację niż w produkcji i handlu.

Firmy stawiają na sztuczną inteligencję, zmiany nie dotkną jednak wszystkich