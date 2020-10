Tak Siemens Energy przeszedł przez koronakryzys. Bez zwolnień i obniżek pensji

- Siemens Energy jest w bardzo ciekawym momencie. Od końca września 2020, jako globalna organizacja, został wydzielony z grupy Siemens. Staliśmy się odrębną spółką, notowaną na giełdzie. Mam poczucie, że ten proces pomógł nam również mądrze się przygotować do drugiej fali koronawirusa - mówi Anna Wołynko, dyrektor HR w Siemens Energy.

Mija pół roku od pojawienia się pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce. Udało wam się uniknąć zwolnień?

Anna Wołynko, dyrektor HR w Siemens Energy: - Tak, do tej pory nie zwolniliśmy żadnego pracownika. Co więcej: zatrudniliśmy i wciąż zatrudniamy nowych. To jedna z naszych wartości - tworzymy zespół, który bardzo mocno identyfikuje się z sobą nawzajem.

Bazujemy na zaufaniu. Pracownicy mieli pełną świadomość, że izolacja od dotychczasowego miejsca pracy nie oznacza odłączenia się od kultury organizacyjnej firmy czy odpowiedzialności za wyniki biznesowe. Wszyscy razem odpowiadamy za swe miejsca pracy - i ta idea przyświeca nam od dawna.

To powoduje, że pracownicy z własnej inicjatywy zmieniają to, w jaki sposób wykonują obowiązki i wprowadzają usprawnienia, dzięki którym praca staje się efektywniejsza, decyzje - mądrzejsze, a zaangażowanie - ciekawsze i przyjemniejsze. W kryzysowej sytuacji ten element ownershipu był bardzo widoczny.

Proszę o podanie przykładu.

- Jesteśmy korporacją globalną i duży nacisk kładziemy na współpracę międzynarodową. Zdarza się, że pracownicy centrum inżynieryjnego pracują przy uruchomieniu elektrowni kilka lat. Z kolei serwisanci urządzeń energetycznych przebywają poza miejscem zamieszkania kilka dni, tygodni, a nawet miesięcy - po to, by naprawić czy usprawnić dany obiekt.

Gdy wybuchła pandemia uruchomiliśmy program „Keep the lights on”, który pokazał zaangażowanie naszych pracowników. Mimo, że trwała pandemia, nasi ludzie realizowali swe zadania. Zależało im na tym, aby projekty nie tylko były kontynuowane, ale także rozwijały się.

Koledzy, którzy przebywali za granicą, nie zdecydowali się na powrót do kraju - chociaż mieli taką możliwość. Inni szukali sposobów na produktywne wykorzystanie czasu na to, na co dotąd nie moli sobie pozwolić - np. uruchomili program szkoleń wewnętrznych ucząc się od siebie nawzajem, a co znacznie podniosło ich kompetencje dla klientów. Wielu szukało możliwości podróży, by dokończyć projekty, w które byli zaangażowani.

To dzięki zaangażowaniu pracowników nie odczuliśmy tak bardzo skutków Covidu. Mówią o tym również klienci, doceniający naszą pomoc i ciągły kontakt.

A pensje pracowników? Czy skutki pandemii odczuli oni w swoich kieszeniach?

- Nie przerwaliśmy pracy z wysokim poczuciem odpowiedzialności za wyniki i zobowiązania. To pozwoliło nam utrzymać wysokie wyniki i - tym samym - uniknąć obniżki wynagrodzeń.

Oczywiście mamy pełną świadomość dalszego ciągu wyzwania. Ale widzę u menedżerów i zespołów dużą potrzebę przyszłościowego oddziaływania na silną pozycję Siemensa Energy.

Do tej pory nie byliśmy zmuszeni do stosowania specjalnych rozwiązań, które miałyby wpływ na wymiar etatu czy obniżanie poziomu wynagrodzeń. Nie korzystaliśmy również ze wsparcia ekonomicznego ze strony rządu czy naszej organizacji globalnej. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że nadal nie będziemy mieć takiej potrzeby.

Siemens Energy od końca września 2020 został wydzielony - jako globalna organizacja - z grupy Siemens. (Fot. mat. pras.)

Ważnym aspektem podczas kryzysu jest komunikacja. Rozproszone zespoły nie ułatwiają tego zadania. Jak sobie tu poradziliście?

- „Energy dialog” to rytuał, który działał jeszcze przed pandemią. Co kilka tygodni spotykaliśmy się całą firmą - wszyscy pracownicy, niezależnie od zajmowanego stanowiska i tego, gdzie przebywają: w domu, w biurze czy na obiektach energetycznych. W czasie tych spotkań rozmawialiśmy na temat naszej organizacji, aktualnych planów biznesowych, kluczowych wyzwań. Sporo czasu poświęcaliśmy na pytania i komentarze ze strony zespołu. Oddawaliśmy głos pracownikom, aby mogli przekazać swą opinię menedżmentowi. Od dwóch lat organizowaliśmy tego typu spotkania raz na kwartał.

W momencie, kiedy pojawił się koronawirus, spotykaliśmy się wszyscy dużo częściej. Na początku telekonferencje organizowaliśmy co dwa tygodnie. Bardzo dużo się działo i chcieliśmy, żeby ludzie wiedzieli, czego mogą się spodziewać. Dzięki tym spotkaniom mogliśmy usłyszeć, jakie mają obawy i odnieść się do nich.

Wątki, które pojawiały się podczas ”Energy Dialog”, były kontynuowane na spotkaniach poszczególnych zespołów - nazywamy je „Energy Team Dialog”. Omawiano na nich sprawy najbardziej istotne dla danej grupy pracowników oraz sposoby na generowanie wartości dodanej danego zespołu dla realizacji strategii całości.

Mówi się, że firmy, które przed pandemią inwestowały w nowoczesne technologie i cyfryzację, zdecydowanie lepiej zniosły skutki pandemii. To prawda?

- Tak, nowoczesne technologie zdecydowanie ułatwiły przejście przez koronakryzys. Sądzę, że - paradoksalnie - odległość i izolacja jeszcze bardziej uruchomiły komunikację między ludźmi. Może nie od razu, ale po jakimś czasie nauczyliśmy się ze sobą porozumiewać, lub razić sobie z tak błahymi kwestiami, jak znajdowanie czasu innych osób z przeładowanymi kalendarzami. Myślę też, że staliśmy się odważniejsi w komunikowaniu potrzeb.

Warto też podkreślić, że jako pracodawca możemy stworzyć i udostępnić bardzo dobre narzędzia. Nie jest natomiast powiedziane, że ludzie z nich skorzystają... Tutaj niezbędna jest umiejętność przechodzenia przez zmianę - i to w dość szybkim tempie. Nie jest to zatem tylko kwestia narzędzi, ale też edukacji i rozwoju.

Menedżerowie powinni zadbać o uzupełnianie kompetencji pracowników, aby stawali się oni coraz bardziej samodzielni. Muszą też umieć wyrażać swe potrzeby, a następnie przejść do konkretnych propozycji rozwiązań. Moim zdaniem to właśnie ludzie - w połączeniu z digitalizacją - sprawili, że tak sprawnie – aczkolwiek nie bez wyzwań - przeszliśmy przez pandemię. Wkrótce być może przyjdzie czas na kolejny sprawdzian: drugą falę koronawirusa.

Jesteście na nią przygotowani?

- Zdecydowanie tak. Siemens Energy jest w bardzo ciekawym momencie. Od końca września 2020, jako globalna organizacja, został wydzielony z grupy Siemens. Staliśmy się odrębną spółką, notowaną na giełdzie.

Mam poczucie, że ten proces pomógł nam również mądrze się do tego przygotować. Dokonaliśmy przeglądu wielu procesów, wdrożyliśmy nowe zasady, narzędzia. W pełni koncentrujemy się na budowie silnej pozycji Siemens Energy. Budujemy nową konstytucję naszej kultury organizacyjnej. Staliśmy się bogatsi w dotychczasowe doświadczenia pracy zdalnej. Jesteśmy firmą międzynarodową i otworzyły nam się jeszcze większe szanse na współpracę dla innych krajów.

Pandemia dała nam też szansę, by jeszcze bardziej korzystać z programów rozwojowych. Mieliśmy zaplanowany taki duży projekt skierowany do zespołów sprzedażowych i realizacyjnych. Plany pokrzyżował koronawirus...

Początkowo myśleliśmy, że bardzo trudno będzie wdrożyć ten program w formie zdalnej, postanowiliśmy więc przesunąć jego realizację. Nie wiedząc jednak, kiedy nastąpi koniec pandemii, ostatecznie zdecydowaliśmy, że ruszamy z warsztatami w innowacyjnej, angażującej formie, ale jednak online. W tej chwili znajdujemy się w połowie programu rozwojowego i jestem zaskoczona swobodą i zaangażowaniem, z jakimi koleżanki i koledzy uczestniczą w warsztatach zdalnie. Dzięki temu forma szkolenia nie ma wpływu na jego wyniki.

Pracujemy nad aktualizacją strategii, nad wzmocnieniem kultury organizacji, nad projektami dla klientów. A to wszystko przy kontynuacji - z dobrymi wynikami - pracy rozproszonej. Uważam zatem, że w dużej mierze jesteśmy przygotowani na drugą falę pandemii.

Wracając do zarządzania rozproszonym zespołem: jakie kompetencje musi mieć tu menedżer?

- W Siemens Energy na co dzień mamy sporo rozproszonych zespołów, dlatego od dawna dużą wagę przywiązujemy do umiejętności menedżerskich. To one ułatwiają zarządzanie. Nie dość, że ludzie pracują w różnych miejscach, to jeszcze te lokalizacje się zmieniają... Wymaga to od nas sprawnej komunikacji; ona jest najważniejsza. Musimy mieć dobry kontakt ze sobą i dbać o relacje.

Przydatna jest również umiejętność budowania przywiązania czy identyfikacji z zespołem, a także wzmacniania zaangażowania poszczególnych pracowników. Ludzie muszą czuć, że są częścią całości, pomimo dzielącej ich odległości.

Powinni też mieć poczucie docenienia, sprawstwa i dążenia do wyższego celu. W naszej firmie wyznajemy ideę „We energize society”. Uważam, że menedżer zespołu rozproszonego odnosi sukces, jeśli ponad swe podstawowe obowiązki, utrzymując dialog z zespołem, buduje stale zaangażowanie pracowników i wspólny cel.

Działy personalne są (i nadal będą) odpowiedzialne za kreowanie nowych modeli pracy i rozwoju pracowników, modeli płacowych czy motywacyjnych. Czy można więc powiedzieć, że HR stał się liderem transformacji?

- W naszej firmie jako HR jesteśmy angażowani w wiele kluczowych działań strategicznych i operacyjnych, dzięki czemu rzeczywiście mamy szansę rozumieć i współtworzyć potrzeby biznesu.

Transformacja jednak to nie jest oczywiście tylko i wyłącznie zasługa HR-u. By zespół HR-owy wraz z zarządem byli liderami zmiany i rozwoju organizacji, musi ich łączyć partnerstwo, współpraca i zaufanie zdobyte w realnych ważnych wyzwaniach.

Dla mnie bardzo ważne jest, by wnosić realną i skoncentrowaną na przyszłości wartość dla biznesu i dla ludzi. Oczywiście HR pozostaje ogromnie istotnym elementem wprowadzającym zmiany, ale w pojedynkę nie osiągnąłby wytyczonego celu. Byłabym więc niesprawiedliwa, gdybym powiedziała, że to dział personalny jest jedynym liderem transformacji.

A jak pandemia zmieniła HR?

- Ostatnie miesiące wymagały od HR-u znacznie większej aktywności niż dotychczas. My w Siemens Energy dodatkowo od wielu miesięcy jesteśmy skoncentrowani na transformacji organizacji nie tylko ze względu na Covid czy nowe strategie biznesowe, ale również tworzenie nowej samodzielnej od Siemensa złożonej organizacji. Zabezpieczamy rozwiązania prawne i regulacyjne, partnerstwo z dostawcami usług HR, decydujemy o kształcie wewnętrznych programów rozwojowych i innowacyjnych, wprowadzamy zmiany globalne i wzmacniamy współpracę międzynarodową, zmieniamy zakresy odpowiedzialności....

Te wyzwania jednak nie mogą wpłynąć negatywnie na wsparcie HR dla organizacji w tak wyjątkowym czasie. Zawsze wierzyłam w to, że HR powinien być blisko ludzi i być spójnym przykładem. A tempo przyswajania nowych sposobów skuteczności, budowy relacji czy komunikowania się jest zawrotne i wymaga odpowiednich kompetencji. Aby je pozyskać, innych jednocześnie trzeba się oduczyć.

Kolejną kwestią jest umiejętność konstruowania odporności emocjonalnej. Kiedy spotykają nas nieznane dotąd sytuacje, nie mamy przepisu na poradzenie sobie z nimi - zarówno merytorycznie jak i emocjonalnie. Odwaga ludzi, aby się z nimi mierzyć i zauważać swe sukcesy daje znacznie większą siłę w kolejnych. Przydatna jest też umiejętność odbudowy emocjonalnej po różnego rodzaju stresowych sytuacjach. Nie można również zapominać o strefie fizycznej. Na jednym ze szkoleń powiedzieliśmy sobie, że ciało to nie jest powóz, który ma nas przywieźć i odwieźć z pracy. Trzeba więc o nie zadbać!

Dla HR i leadershipu na znaczeniu nabrała jeszcze bardziej spójność. Ludzie muszą widzieć, że to, co robi firma, jest spójne i transparentne. Prawdziwe. To pozwoli im świadomie zdecydować o zaangażowaniu i wpływie. Nie możemy oczekiwać od ludzi działań, których sami nie podejmujemy, ani tego, by z zaangażowaniem robili to, w co nie wierzą.

Niebawem opublikujemy drugą część rozmowy z Anną Wołynko o tym, jak w spółce zmieniła się praca zdalna podczas pandemii (pracownicy Siemens Energy już wcześniej mogli korzystać z home office) i w jakiej formie zostanie w firmie na stałe.