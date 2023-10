Takiej sytuacji na rynku jeszcze nie było. Firmy mogą ją wykorzystać albo się sparzyć

Warunki demograficzne wymuszają na pracodawcach łączenie pokoleń w ramach zespołów funkcjonujących w organizacjach. Choć skrajne generacje często oceniają się surowo – zarzucając przykładowo brak pracowitości młodym, czy nieelastyczne podejście starszym – to widzą w sobie nawzajem także duży potencjał. Dziś kluczem jest, by organizacje nauczyły się go wydobyć.

Mimo docenienia kompetencji „Zetek” starsza grupa pracowników w małym stopniu określa tę grupę jako pracowitą (11 proc.), mającą odpowiednią wiedzę (9 proc.), empatię (9 proc.) czy lojalność (8 proc.).

- W odpowiedziach starszych pokoleń rzeczywiście poza wiarą w kompetencje młodych wybrzmiewa także niższy poziom wiary w wartości pokolenia Z, takie jak lojalność czy pracowitość, ale także empatię, wiedzę czy doświadczenie. Nie powinniśmy jednak czytać tej oceny jako negatywnej, bo brak wiedzy czy doświadczenia wśród młodych wynika przecież bezpośrednio z tego, że wchodzą oni dopiero na rynek pracy. Kwestia lojalności pozostanie sporna, bo „Zetki” w przeciwieństwie do ich starszych kolegów rzeczywiście będą zmieniać pracę do momentu, aż znajdą tę najlepszą dla siebie. Podobnie sprawa wygląda w kwestii pracowitości czy empatii, które te pokolenia postrzegają zupełnie inaczej. Silversi przywykli do ciężkiej, wielogodzinnej pracy, a pokolenie Z od początku stawia granice - mówi Agnieszka Bieniak, dyrektor HR w Grupie Pracuj.

Najmłodsi pracownicy u tych najstarszych najbardziej doceniają doświadczenie (62 proc.), wiedzę (53 proc.) i lojalność (37 proc.) oraz opanowanie (33 proc.). Wysoko stawiają także empatię (20 proc.) i pracowitość (17 proc.) swoich starszych kolegów.

Elementy, które zdaniem badanych przedstawicieli pokolenia Z nie są najmocniejszymi stronami przedstawicieli pokolenia silver, to kreatywność (8 proc.), ambicja (6 proc.), elastyczność (4 proc.) oraz w najmniejszym stopniu, na równi, innowacyjność i szybka nauka (3 proc.).

- Ta międzypokoleniowa synergia stworzy wyjątkową przestrzeń do wzajemnego uczenia się i rozwoju. Zwinność i biegłość technologiczna pokolenia Z uzupełnią bogactwo doświadczenia i mądrości posiadanej przez pokolenie silver. Kiedy te dwie grupy nauczą się współpracować, rynek pracy odniesie duże korzyści. Głębokie zrozumienie niuansów branżowych i długotrwałych kontaktów zawodowych pokolenia silver zostanie połączone z innowacyjnym myśleniem i świeżymi perspektywami najmłodszych. Ta harmonijna współpraca nie tylko zwiększy produktywność, ale także stworzy środowisko pracy bogate w różnorodność myśli i doświadczeń, co ostatecznie zapewni długoterminowy sukces zarówno samym pokoleniom, jak i szerzej rozumianej gospodarce – dodaje Agnieszka Bieniak.

Starsi ciężej pracują, młodsi jasno stawiają granice

Wśród osób deklarujących, że ich pokolenie pracuje przeważnie ciężej niż przedstawiciele pozostałych generacji, w największym stopniu taką opinię wyrażają najstarsze aktywne zawodowo osoby.

53 proc. badanych w wieku 55-65 lat wskazuje, że pracują oni ciężej niż wszystkie młodsze grupy na rynku pracy. Co ciekawe, w miarę niższego wieku, takie przeświadczenie o własnym pokoleniu wśród badanych spada, a najmniej wynosi wśród najmłodszych – dla generacji Z wynik ten osiąga 27 proc.

- Ta tendencja potwierdza aspekt stawiania granic, co wyraźnie manifestują osoby młodsze, mniej doświadczone, dla których praca to w dużej mierze wyłącznie źródło utrzymania, a nie kluczowy aspekt życia. Młodzi pracują, by zarabiać na swoje zajęcia po pracy. Być może zatem rzeczywiście słuszna jest ocena silver generation i deklaracja tego, że pracują oni ciężej niż inni, ale to nie oznacza, że młodzi są mniej efektywni. Dzięki swoim umiejętnościom technologicznym, innowacyjności i szybkiemu uczeniu, są oni często w stanie osiągać te same wyniki przy mniejszym wysiłku. Dzięki “Zetkom” wychodzimy dziś jako społeczeństwo z kultury, w której panowało przeświadczenie, że praca ponad normę świadczy o naszej wartości jako pracownika – komentuje Jolanta Lewandowska-Bitkowska, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju pracowników w Pracuj.pl.

Ponad 4 na 10 badanych z pokolenia silver uważa, że przedstawiciele ich generacji są przeważnie bardziej ambitni niż ma to miejsce w innych grupach wiekowych. Co ciekawe, wśród pokolenia Z taką opinię wyraa również ponad 4 na 10 badanych.

Potrzeba mentorów i wzajemnej nauki - zyska na tym firma

77 proc. ogółu badanych uważa, że osoby dopiero wchodzące na rynek pracy mogą sporo zyskać, jeśli trafią na dobrych, doświadczonych mentorów. Posiadanie starszego i bardziej doświadczonego przewodnika po zawodowym świecie może być kluczowe z wielu powodów. Te osoby przekazują wiedzę, która może pomóc młodszym współpracownikom uniknąć typowych pułapek, przyspieszyć proces uczenia się i podejmować bardziej świadome decyzje zawodowe. Ponadto doświadczeni mentorzy często zapewniają wsparcie emocjonalne, tworząc pozytywne i wzmacniające środowisko pracy. Ta dynamika mentoringu nie tylko przynosi korzyści jednostce, ale także przyczynia się do stworzenia solidniejszej i włączającej kultury miejsca pracy.

Niemal 8 na 10 respondentów Pracuj.pl twierdzi, że osoby z każdej generacji mogą wprowadzić coś pozytywnego i unikalnego do środowiska pracy. Z tym stwierdzeniem zgadza się 74 proc. przedstawicieli pokolenia Z i 83 proc. badanych w przedziale wiekowym 55-65 lat.

Firmy, w których znajdują się przedstawiciele różnych pokoleń, mogą osiągać lepsze wyniki dzięki różnorodności perspektyw. Z tym twierdzeniem zgadza się 68 proc. ogółu badanych, a w największej mierze wierzą w to osoby z pokolenia silver (83 proc.).

61 proc. zgadza się z opinią, że osoby z najstarszego pokolenia pracowników mogą sporo się nauczyć od osób wchodzących na rynek pracy, ze świeżym spojrzeniem. Taką deklarację składa 6 na 10 przedstawicieli pokolenia silver i nieco więcej, bo 63 proc. osób w wieku 18-24 lata.

