Tak zdemaskujesz szefa psychopatę. Pierwszy sygnał wychwycisz od razu

Niełatwo rozpoznać szefa psychopatę, ale nie jest to niemożliwe. Jak to zrobić i jak poradzić sobie z toksycznym menedżerem?

W języku potocznym etykietkę psychopaty przypisujemy osobom o niższym poziomie empatii. Jednak fakt, że ktoś ma niższą wrażliwość czy współodczuwanie, nie czyni z niego takiej osoby. Ponadto psychopatia nie zawsze jest zaburzeniem psychicznym, ale jedną z cech osobowości.

O tym, czym cechuje się szef psychopata, pisaliśmy tutaj. Brak empatii to oczywista cecha w przypadku psychopatów. Z osobowością psychopatyczną skojarzone są także inne cechy, na przykład zdolność do manipulowania zachowaniem innych ludzi poprzez zarządzanie ich stanem emocjonalnym. Kolejna cecha to bezwzględne trzymanie się ustalonego przez siebie celu i dążenie do niego na wszelkie możliwe sposoby.

Psychopatę można rozpoznać, ale jest to trudne zadanie. Jak zauważa Patryk Wójcik, psycholog i autor książki "Jak pracować zdalnie i nie zwariować", jeżeli byłoby to proste, to ludzie nie dawaliby się nabrać na sztuczki psychopatów.

– Łatwo jest rozpoznać zachowania psychopatyczne w momencie, kiedy możemy poobserwować sytuację z szerokiej perspektywy. Jeżeli jesteśmy w centrum wydarzeń albo, co gorsza, jesteśmy obiektem manipulacji, często tkwimy w tym tak głęboko, że nie dostrzegamy działań psychopaty, a przynajmniej nie dostrzegamy ich we właściwym momencie – komentuje Wójcik.

– Właśnie dlatego w mniejszych firmach trudniej jest manipulować ludźmi. W dużych firmach zanim opinia przyklei się do człowieka, można sporo namieszać. Rozpoznanie psychopaty jest pozornie łatwe. Moim zdaniem dostrzegamy psychopatów w momencie, kiedy powinie im się noga. Kiedy są skuteczni, główne zainteresowane osoby nie potrafią albo nie chcą tego dostrzec (np. przełożeni ignorujący zachowanie pracownika, który ma świetne wyniki) – dodaje psycholog.

Dr Agnieszka Mościcka-Teske, psycholog z Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, zauważa, że psychopata często manipuluje, kłamie, grozi, wykorzystuje informacje, jakie ma, by nas szantażować. W ten sposób można go rozpoznać. Trudniej może być, kiedy psychopata dba o swój wizerunek i maskuje swoje cechy.

– Na początku swojej pracy taki szef mało mówi o sobie, swoim życiu osobistym czy przeżyciach. Psychopata nie będzie też okazywać emocji. My się zwierzamy, mówimy, co trudnego nas spotkało, a ta osoba niby odpowiada na to, ale nie mówi nic o sobie. To może być pierwszy sygnał – wyjaśnia Agnieszka Mościcka-Teske.

– Smutek, wstyd, poczucie winy, skrucha – u psychopaty ich nie ma. Będziemy też czuć, że jego reakcje emocjonalne nie są zbyt prawdziwe, że „coś tu jest nie tak”. To jest trudne do ocenienia, bo to raczej kwestia intuicji, ale warto jej wysłuchać. Jest bowiem tak, że nasz mózg zbiera wiele drobnych komunikatów, odczytuje je jako całość i wysyła nam informację z oceną człowieka w danej sytuacji. I dzięki temu najprawdopodobniej się nie pomylimy – dodaje Mościcka-Teske.

Również dr Lidia D. Czarkowska, psycholog, socjolog i dyrektor Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego potwierdza, że niełatwo rozpoznać psychopatę w miejscu pracy, ale nie jest to niemożliwe.

– Psychopaci nie odczuwają emocji innych ludzi za pomocą dojrzałego mózgu (starszego mózgu emocjonalno-społecznego, odpowiedzialnego za odczuwanie emocje - przyp. red.), zatem nie wpływają one na ich system wegetatywny, np. bicie serca czy temperaturę ciała. Dobry obserwator wychwyci to. Gdybyśmy mieli okazję zmierzyć bicie serca, tętno, obserwować mikroskurcze na twarzy, mikronapięcia lub rozszerzanie się naczyń krwionośnych na twarzy na skutek zetknięcia z czyimś nieszczęściem, to moglibyśmy zdemaskować osobę z psychopatycznym zaburzeniem osobowości. U psychopaty tego nie ma. Reakcja pojawi się, jeśli emocje dotyczą jego osobiście – mówi Lidia D. Czarkowska.

– Oczywiście szef może odtworzyć reakcję na pokaz, ale idzie ona z kory nowej (część kory mózgowej odpowiedzialna za procesy poznawcze - przyp. red.). Może zagrać mimiką i udawać, że komuś współczuje, ale nie ma odpowiedzi ze strony ciała. Trudno wywołać nagle pot czy wypieki na twarzy – dodaje Czarkowska.

Utrudnieniem w rozpoznaniu psychopatów może być również fakt, że takie osoby są jednocześnie uwodzicielskie, bardzo lubiane w swoich środowiskach, wspaniale potrafią zaskarbić sobie sympatię otoczenia. Jak wyjaśnia Agnieszka Mościcka-Teske, rozdają też pochwały i potrafią mobilizować przez ganienie.

– Potrafią wyczuć, czego potrzebują inni i mówić to, co będzie w ich najlepszym interesie w danym momencie. Mogą w tym celu stosować ingracjację, podlizywanie się, nadmierne chwalenie – tłumaczy Mościcka-Teske.

Psycholog z SWPS wskazuje również, że psychopaci wiedzą, jak zaskarbić sobie sympatię. Starają się tak rozgrywać sytuacje, rozdawać zadania, chwalić czy krytykować każdego pracownika indywidualnie. Ponadto, częstym sposobem manipulowania u psychopatów jest wybiórcze przekazywanie informacji, a nawet podawanie niejasnych danych, ponieważ wtedy ludzi łatwiej ze sobą skłócać, wprowadzać niepewność, burzyć zaufanie.

- Wtedy pracownicy zaczynają mieć pretensje nie do szefa, tylko do siebie nawzajem, ponieważ łatwiej skierować swoje trudne emocje na kogoś na równorzędnym stanowisku – podkreśla Agnieszka Mościcka-Teske.

Patryk Wójcik podpowiada, że w rozpoznaniu psychopaty w miejscu pracy pomóc może zwrócenie uwagi na "ofiary". Chodzi o to, aby ocenić, czy dana osoba zachowuje się w dziwny sposób tylko w stosunku do nas, czy może do innych osób też.

– Jeżeli jest taka możliwość, warto porozmawiać z innymi osobami, które miały z nią kontakt. Psychopatę ciężko zidentyfikować w bieżącej pracy, ale można go poznać po spalonej ziemi, którą zostawia za sobą – dodaje Wójcik.

Sposób na szefa psychopatę

Szef psychopata jest osobą toksyczną i takie też tworzy środowisko pracy. Są przypadki, kiedy po odejściu szefa psychopaty firmy musiały odbudować równowagę psychiczną zespołów, ponieważ ludzie mieli zespół stresu pourazowego.

– Podam przykład. Duża firma zatrudniająca ponad 1 tys. osób, a wśród nich młody, skuteczny menedżer, znający kilka języków. Kiedy jego szefowa odeszła, potrzebował kryzysowego coachingu, a nie rozwojowego. Przez trzy lata, kiedy jej podlegał, zmagał się z ogromnym stresem. Gdy był wzywany do jej gabinetu, musiał po drodze przejść przez łazienkę, aby zwymiotować. To somatyzacja stresu (objawy fizyczne będące przejawem dolegliwości psychologicznych - przyp. red.), która pokazała, jak dużo kosztowała go ta relacja. Menedżer był w stanie się przygotować na rozmowę, odpowiedzieć na zarzuty, ale reakcja ciała była samoistna – opowiada Lidia D. Czarkowska.

Innym przykładem, który przytacza psycholog z ALK, jest firma, w której odszedł dyrektor. Na jego miejsce przyszedł nowy menedżer, który kompletnie nie rozumiał, dlaczego ludzie nie zgłaszają problemów i boją się do niego przychodzić.

– Okazało się, że mieli „kotwicę” w ciele, która blokowała normalne zachowanie. Gdy widzieli meble oraz pokój, które zostały po poprzednim dyrektorze, włączał im się strach i nie byli w stanie wykrztusić słowa – wyjaśnia Czarkowska.

Jak zatem poradzić sobie z szefem o psychopatycznej osobowości? Lidia D. Czarkowska twierdzi, że kluczem jest odporność psychiczna. Jeżeli zrozumiemy mechanizmy, według których działa szef, to jest szansa, że pojmiemy, iż jego zachowanie świadczy o nim, a nie o nas.

– Stworzymy pewien dystans i nie będziemy przyjmować osobiście tego, co się wydarza – rozum będzie chronił wrażliwość. Natomiast te 15 proc. osób nadwrażliwych będzie musiało skorzystać z terapii czy coachingu, aby stworzyć własną bańkę prywatności w kontaktach z szefem. Muszą nauczyć się nie wpuszczać w swój świat negatywnych emocji, których doświadczają w tej relacji. Warto też, jeśli nie mamy szans na zmianę szefa, rozważyć znalezienie innej pracy – komentuje psycholog z ALK.

Dla wielu osób dołączenie do gry szefa psychopaty może być niewłaściwe na poziomie etyki. Ponadto, jak podkreśla Lidia D. Czarkowska, to nie jest dobra droga.

– Nie można dać się wciągnąć w jego gierki, co oczywiście może nie być łatwe. Wszystko zależy od tego, z jakim psychopatą mamy do czynienia i jaką on ma „moc” – zaznacza psycholog z ALK.

Ulubieńcy szefa psychopaty

Psychopata traktuje ludzi jak pionki, dlatego będzie faworyzował osoby, które są dla niego przydatne.

– Te osoby są w dużym niebezpieczeństwie, bo ufają psychopacie, że stanie on murem za nimi, tak jak one stają za nim. Nie zapominajmy jednak, kim jest psychopata. To człowiek, który staje za kimś murem tylko do chwili, kiedy mu się to naprawdę opłaca. Faworyzują więc oni różne osoby na różnych etapach. Mogą to być osoby, którymi łatwo manipulować, ale również te, które zawsze starają się przypodobać psychopacie i popierają jego kłamstwa. Jednak psychopaci mają w swojej naturze zachowanie, które pozwala im odciąć się szybko od ludzi i wymienić ich na kogoś innego. Oni nie mają większych sentymentów, o czym wiele osób często zapomina – komentuje Patryk Wójcik.

W podobnym tonie wypowiada się Lidia D. Czarkowska. Jak zauważa, szefowie psychopaci mogą współpracować z osobami podobnymi do siebie, jeżeli ich interesy są zbieżne i nie ma walki o zakres władzy czy wpływów.

– Wówczas mogą stworzyć świetny zespół. Osoba o podobnym rysie osobowości będzie rozumiała motywację i zasady gry szefa. Będzie też odporna na zagrywki z jego strony – dodaje psycholog z ALK.

Zazwyczaj jednak szefowie z rysem psychopatycznym otaczają się pracownikami, którzy są podatni na ich manipulacje, czyli osobami bardziej empatycznymi i wrażliwymi.

– Ludzie o takim profilu będą w większym stopniu uzależnieni wewnętrznie od szefa, ale jednocześnie podatni na zranienie. Pracownicy nie chcą takiego przełożonego, ponieważ żaden z nich nie lubi czuć się poniżany, blokowany, umniejszany czy zarządzany odgórnie – tłumaczy Czarkowska.

Jeśli natomiast szef psychopata spotka opór ze strony pracowników, to albo szuka kodu dostępu do nich – poprzez manipulacje i wywieranie wpływu bądź znalezienie wspólnego interesu – albo pozbywa się ich poprzez zwolnienie.

Uznawanie korporacji za “siedlisko psychopatów” to przesada (Fot. Fotolia)

Psychopata może być dobrym szefem?

Różni liderzy są potrzebni w różnych czasach. Jak wskazuje Patryk Wójcik, kiedy potrzebujemy szybkich decyzji i reakcji na straty albo potrzebujemy lidera, który nie załamie się w chwili kryzysu, psychopatia może być przydatna. Podobnie może być w sytuacji, kiedy potrzebujemy lidera, który swoją charyzmatyczną osobą pociągnie innych do dużych celów. W czasie pandemii mogą się jednak nie sprawdzić.

– W obecnej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z kryzysem relacji, potrzebujemy liderów empatycznych i wyrozumiałych. W świecie kryzysu, który trwa długo i dotyczy ludzkiej psychiki, psychopaci mogą być fatalnymi liderami, o czym przekona się pewnie w najbliższym czasie wiele firm – ocenia Patryk Wójcik.

To, jakiego lidera potrzebujemy, zależy od czasu, w jakim patrzymy na rozwój biznesu. Według Patryka Wójcika, jeżeli biznesy rosną i rynek przyspiesza, psychopata może pomóc wyprzedzić konkurencję. Jednak kiedy biznesy upadają, a pracownicy mają duże problemy z motywacją i zmianami podejścia do pracy, potrzebujemy lidera, który będzie potrafił słuchać.

– Psychopata nie potrafi słuchać i dlatego w sytuacjach związanych z tak kruchą materią, jaką jest ludzka psychika, może okazać się fatalnym przywódcą – dodaje Wójcik.

W podobnym tonie wypowiada się Lidia D. Czarkowska. Jej zdaniem część zespołów, którymi zarządza szef psychopata, w czasie pandemii oddycha z ulgą.

– Ograniczenie kontaktów w realu, zastąpienie ich rozmowami przez internet, odcina przełożonego od bezpośrednich metod manipulowania ludźmi. Oczywiście szef może dalej wpływać na samopoczucie pracowników, np. poprzez dodatkowe zadania, roszczenia, nadmierną kontrolę, ale tego typu działania wymagają także od niego większej energii – wyjaśnia Czarkowska.

Korporacje “siedliskiem psychopatów”

Mówi się, że duże firmy są siedliskiem psychopatów. Niektórzy idą dalej i mówią, że korporacje są "wylęgarnią psychopatów", co zdaniem Patryka Wójcika jest nieprawdą.

– Te cechy są już w człowieku, a duża firma jest jedynie przestrzenią, w których się one ujawniają. "Siedlisko" to dobre określenie, ponieważ pokazuje pewien proces, który takie osoby najczęściej przechodzą. Wiele cech osobowości jest dostrzeganych przez przełożonych i umożliwia osobom o skłonnościach psychopatycznych wspinanie się po szczeblach kariery. Do tego w małych firmach pewne naciski są dużo trudniejsze i wiele manipulacji bardzo łatwo rozszyfrować. Nie oznacza to jednak, że w mniejszych firmach nie ma psychopatów. Po prostu w inny sposób uwidaczniają się ich cechy – komentuje Patryk Wójcik.

Według Lidii D. Czarkowskiej uznawanie korporacji za siedlisko psychopatów to przesada. Firmy mają bardzo różne kultury organizacyjne i filozofie działania. Na tych aspektach należy się skupić.

– Jeżeli mamy spółkę, w której podstawowym celem jest generowanie zysku i minimalizacja kosztów, to w tym przypadku osoby z rysem psychopatycznym będą atrakcyjne. Nie oznacza to jednak, że w każdej dużej strukturze na wysokich stanowiskach są psychopaci. Wielkość organizacji nie ma znaczenia. Natomiast jeśli w firmie można iść po trupach do celu, to szanse na spotkanie psychopaty w tym miejscu rosną. Tam, gdzie mamy wewnętrzną rywalizację, a skuteczność jest ważniejsza niż ludzie, tego typu osoby mają większe pole manewru – ocenia Czarkowska.