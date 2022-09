Tak naprawdę wygląda praca w najbardziej przyszłościowym zawodzie w Polsce

Z badań wynika, że zawód programisty jest uznawany za jeden z najbardziej atrakcyjnych. Przekonują zarobki, stabilność zatrudnienia i możliwość pracy zdalnej. 13 września programiści obchodzą swoje święto. Data jest nieprzypadkowa. To 256 dzień roku – a ta liczba jest szczególnie ważna dla świata IT. Reprezentuje bowiem wszystkie możliwe wartości jednego bajtu informacji w jego najpopularniejszej, 8-bitowej postaci.

Paweł jako dziecko nie chciał zostać strażakiem czy policjantem. Od małego wiedział, że tym, co go interesuje najbardziej, są komputery. Dziś ma 22 lata i mimo wieku, kilka lat doświadczenia na stanowisku programisty.

- Zawsze mnie fascynowało to, co można za pomocą komputera osiągnąć. Niestety uwierzyłem rodzinie, że programowania nauczę się na studiach i dopiero w szkole średniej zrozumiałem, że albo nauczę się sam, albo w ogóle. Tak więc zaczęło się od tego, że w szkole średniej, sam z różnych źródeł z internetu (strony, poradniki, filmiki na YouTube, kursy) zacząłem uczyć się programowania. I tak przez cztery lata technikum. A do branży dostałem się w najprostszy sposób - po znajomości. Kolega z klasy po maturze zaproponował, że zapyta tatę, czy przyjąłby mnie do siebie na jakiś staż - i w ten oto sposób jego tata przez ponad dwa lata był moim przełożonym (teraz zmieniłem team) - mówi w rozmowie z PulsHR.pl.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zobacz: Jak się dziś szuka ludzi do pracy w IT i dlaczego zagraniczne oferty to pole minowe

Trochę inną drogę do zawodu programisty przeszedł Wojciech Trząski. Skończył studia humanistyczne, samo programowanie nie było mu jednak obce.

- Chociaż kończyłem studia humanistyczne, to jeszcze w liceum trochę programowałem "do szuflady", więc wiedziałem mniej-więcej, na czym to polega. Jednak i tak poszedłem na studia informatyczne (dzienne), żeby ktoś pokierował moim rozwojem. Poszło mi na tyle dobrze, że już na drugim roku studiów informatycznych dostałem pracę jako junior java developer. I jako java developer pracuję do dziś. Nie ukrywam, że poszedłem w takim, a nie innym kierunku zawodowym głównie z powodu zarobków, ale jednocześnie okazało się, że programowanie sprawia mi po prostu frajdę. Trochę jak budowanie z klocków Lego - z wielu drobnych elementów konstruujemy działający projekt. Ta praca potrafi dać dużo satysfakcji - wyjaśnia.

Złote czasy dla programistów

Ostatnie lata to złote czasy dla programistów. Pandemia sprawiła, że firmy musiały postawić na procesy cyfryzacyjne. Dodatkowo globalne upowszechnienie pracy zdalnej otworzyło programistom drzwi na świat. Zamknięte nie tak dawno na pracę z innego kontynentu amerykańskie firmy zobaczyły że czerpać mogą nie tylko z krajowego rynku. I tak to, co dla programistów stało się przepustką do zachodnich firm, "przekleństwem" stało się dla pracodawców.

- Pokłosiem pracy zdalnej jest to, co wydarzyło się na przełomie roku (2020-2021 - przyp. red.). Nagle okazało się, że wszystkim znikają najlepsi fachowcy. Jak spojrzymy na przyczyny, to dokładnie widać, że jest to efekt globalizacji. Tak jak firmy w Polsce stwierdziły, że pracownik nie musi siedzieć w biurze, tak podobnie zaczęły działać firmy np. w Stanach Zjednoczonych. Pula specjalistów im się otworzyła. Do tej pory jeśli chcieli zatrudnić obcokrajowca, musieli go ściągać do Stanów. Dziś nasi specjaliści dostają propozycje pracy zza oceanu. Mówiąc krótko – zaczęła się globalna walka o eksperta - tłumaczył w rozmowie z PulsHR.pl Grzegorz Rudno-Rudziński ze Stowarzyszenia ITCorner.

Zobacz: Zaczęła się globalna walka o ekspertów. My najlepszych oddajemy w prezencie

Przykładem może być kolega Pawła, który, mieszkając w Gliwicach, pracuje dla jednej z norweskich firm.

- Praca zdalna oznacza też, że znając obcy język, możemy zostając w kraju, pracować dla firmy zagranicznej. Sam znam przypadek dwudziestoparolatka, który jakoś trzy lata po ukończeniu studiów, mieszkając w Gliwicach, pracuje dla norweskiej firmy zdalnie i zarabia w przeliczeniu na złotówki kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie - wyjaśnia Paweł.

Ostatnie lata to złote czasy dla programistów (fot. Fatos Bytyqi/Unsplash)

Przebranżowienie? IT na pierwszym miejscu

Do Pawła i Wojtka z chęcią dołączyliby inni. Jak wynika z badania rynku przeprowadzonego przez firmę Webcon, zawód programisty jest uznawany za ten najbardziej przyszłościowy.

- Z roku na rok przybywa w Polsce specjalistów zatrudnionych w sektorze IT. Z danych Eurostatu wynika, że pod koniec 2021 r. pracowało w nim 586 tys. osób, czyli o 6 proc. więcej niż 2020 r. Warto jednak pamiętać, że w tej branży znajdą zatrudnienie nie tylko deweloperzy. Na rynku można zaobserwować też duży popyt na posady związane z zarządzaniem projektami IT czy komunikacją z klientami. W wielu organizacjach potrzebni są też autorzy tekstów technicznych, specjaliści do spraw bezpieczeństwa i HR. Branża IT ciągle się rozwija i tworzy nowe stanowiska, aby usprawnić swoje działania - zaznacza Joanna Banachowicz z Webcon.

Na ten zawód postawiłoby 11 proc. Polaków, którzy myślą o przebranżowieniu. Jak wynika z badania Webcon, ponad połowa ankietowanych uważa, że największym plusem pracy programisty są wysokie zarobki (55 proc.). Kolejnym wysoko ocenianym atutem jest możliwość pracy zdalnej (46 proc.). Podium zamyka stabilność zatrudnienia i popyt na pracę (38 proc.). Polacy doceniają także pracę w perspektywicznej branży (20 proc.), ex aequo możliwość dokształcenia się oraz pracy zadaniowej (po 17 proc.), pracę w międzynarodowym środowisku (12 proc.), liczne benefity pozapłacowe, pracę dla renomowanych klientów (po 9 proc.) oraz pracę w dobrze położonym, nowoczesnym biurowcu (6 proc.).

Zobacz: Zlecenia z Ukrainy trafiają do Polski

Praca w IT jest ciekawa, ale nie dla wszystkich

Paweł podkreśla, że zawód programisty jest przyjemny, jednak nie wszyscy się w nim odnajdą.

- Zawód jest przyjemny dla osób, które mają zdolność logicznego myślenia, lubią kombinować i rozwiązywać problemy. Czy jest prosty i łatwy? Nie. Nic nie jest proste. Gdyby był prosty, każdy by w nim pracował. Praca ta ma dwa największe plusy - zarobki i mobilność. Doświadczeni programiści zarabiają grubo ponad średnią krajową, mogą sobie pozwolić na życie w dużo lepszym standardzie niż większość ludzi. Jako, że jest to praca przed komputerem, w wielu firmach jest możliwa także praca zdalna oraz praca w elastycznych godzinach pracy. Na moim przykładzie mogę powiedzieć, że mogę pracować w 100 proc. z domu oraz w takich godzinach, w jakich mi się wymarzy - wyjaśnia Paweł.

To jednak nie oznacza, że nie ma minusów.

- Zawód programisty jest zawodem kreatywnym. Czasem po dniu pracy wraca się do domu wykończonym psychicznie, bez chęci do rozmowy z nikim. Dużo ludzi tego nie rozumie, bo przecież to "tylko siedzenie przed komputerem". Ale jednak praca ta wykańcza psychicznie. Jest to jednak kilkugodzinne siedzenie i myślenie nad rozwiązaniem danego problemu, kombinowanie. To tak jakbyśmy 8 godzin dziennie siedzieli i rozwiązywali łamigłówki - komu by się chciało po takiej sesji jeszcze myśleć i rozmawiać z ludźmi? - zauważa Paweł.

Kto sprawdzi się w zawodzie programisty? Paweł do zdolności logicznego myślenia dodaje cierpliwość.

- Bardzo dużo cierpliwości. Często zdarza się pracować nad z pozoru małą drobnostką, która zajmie nam nawet kilka dni. I oczywiście - żeby pracować w tym zawodzie, trzeba być ciekawskim. Ciekawskim tego, co nowe, jakie są nowe technologie, jakie są nowe możliwości. Ta praca to ciągły rozwój. Nie da się "skończyć" uczyć programowania. Nauka trwa całe życie. Do tego praca programisty wymaga cechy, która z pozoru jest bardzo nieoczywista w tym zawodzie - umiejętność kontaktu z ludźmi. Nierzadko zdarza się, że pół dnia pracy poświęca się na dyskusje i rozmowy o tym, co i jak ma wyglądać, jak coś napisać. Wbrew pozorom programista to nie osoba, która cały dzień sama siedzi przy komputerze, w kapturze, ze słuchawkami na uszach - wręcz przeciwnie. Tutaj praca zespołowa, kontakt z innymi programistami jest wręcz wymagany, aby praca szła sprawnie i szybko.

Do cierpliwości należy także dopisać także ciągłą naukę.

- To nie tak, że jak ktoś nauczył się programować 20 lat temu, to do dziś robi to samo. Powstają nowe technologie, nowe języki oraz wyzwania, które kilka lat wcześniej jeszcze nie istniały. W tym zawodzie ten, kto stoi w miejscu, ten się cofa. Do tego potrzeba sporo samodyscypliny - zauważa Wojtek.

Zobacz: Dobry programista to "leniwy" programista

Mediana dolnych i górnych widełek wynagrodzeń wzrosła w całej branży IT (fot. Kelly Sikkema/Unsplash)

Kluczowe są także kompetencje miękkie.

- Stereotyp jest taki, że programista to nieogolony odludek siedzący w piwnicy. Prawda jest jednak taka, że im dłużej pracuje się w branży i jest się wyżej w hierarchii firmy, mówię to z perspektywy pracownika w korpo, tym umiejętności społeczne przydają się bardziej. Trzeba rozmawiać z kolegami z zespołu, analitykiem biznesowym, managerem, a nawet z klientem. Czasem pomóc też mniej doświadczonemu koledze. Z czasem dochodzi do sytuacji, że programista może nawet dostawać zadania bardziej managerskie niż programistyczne - w szczególności, kiedy przewodzi zespołowi programistów. Niektórym to "managerowanie" podoba się tak bardzo, że z czasem rezygnują z posady czysto technicznej, by rozwijać się np. jako project manager. Ale oczywiście bardzo ważne są zdolności analityczne, umiejętność logicznego myślenia - wyjaśnia Wojtek.

Zarobki programistów kuszą

Wspomniane zarobki, na które stawiają osoby myślące o przebranżowieniu, faktycznie mogą kusić.

Jak wynika z danych No Fluff Jobs, serwisu ofert pracy w IT, w pierwszym półroczu 2022 roku, mediana dolnych i górnych widełek wynagrodzeń wzrosła ogólnie w całej branży IT, zarówno w przypadku UoP, jak i B2B. W przypadku B2B w I połowie 2021 roku specjaliści IT mogli liczyć na wynagrodzenia w przedziale od 13,3 do 18,5 tys. złotych netto (+VAT), a w przypadku umów o pracę od 10 do 15,2 tys. złotych brutto. Natomiast w I połowie 2022 roku zarobki oscylują w przypadku B2B od 14,5 do 21 tys. złotych netto (+VAT), a przy UoP od 11 do 17 tys. złotych brutto.

Podobne wnioski płyną z raportu płacowego agencji Antal. Z 11. edycji "Raportu Płacowego", przeprowadzonego na przestrzeni drugiego półrocza 2021 roku i pierwszego półrocza 2022 roku wynika, że w porównaniu do zeszłorocznej edycji badania specjaliści i menedżerowie z branży IT osiągnęli zarobki wyższe o 34 proc. w roku bieżącym.

Ze średnim wynikiem 18 843 zł brutto są oni - poza kadrą zarządzającą - najlepiej opłacanymi pracownikami w Polsce, a jednocześnie najbardziej pożądanymi, nie tylko przez polskich, ale i zagranicznych pracodawców.

- Co najmniej kilkuletnie doświadczenie komercyjne, umiejętność rozwiązywania problemów i pracy w zespole, samodzielność i dobra znajomość wymaganej przez pracodawcę technologii - programiści, którzy spełniają te warunki, są dzisiaj rozchwytywani - tłumaczy Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT ze szkoły programowania Kodilla.com.

źródło: Antal

Przeczytaj: Branża idzie na rekord. Pracodawcy dają nawet pięciocyfrowe podwyżki

Zobacz nasze najnowsze 1x1. - W grupie dużo łatwiej wejść na szczyt - mówi Kinga Baranowska, polska królowa Himalajów