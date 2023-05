Taki menedżer położy każdą firmę. Najczęstsze błędy w zarządzaniu zespołem

Na liście najczęstszych błędów znajduje się m.in. niechęć do delegacji zadań. Menedżerowie często nie są w stanie zaufać swoim pracownikom i przekazać im odpowiedzialności za niektóre zadania. Towarzyszy temu obawa przed utraceniem autorytetu. W związku z tym przyjmują na siebie nadmierną liczbę zadań, co prowadzi do pracy ponad siły oraz zwiększenia poziomu stresu.

Inny przypadek to delegowanie zadań za późno. Pracownik wykonuje zadanie, ale z błędami, ponieważ było ono przekazane niespodziewanie i ze zbyt krótkim terminem realizacji. Takie wydawanie poleceń zazwyczaj kończy się tak, że to szef poprawia zadanie, myśląc przy tym - całkowicie niesłusznie - jak kiepskiego ma pracownika. Brak umiejętnego delegowania zadań i wykonywanie ich zamiast pracowników bardzo mocno obniżają autorytet szefa w oczach zespołu - uzupełnia Maciołek.

Nieumiejętność perspektywicznego zarządzania oraz błędy w komunikacji

Codzienność wymusza na menedżerach konieczność skupienia się na „tu i teraz”. Wielu z nich nie może poradzić sobie z łączeniem wizji teraźniejszości oraz budowania planu na przyszłość. Prowadzi to do chaotycznego zarządzania i braku spójnego planu działań.

Menedżerowie popełniają również błędy w komunikacji. Brak dokładności w przekazywaniu informacji, zniekształcenie wiadomości, błędne interpretacje, niedostateczna liczba komunikatów i brak wrażliwości na potrzeby pracowników - to wszystko prowadzi do nieporozumień i konfliktów, a także uniemożliwia skuteczne zarządzanie pracą zespołu.

Menedżerowie popełniają m.in. błędy w komunikacji (Fot. Mateus Campos Felipe/Unsplash)

Brak budowania zaangażowania i motywowania pracowników

Zdarza się, że kierownicy budują wokół siebie mur, który oddziela ich od tego, co w rzeczywistości dzieje się w firmie. Nie mając tej perspektywy, stawiają siebie w fatalnej pozycji i narażają na popełnienie wielu błędów. Taka postawa dodatkowo demotywuje pracowników, ponieważ nie czują wsparcia swojego lidera.

Poziomu zaangażowania nie podniesie także menedżer, który ceni jednych bardziej, innych mniej.

- To jest naturalne, że menedżer lubi bardziej daną osobę, a inną mniej. Ale w pracy, obok sympatii, chodzi o coś innego - o zaufanie i sprawiedliwość. Jeśli kogoś wywyższasz, robisz krzywdę i jemu, i sobie. Co więcej, notoryczne i publiczne chwalenie swoich „ulubieńców” powoduje, że zespół traci chęć do zaangażowania się w cele firmy - komentuje Marta Woźny-Tomczak, psycholożka, trenerka biznesu, prezes firmy rekrutacyjno-szkoleniowej Personia.

Nie warto również traktować chwalenia jako elementu manipulacji. Jak podkreśla psycholog, menedżer nie powinien mówić pracownikowi, że świetnie pracuje, a za dwie godziny prosić go, by został w biurze dłużej i koordynował nowy projekt.

- Jeśli komplement pracodawcy ma drugie dno, chwalenie nie zadziała pozytywnie, a wręcz demotywująco - zaznacza.

Nieumiejętność podejmowania decyzji bolączką menedżerów

Menedżerowie muszą podejmować decyzje dotyczące zarówno teraźniejszości, jak i przyszłości. Wymaga to wysokich umiejętności analitycznych, ponieważ trzeba połączyć ze sobą wiele faktów oraz przewidzieć potencjalne skutki na przyszłość. Nie każdy to potrafi, a błędy kardynalne mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zarówno dla zespołu, jak i całej firmy.

- Menedżer musi potrafić szybko podejmować decyzje. (...) Trzeba również umieć priorytetyzować zadania, a także otaczać się najlepszymi ludźmi i bazować na ich mocnych stronach - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Radosław Szafrański, dyrektor zarządzający PageGroup Polska.

- Największym błędem, jaki można popełnić, jest zatrudnianie własnych klonów. Dobrze mieć wokół siebie osoby, które są ekspertami w różnych dziedzinach - budowaniu relacji z klientami czy tworzeniu strategii. Wówczas uzupełniamy się - dodaje.

„Twarde zarządzanie” i nadopiekuńczość wobec zespołu

Część menedżerów w procesie zarządzania skupia się wyłącznie na biznesie, zapominając, jak ważny w tym wszystkim jest czynnik ludzki. Brak empatii oraz nastawienie na wynik mogą prowadzić do obniżenia morale pracowników, a także niezdrowej atmosfery w zespole.

Błędem jest również nadopiekuńczość wobec zespołu - postawę nadopiekuńczą przyjmują tzw. menedżerowie parasolowi. Czują się oni odpowiedzialni za swoich podwładnych i chcą chronić ich przed negatywnym wpływem zewnętrznych czynników. Jednocześnie przyjmują na siebie zbyt dużą odpowiedzialność i mimo dobrych intencji budują niesamodzielny zespół, który nie jest w stanie poradzić sobie z najmniejszymi problemami.

Zdarza się, że kierownicy budują wokół siebie mur, który oddziela ich od tego, co w rzeczywistości dzieje się w firmie (Fot. Shutterstock)

Jak błędy w zarządzaniu wpływają na firmę oraz pracowników?

Błędy w zarządzaniu mają poważne konsekwencje dla organizacji oraz pracowników. Mogą prowadzić do powstania dysfunkcji zespołu, takich jak brak zaufania, strach przed konfliktem, brak zaangażowania, unikanie odpowiedzialności czy brak przywiązywania wagi do rezultatów.

Brak odpowiedniego zarządzania wpływa także negatywnie na wyniki zespołu i przyczynia się do spadku wskaźnika utrzymania pracowników, co w dłuższej perspektywie skutkuje trudnościami w rekrutacji nowych członków zespołu.

Dodatkowo brak poczucia bezpieczeństwa w środowisku pracy czy spadek produktywności pracowników odbijają się negatywnie również na wynikach całej organizacji. Błędne zarządzanie zespołami, choć z pozoru wydaje się wewnętrznym problemem, oddziałuje w dużym stopniu na wizerunek marki pracodawcy i może wpłynąć na spadek pozycji firmy na rynku.

- Brak uporządkowanej i profesjonalnej wiedzy na temat zarządzania, wprowadzania procesów czy zadań menedżera niesie ze sobą poważne skutki nie tylko dla zespołu czy samego lidera, ale także dla całej organizacji. Bez tych kompetencji trudniej jest zbudować dialog wewnątrz zespołu, współpracować czy pozyskać efekt synergii na poziomie działowym oraz organizacyjnym - mówi Grzegorz Święch, senior partner, wiceprezes firmy Nowe Motywacje.

Braki kompetencyjne menedżerów należy uzupełnić

Według Daniela Idźkowskiego, country directora w GoodHabitz, wsparcie kadry zarządzającej pod kątem zapewnienia odpowiednich szkoleń z zakresu przywództwa i umiejętności interpersonalnych jest dzisiaj nieodzownym elementem świadomej strategii zarządzania talentami w organizacji.

- Kompetencje liderskie przydają się niezależnie od szczebla - potrzebują ich zarówno prezesi, jak i mid-level menedżerowie. Wszyscy, którzy zarządzają zespołem, choćby złożonym z kliku osób, podejmują dużą odpowiedzialność i warto ich w tym jak najlepiej wesprzeć - dodaje Idźkowski.

Niektóre firmy regularnie dbają o poziom zarządzania, organizując programy rozwojowe dla menedżerów na różnych szczeblach zarządzania.

- Podczas warsztatów słyszymy często, jak ważne jest to, aby wspólnie zastanowić się nad sprawami związanymi z zarządzaniem ludźmi, odnajdywać różne sposoby na prowadzenie trudnych rozmów, a także - co jest bezcenne - dzielenie się własnymi doświadczeniami. W dojrzałych grupach sporo mówi się o potknięciach, porażkach - aby wyciągnąć wnioski na przyszłość. Tacy menedżerowie nie obawiają się utraty wizerunku dobrego szefa. I to świadczy o ich głębokiej autorefleksji, gotowości do nauki i ciągłego doskonalenia się w roli szefa - wyjaśnia Izabela Strożek, trener i coach w Lee Hecht Harrison Polska.

Także Grzegorz Święch uważa, że odpowiednie przeszkolenie menedżerów to kluczowy element efektywnego zarządzania.

- Wiele firm wciąż bagatelizuje ten aspekt, co prowadzi do problemów związanych

z zarządzaniem zespołem. Jednym z rozwiązań jest zapewnienie odpowiednich szkoleń dla managerów, które umożliwią im wykształcenie niezbędnych kompetencji w zarządzaniu zespołem oraz nauczą reagowania w sytuacjach kryzysowych - wyjaśnia Grzegorz Święch.

