Tak przyciągniesz pracownika. Jedna rzecz jest wciąż na pierwszym miejscu

– W niepewnych czasach bardziej niż kiedykolwiek wcześniej liczą się wartości, które zwiększają poczucie zawodowo-finansowego bezpieczeństwa pracowników. Są to już nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie i benefity, ale także troska o podnoszenie kwalifikacji, która przekłada się na poszerzanie perspektyw zawodowych pracowników i pozwala im sięgać po lepsze finansowe warunki zatrudnienia – podkreśla general HR director w Randstad Polska Ewa Wawszczak.

Rośnie także waga atmosfery w miejscu pracy. Uczestnicy badania Randstad podkreślają istotę czynników takich jak przyjazny i wspierający zespół współpracowników, uznawanie przez przełożonych, wzajemne zaufanie oraz równa kooperacja.

– Kontakt z zespołem, zawodowe przyjaźnie, spotkania przy ekspresie do kawy, w zakładowej stołówce czy w drodze do pracy to właśnie te aspekty, których brakowało pracownikom w okresie pandemii, dlatego dziś są skłonni je jeszcze silniej doceniać – mówi Wawszczak.

Jak dodaje, jest to również ważny sygnał dla pracodawców. Umieszczenie dbałości o pozytywną atmosferę w zespole na liście priorytetów pozwoli skuteczniej przyciągać utalentowanych pracowników i ograniczać rotację kadry.

Przyjazna atmosfera w pracy jest niemal równie ważna jak wynagrodzenie. Szczególnie dla pokolenia Z (fot. Windows/Unsplash)

Jakie pokolenie, takie oczekiwania co do pracy i pracodawcy

Wynagrodzenie jest kluczowym czynnikiem atrakcyjności pracodawcy dla wszystkich pokoleń polskich pracowników, ale istnieją różnice między grupami wiekowymi w innych aspektach.

Respondenci z pokolenia Z cenią przyjazną atmosferę pracy, niemal na równi z atrakcyjnym wynagrodzeniem. Ponadto rozwój kompetencji jest dla nich istotny. W tej grupie rośnie również znaczenie osiągnięcia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

W porównaniu do innych grup wiekowych milenialsi przywiązują mniejszą wagę do osiągania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Dla nich jednak coraz większe znaczenie ma stabilność zatrudnienia.

Dla pokolenia X atmosfera w zespole jest prawie równie ważna jak bezpieczeństwo i stabilność pracy. Respondenci z tej grupy częściej niż pozostali zwracają uwagę na dogodną lokalizację miejsca zatrudnienia.

Natomiast pokolenie baby boomers wciąż docenia obecność silnych liderów w organizacji. Dla nich istotne jest utrzymanie stabilności zatrudnienia, zwłaszcza w trudniejszych okresach, dlatego przykładają również większą wagę do kondycji finansowej pracodawcy.

Takie wyniki potwierdza dodatkowo badanie „Pokolenie Z na rynku pracy” przeprowadzone przez zespół Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wyższej Szkoły Humanitas w 2023 r. Wynika z niego, że przedstawiciele pokolenia Z nie chcą żyć jak swoi rodzice, a ważniejsze niż kariera i osiąganie sukcesów zawodowych jest życie prywatne, realizacja własnych pasji i zamiłowań.

Dla młodych ludzi praca to narzędzie, które służy do osiągania tych celów. Wartości, które są dla nich istotne, niekoniecznie wiążą się bezpośrednio z aktywnością na rynku pracy. Najważniejsze są dla nich: szczęście (62 proc.), rodzina (60 proc.), realizacja pasji (56 proc.), ochrona środowiska (51 proc.), niezależność i wolność (51 proc.). Rozwój kariery i bezpieczeństwo finansowe, które są najważniejsze jako wartości życiowe, wskazało odpowiednio jedynie 11 i 16 proc. ankietowanych.

To, czego chcą pracownicy, niekoniecznie pokrywa się z tym, co oferują pracodawcy

Badani nie tylko identyfikowali cechy atrakcyjnego pracodawcy, ale także oceniali, które aspekty ich obecnych miejsc pracy wyróżniają się. 70 proc. badanych wskazało stabilność zatrudnienia, 68 proc. dogodną lokalizację, a 66 proc. dobrą sytuację finansową. Te oceny wyraźnie ukazują długotrwały rozdźwięk między tym, co oferują pracodawcy, a tym, czym powinni się wyróżniać, aby skutecznie przyciągać nowych pracowników i zachować obecnych.

Pewny rozdźwięk dostrzec można także jeśli bierzemy pod uwagę ochronę środowiska. Jest ona szczególnie ważna dla pokolenia Z, które stanowi już 15 proc. rynku pracy w Polsce (5,8 mln osób). Zetki nie tylko chętniej wybierają ekologiczne produkty, ale również ekologicznych pracodawców.

Połowa ankietowanych przez firmę Deloitte reprezentantów tego pokolenia wskazała, że zanim zacznie pracę w danej firmie, sprawdza, jaki wpływ wywiera ona na środowisko. Jednak część badanych przez Deloitte zauważa, że ostatnio takie działania schodzą u pracodawców na dalszy plan. Powody tego są różne - głównie jest to inflacja i wojna, a jeszcze do niedawna pandemia. Mimo że oczekiwania co do ochrony środowiska rosną, a wiele osób z pokolenia Z docenia starania firm idące w tym kierunku, to jednak tylko 46 proc. zetek i 34 proc. milenialsów uważa, że firma w której pracują, dobrze przygotowuje pracowników do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Globalnie te wyniki wynoszą odpowiednio 56 i 50 proc.

Powody, dla których odchodzimy z pracy - głównie ze względu na zarobki, ale to nie jedyny powód

Badanie Randstad Employer Brand Research pokazuje, że dla 59 proc. respondentów głównym powodem zmiany pracy jest wynagrodzenie. Kobiety, osoby starsze i pracownicy z wyższym wykształceniem częściej podkreślają tę kwestię. Natomiast 25 proc. badanych zmienia pracę w celu poprawy równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, a 28 proc. z powodu ograniczonej ścieżki kariery. Szczególnie młodzi pracownicy, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową, przywiązują wagę do tej ostatniej przyczyny.

Warto też dodać, że dla wielu osób z pokolenia Z powodem do odejścia z pracy i motywacją do szukania nowego zatrudnienia może być brak możliwości pracy zdalnej. Duża liczba osób z tego pokolenia rozpoczęła swoją karierę w trakcie pandemii i miała do czynienia głównie z pracą zdalną lub hybrydową. Jak wynika z badania firmy Jabra z 2022 r., z tego powodu 64 proc. młodych pracowników uważa, że ich biurem jest laptop, zestaw słuchawkowy oraz niezawodne połączenie internetowe.

Firmy powinny skupić się na szkoleniu pracowników - to zwiększa pewność zatrudnienia i lojalność

Większość badanych (75 proc.) uważa, że pracodawcy powinni zapewniać możliwość rozwoju i przekwalifikowania się pracowników. Ta opinia jest szeroko podzielana we wszystkich grupach wiekowych. Jest to wynik rosnącej świadomości doświadczonych pracowników, którzy zdają sobie sprawę, że posiadanie różnorodnych umiejętności zapewnia większe bezpieczeństwo zawodowe i finansowe w trudnych i niepewnych czasach.

Pracodawcy mają wiele do zrobienia w celu poprawy tego aspektu. 46 proc. badanych, dla których podnoszenie kwalifikacji jest istotne, uważa, że ich pracodawca oferuje niewystarczające możliwości w tej dziedzinie. Ponadto 64 proc. respondentów uważa, że pracodawcy powinni zapewniać pracownikom szanse na przekwalifikowanie się. Z kolei 35 proc. osób, które cenią możliwość przekwalifikowania się, twierdzi, że ich obecny pracodawca nie daje im takiej możliwości.

Jak wynika z raportu Talent Trends 2023 zrealizowanego przez Randstad Enterprise, problem dostrzegają pracodawcy. 42 proc. badanych na całym świecie i 25 proc. ankietowanych w Polsce twierdzi, że niedobór talentów stanowi największy problem ich firm i ma negatywny wpływ na prowadzoną działalność.

Dlatego liderzy HR coraz mocniej zwracają uwagę na umiejętności i zaangażowanie w tworzenie ścieżek kariery pracowników - tak uważa 76 proc. profesjonalistów HR z różnych stron świata. Ponadto 56 proc. z nich planuje zwiększenie inwestycji w wewnętrzne platformy wspierające rozwój zawodowy i stanowiskowy. W Polsce ten trend jest jeszcze bardziej widoczny – 87 proc. respondentów podkreśla większe skoncentrowanie na aspektach związanych z rozwojem kadry.

