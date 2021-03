Tak wygląda covidowa Polska poza światem "białych kołnierzyków"

Praca zdalna, tak popularna w 2020 roku, chronić miała pracowników przed zarażeniem się COVID-19. Z analiz Głównego Urzędu Statystycznego wynika jednak, że pod koniec września 2020 roku korzystało z niej niespełna 6 proc. pracowników. Podczas gdy pracownicy biurowi w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa otrzymali możliwość wykonywania pracy w takiej formule, pracownicy fizyczni nie mieli takiej możliwości i musieli pozostać na swoich miejscach pracy.

85 proc. ankietowanych pracowników odpowiedziało, że czuje, iż pracodawca dba o nich w czasie zagrożenia COVID-19 (fot. Pixabay)

Jak wynika z badania, brak możliwości pracy zdalnej nie wpłynął na poczucie bezpieczeństwa wśród pracowników fizycznych.

85 proc. ankietowanych pracowników odpowiedziało, że czują się bezpiecznie w czasie zagrożenia COVID-19.

4,8 proc. pracowników zadeklarowało, że nie otrzymało żadnych informacji, instrukcji czy środków ochrony.

Zawodowy świat w 2020 roku podzielił się na dwa obozy. Pierwszy to pracownicy, którzy mogli wykonywać swoje służbowe obowiązku z domu. W 2020 cały „biurowy” świat - działy HR, IT i liderzy organizacji, poradzić musieli sobie z szybkim dostosowaniem firm do dynamicznie zmieniających się warunków.

Jednak rozwiązania, jakie wprowadzono dla „białych kołnierzyków”, nie sprawdziły się w przypadku pracowników fizycznych. A tych, którzy nie mogli pracować zdalnie i tych, w przypadku których pracodawca postanowił nie wprowadzać takiego modelu pracy było zdecydowanie więcej.

Z opublikowanych w grudniu 2020 roku danych Głównego Urzędu Statyczny danych wynika, że pod koniec września 2020 r. udział osób, które pracowały zdalnie w związku z sytuacją epidemiczną w ogólnej liczbie pracujących objętych badaniem „Popyt na pracę” wyniósł 5,8 proc. Wynik za trzeci kwartał był o 4,4 p. proc. niższy niż w końcu czerwca 2020 r. Częściej na pracę zdalną decydował się sektor prywatny.

Źródło: GUS

Pracownicy fizyczni czują się bezpiecznie

O poczucie bezpieczeństwa wśród „niebieskich kołnierzyków” zapytała agencja zatrudnienia Trankwalder Polska. Przeprowadziła ona badanie ankietowe wśród ponad 470 pracowników fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę tymczasową, w takich branżach, jak m.in. branża produkcyjna, logistyczna czy magazynowa.

- Celem naszego badania było sprawdzenie nastrojów wśród tej grupy pracowniczej – poczucia bezpieczeństwa w pracy i poziomu „zaopiekowania” przez pracodawcę użytkownika i agencję zatrudnienia w czasie trwającej pandemii – wyjaśnia Ewelina Glińska-Kołodziej, dyrektor operacyjny Trenkwalder Polska.

Jak wynika z badania, brak możliwości pracy zdalnej nie wpłynął na poczucie bezpieczeństwa wśród pracowników fizycznych. 85 proc. ankietowanych pracowników odpowiedziało, że czują się zadbani w czasie zagrożenia COVID-19. 57 proc. zadeklarowało, że czuje się bezpiecznie, ponieważ firma zapewniła swoim pracownikom niezbędne informacje, instrukcje oraz środki ochrony. 47 proc. ma poczucie zaopiekowania – wie, do kogo zwrócić się z pytaniem po informacje czy też po środki ochrony osobistej. Badanie pokazało jednak, że nie wszyscy pracodawcy (choć stanowią zdecydowaną mniejszość) zadbali o swoich pracowników. 4,8 proc. pracowników zadeklarowało, że nie otrzymało żadnych informacji, instrukcji czy środków ochrony, a 3,2 proc. jest zdezorientowanych i nie wie, do kogo zwracać się z pytaniami. DDM (dezynfekcja, dystans, maseczki) w praktyce Agencja zapytała także o stały dostęp do środków ochrony osobistej. Jak wynika z badania, najpopularniejsze są środki dezynfekcji. Taką odpowiedź wskazało 77 proc. przebadanych. Na drugim miejscu znalazły się maski. Zaledwie 9,5 proc. wymieniło przyłbice. 9 proc. respondentów przyznało, że ich pracodawca nie zapewnia im żadnych środków ochrony osobistej. Warto zauważyć, że 66,5 proc. ankietowanych wskazało, że ich pracodawca dostarczył im instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Badanie pokazało także, że istotna rolę ogrywa także kwestia wsparcia ze strony koordynatora wyznaczonego ze strony agencji zatrudnienia do kontaktów z pracownikami. - Wiele mówi się o tym, jak ważna jest komunikacja z pracownikami w czasach pandemii, kiedy brakuje nam codziennych i bezpośrednich kontaktów z kolegami z pracy. Najczęściej odnosi się to do pracowników biurowych. Jednak, jak pokazują nasze badania, dla pracowników fizycznych jest to równie istotne. 85% ankietowanych wskazało, że ich poczucie bezpieczeństwa zwiększa fakt, że ze strony koordynatora mogą liczyć na bieżący oraz życzliwy kontakt i na udzielenie pomocy czy odpowiedź na zadawane pytania. To pokazuje, że bez względu na rodzaj wykonywanej przez ich pracowników pracy – biurowej czy fizycznej - pracodawcy powinni zadbać o jeszcze bardziej intensywną, bliską i rzetelną komunikację ze swoimi pracownikami, także z pracownikami tymczasowymi – podkreśla Ewelina Glińska-Kołodziej.

