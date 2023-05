Tak pracownicy mogą obronić się przed sztuczną inteligencją. Jest sposób

Wpływ sztucznej inteligencji będzie się różnił w zależności od sektora. Przewidywania Goldman Sachs mówią, że w administracji i prawie może zostać zastąpionych odpowiednio 46 proc. i 44 proc. stanowisk. Natomiast niskim ryzykiem są obarczone zawody związane m.in. ze sprzątaniem, konserwacją, instalacją, naprawami oraz budowlanką.

- Obroną pracowników przed sztuczną inteligencją jest zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji, co pozwoli im pozostać konkurencyjnymi na zmieniającym się rynku pracy. To jednak wyzwanie, bo brak dostatecznych programów szkoleniowych i edukacyjnych może skutkować wysokim bezrobociem – mówi Krzysztof Inglot.

- Ciekawe są również doniesienia o zdolnościach analitycznych Chata GPT. Naukowcy z University of Florida dzięki niemu stworzyli narzędzie, które przyniosło im 500 proc. zwrot na giełdzie – dodaje.

Badanie Gartnera pokazuje, że coraz więcej firm interesuje się generatywną sztuczną inteligencją. Aż 70 proc. pytanych bada potencjał tej technologii. Co ciekawe, do większych inwestycji w SI większość pytanych (45 proc.) przekonała się pod wpływem ChatGPT.

- Do niedawna dostęp do narzędzi i technologii AI ze względu na koszty i wymagania techniczne był ograniczony do dużych firm lub organizacji badawczych. Jednak dzięki rozwojowi i dostępności narzędzi takich jak ChatGPT, możliwość eksploracji i interakcji ze sztuczną inteligencją stała się powszechnie dostępna. To otworzyło drzwi do większego i lepszego zrozumienia oraz budowania świadomości, jakie możliwości i potencjał drzemią w sztucznej inteligencji — zauważa dr Rafał Bachorz z PSI Polska.

Pogłębiające się nierówności społeczne i ekonomiczne

Zdaniem Krzysztofa Inglota główne zagrożenia, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja, to przede wszystkim pogłębiające się nierówności społeczne i ekonomiczne. Wprowadzenie AI może prowadzić do koncentracji bogactwa i władzy w rękach niewielu przedsiębiorstw i jednostek, które kontrolują zaawansowane technologie.

- Zjawisko to może prowadzić do wzrostu nierówności dochodowych i pogłębiania podziałów społecznych. Ekonomista Jeffrey Sachs wskazał na dwa scenariusze – technologia w służbie zysku, co prowadzi do szybkiego bogacenia się osób, które tworzą te rozwiązania, i coraz większej przepaści między nimi a resztą społeczeństwa. Drugi scenariusz, do którego powinniśmy dążyć, to technologia w służbie ludzi – komentuje Krzysztof Inglot.

Po drugie pojawiają się obawy dotyczące etyki i prywatności. AI opiera się na analizie ogromnych ilości danych, w tym danych osobowych. Jak zauważa Krzysztof Inglot nieodpowiednie ich wykorzystanie lub naruszenia prywatności mogą prowadzić do poważnych konsekwencji dla pracowników i społeczeństwa.

- Ponadto, decyzje podejmowane przez algorytmy AI mogą być pozbawione transparentności i odpowiedzialności, co utrudnia ich monitorowanie – dodaje Inglot.

Może również dojść do niewłaściwego wyważenia balansu między sztuczną inteligencją a człowiekiem.

- Jeśli sztuczna inteligencja staje się zbyt dominująca w procesach decyzyjnych i wykonywaniu zadań, istnieje ryzyko utraty kontroli i zdolności do oceny kontekstu społecznego, etycznego i moralnego. Zbyt duże uzależnienie od AI może prowadzić do wykluczenia ludzkiego czynnika z procesów decyzyjnych – wyjaśnia Inglot.

Sztuczna inteligencja stworzy nowe miejsca pracy i zmieni te, które już istnieją

Są jednak pozytywne aspekty rozwoju sztucznej inteligencji. Główny z punktu widzenia rynku pracy to tworzenie nowych miejsc pracy. Jak wyjaśnia Krzysztof Inglot, nie chodzi tylko o to, że pojawią się role w obszarach związanych z AI, takie jak specjaliści ds. danych, analitycy sztucznej inteligencji, inżynierowie uczenia maszynowego i specjaliści ds. cyfrowej transformacji. Większość znanych zawodów się zmieni, będzie wykonywana w inny sposób.

- Ludzie będą mogli wykonywać bardziej złożone zadania i skupić się na kreatywnych aspektach swoich obowiązków. Daje to miejsce dla rozwoju nowych pomysłów, rozwiązywania skomplikowanych problemów i generowania innowacji – mówi Inglot.

Drugi kluczowy obszar, na który pozytywnie wpłynie AI, to zwiększenie efektywności i innowacyjności.

- Dzięki zdolnościom sztucznej inteligencji do analizowania dużych zbiorów danych i podejmowania precyzyjnych decyzji, procesy biznesowe mogą być optymalizowane i usprawniane. Badanie przeprowadzone przez Accenture w 2020 roku wykazało, że sztuczna inteligencja może zwiększyć produktywność pracowników o 40 proc. do 2035 roku – zauważa Krzysztof Inglot.

Odpowiednie wykorzystanie sztucznej inteligencji może prowadzić do poprawy jakości życia i zapewnienie większego bezpieczeństwa. Na przykład w sektorze medycznym, AI może pomagać w diagnozowaniu chorób, analizie obrazów medycznych i tworzeniu nowych leków.

- Według raportu firmy Accenture, wdrożenie sztucznej inteligencji w sektorze opieki zdrowotnej do 2026 roku może przyczynić się do zaoszczędzenia 150 mld dolarów rocznie w USA – dodaje Inglot.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl