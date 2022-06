Tak źle jeszcze nie było. Aż 80 proc. kluczowych pracowników myśli o zmianie pracy

jk

Zjawisko Wielkiej Rezygnacji, które pojawiło się w czasie pandemii, nie znika. Pracownicy oczekują konkretnych działań i mówią stanowcze „nie” praktykom, które nie spełniają ich oczekiwań lub negatywnie wpływają na dobrostan. Co stoi za wyborami pracowników, którzy decydują się odejść i czy jest szansa, by odpowiedzieć na ich potrzeby? 80 proc. wysoko wykwalifikowanych polskich pracowników rozważa zmianę pracy w najbliższej przyszłości (Fot. Adam Norkowski/Unslash)

Firma doradcza Deloitte opublikowała raport "Od fali odejść do fali zmian. Czy jesteśmy gotowi na nowe podejście do pracy?", który dobitnie pokazuje, iż zjawisko Wielkiej Rezygnacji dotarło także do Polski.

Czemu chcą zmian? Najczęściej wskazywanym czynnikiem, jaki skłania pracowników do zmiany pracodawcy, jest niska efektywność procesów wewnątrz organizacji (46 proc. odpowiedzi)

- Znaczenie zarządzania talentami przybiera na sile. Na decyzję o wyborze miejsca pracy wpływ mają nie tylko czynniki stricte finansowe, ale również komfort działania w ramach danej organizacji - mówi John Guziak, partner, lider Zespołu ds. Kapitału Ludzkiego w Polsce w Deloitte.

80 proc. wysoko wykwalifikowanych polskich pracowników rozważa zmianę pracy w najbliższej przyszłości. Odsetek osób, które rozważają przejście do innej firmy, najlepiej pokazuje skalę zjawiska Great Resignation (Wielkiej Rezygnacji – rosnącej rotacji oraz spadku zaangażowania pracowników) w Polsce. Do takich wniosków doszli autorzy badania "Od fali odejść do fali zmian. Czy jesteśmy gotowi na nowe podejście do pracy?", przeprowadzonego na grupie 974 respondentów z Polski reprezentujących różne branże i stanowiska.

Najczęściej wskazywanym czynnikiem, jaki skłoniłby pracowników do zmiany pracodawcy, była niska efektywność procesów dziejących się w ramach organizacji (46 proc. odpowiedzi). Drugim najistotniejszym argumentem był niski poziom wynagrodzenia (43 proc.), a trzeci najczęściej wskazywany powód rezygnacji to brak możliwości rozwoju (37 proc.).

- Znaczenie zarządzania talentami przybiera na sile. Na decyzję o wyborze miejsca pracy wpływ mają nie tylko czynniki stricte finansowe, ale również komfort działania w ramach danej organizacji. Nasze badanie pokazało, że pracodawcy, aby zatrzymać talenty, powinni wprowadzić zmiany przede wszystkim w dwóch obszarach: wewnętrznych, proceduralnych aspektach funkcjonowania organizacji oraz zadbania o dobrostan pracowników - komentuje John Guziak, partner, lider Zespołu ds. Kapitału Ludzkiego w Polsce w Deloitte.

Najczęściej wskazywanym czynnikiem, jaki skłoniłby pracowników do zmiany pracodawcy, była niska efektywność procesów dziejących się w ramach organizacji (Fot. Shutterstock) Elastyczność jest ważna Nie bez znaczenia są również benefity oferowane przez pracodawcę, takie jak elastyczny czas pracy (najważniejszy czynnik pozapłacowy według ankietowanych), prywatna opieka medyczna czy dodatkowy dzień wolny. - Elastyczny czas pracy staje się wymogiem pracy XXI wieku - w naszym badaniu został wybrany jako najważniejszy benefit pozapłacowy. Pracownik oczekuje nie tylko wynagrodzenia w formie pieniężnej, lecz ceni sobie także udogodnienia niematerialne. Zmiana stylu życia wywołana pandemią sprawiła, że priorytetem stało się dbanie o samopoczucie i komfort - mówi Zbigniew Łobocki, menedżer w zespole Human Capital w Deloitte. Jak dodaje, jednocześnie upowszechnienie nowych technologii sprawia, że szereg działań można wykonywać znacznie sprawniej. W efekcie coraz częściej testowana przez firmy na całym świecie koncepcja czterodniowego tygodnia pracy może za niedługo stać się nowym standardem pracy. Komunikacja kluczem do efektywności Chociaż wielu pracowników oczekuje możliwości pracy w systemie zdalnym lub hybrydowym, to 49 proc. ankietowanych wskazało, że praca na odległość spowodowała u nich wzrost odczuwanego stresu w porównaniu do wcześniejszego modelu pracy w biurze. Te osoby stwierdziły również, że od momentu wdrożenia pracy hybrydowej lub zdalnej, liczba ich obowiązków wzrosła (32 proc. odpowiedzi). Kolejnymi czynnikami stresogennymi był spadek efektywności współpracy w ramach zespołu, jak i spadek klarowności komunikacji (odpowiednio 15 i 13 proc.). Według ekspertów Deloitte odpowiednio wysoki poziom jakości wymiany informacji z liderem i pozostałymi członkami zespołu nie tylko ogranicza ryzyko wystąpienia spornych sytuacji i poprawia efektywność działań, ale również zmniejsza prawdopodobieństwo podjęcia decyzji o odejściu z pracy. 80 proc. badanych zgodziło się bowiem ze stwierdzeniem, że nieodpowiednia komunikacja w danej firmie skłoniłaby ich do poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia. Spadające zaangażowanie Warto przytoczyć także wyniki badania Kincentric, z których wynika, że wskaźnik zaangażowania przebadanych pracowników wynosi 45 proc. Oznacza to, że tylko mniej niż połowa pracowników czuje się wystarczająco zmotywowana do pracy, chce polecać swoją firmę i pozostawać w niej w dłuższym okresie. Ten trend spadkowy utrzymuje się od początku 2021 roku. Przypomnijmy, że w pierwszym kwartale 2021 wskaźnik zaangażowania pracowników wynosił 57 proc., a pod koniec roku spadł znacząco poniżej poziomu sprzed pandemii (w 2019 roku zaangażowanie pracowników wynosiło 51 proc.). Niższe zaangażowanie pracowników oznacza także, że coraz więcej z nich myśli o zmianie pracy. Średnio 57 proc. przebadanych pracowników rozważa pracę w nowym miejscu – czyli o 13 pkt proc. więcej w porównaniu do pierwszego kwartału tego roku. Z badania Randstad wynika, że prawie dwóch na czterech przedstawicieli pokolenia Y i Z wolałoby być bezrobotnymi niż utknąć w pracy, której nie lubią (Fot. Shutterstock) Niezaangażowani pracownicy niechętnie polecają też swojego pracodawcę. Wśród pracowników przebadanych przez Kincentric w trzecim kwartale tego roku skłonność do polecania swojej firmy zmniejszyła się o 8 pkt proc. do 44 proc. Młodzi na rynku pracy Pamiętajmy również o młodym pokoleniu, które wkracza na rynek pracy - ich oczekiwania różnią się od wymagań starszych kolegów. Z badania Randstad wynika, że prawie dwóch na czterech przedstawicieli pokolenia Y i Z wolałoby być bezrobotnymi niż utknąć w pracy, której nie lubią. Co więcej, ponad połowa millenialsów i przedstawicieli pokolenia Z odeszłaby z pracy, gdyby kolidowała ona z ich życiem osobistym. Woleliby też, żeby ich firmie przyświecała misja, która jest zgodna z ich światopoglądem. Dla młodych ma znaczenie nie tylko to, dla kogo pracują, ale także ile pracują. Odejście młodych od kultury pracoholizmu potwierdzają wyniki raportu Deloitte. Okazuje się, że jedna trzecia polskich studentów nie poświęciłaby prywatnego czasu i zainteresowań dla obowiązków służbowych. Ponadto generacja Z to pokolenie epoki nie tylko cyfrowej, ale i hybrydowej. Wiele z tych osób rozpoczęło karierę podczas pandemii i zna tylko pracę zdalną oraz hybrydową. W związku z tym 64 proc. przedstawicieli pokolenia Z uważa, że ich „biurem” jest laptop, zestaw słuchawkowy i dobre połączenie z internetem – tak wynika z badania firmy Jabra. Nie dziwi więc, że osoby z hybrydowej generacji dwa razy częściej niż millenialsi i niemal trzy razy częściej niż przedstawiciele pokolenia X wskazują, że ich zwykłym miejscem pracy jest „miejsce trzecie”, takie jak biuro coworkingowe, kawiarnia czy biblioteka. Generacja Z to pokolenie epoki nie tylko cyfrowej, ale i hybrydowej. W związku z tym 64 proc. przedstawicieli tego pokolenia uważa, że ich „biurem” jest laptop, zestaw słuchawkowy i dobre połączenie z internete fot. Shutterstock Trenerka Lee Hecht Harrison Polska Milena Kosińska wskazuje, że bardzo dużo o potrzebie zmian mówi się w wielu środowiskach zawodowych. Firmy zdają sobie sprawę, jak wiele mogą stracić, zatrzymując się w dawnym modelu. - To, co firmy mogą robić, to zacząć od stylu zarządzania. Po raz pierwszy spotykamy się z sytuacją, że na rynku pracy mamy cztery pokolenia jednocześnie. Z drugiej strony potrzebna jest ogromna przezorność i umiejętność dopasowania tego stylu do różnych potrzeb. Jeśli mówimy o młodych pokoleniach, to nie możemy zapomnieć o autentyczności, transparentności, włączaniu i zadawaniu pytań - to kluczowe umiejętności. Bardzo pomocna może być empatia i umiejętność „wchodzenia w buty” różnych pracowników (bo przecież nawet w ramach jednego pokolenia te różnice będą na zdecydowanie szerszym poziomie, niż tylko pokoleniowym). Ważne jest także budowanie kultury różnorodności z gotowością do uczenia się od siebie nawzajem, nie tylko standardowo „z góry na dół”, ale też odwrotnie - od młodych ludzi do starszych pokoleń - tłumaczy Kosińska. - Podczas warsztatów o budowaniu kultury wspierającej różnorodność często pytam uczestników, jakie różnice są dziś w ich organizacji największym wyzwaniem. Wiek pojawia się zwykle w pierwszej trójce, często na pierwszym miejscu - dodaje.

