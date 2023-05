Tak należy budować zespół oparty na różnorodności. Liderzy nie mają łatwego zadania

Zgodziła się z nią wiceprezeska Fundacji Szkoła Liderów Katarzyna Czayka-Chełmińska, która podkreśliła, że dążenie do różnorodności wśród pracowników, tworzenie atmosfery sprzyjającej ujawnianiu tych różnic i wydobywanie z nich potencjału to najważniejsze zadanie współczesnych liderów i przywództwa włączającego.

Wiceprezeska Fundacji Szkoła Liderów Katarzyna Czayka-Chełmińska. Fot. PTWP

- Przywództwo włączające to takie podejście, która bazuje na różnorodności, tworzy przestrzeń do uczestnictwa każdej osobie i pełnego jej zaangażowania we współpracę, współdziałanie czy podejmowanie decyzji – wyliczała panelistka.

Jak dodała, zadaniem liderów jest zaproszenie do współpracy, do zespołu bardzo różnych osób.

- Bez względu na wiek, płeć, miejsce pochodzenia, orientację seksualną, religię, różny stopień sprawności czy niepełnosprawności, neuroróżnorodność, co może dotyczyć osób w spektrum autyzmu, z ADHD, dysleksją – stwierdziła Katarzyna Czayka-Chełmińska.

Jej zdaniem przywództwo włączające opiera się na dwóch procesach.

- Jeden to proces zapewniania rzeczywistej różnorodności, a drugi to proces włączania, czyli prowadzenia do tego, że ta różnorodność jest rzeczywiście wykorzystywana – mówiła Katarzyna Czayka-Chełmińska.

Podkreśliła, że w tej chwili różnorodność wśród pracowników jest coraz większa i warto robić dla niej miejsce.

- Zadaniem liderów jest zmniejszanie barier, które wiążą się z niektórymi z tych różnorodności. Chodzi tu o większą dostępność, elastyczność, dostosowywanie środowiska i warunków pracy do różnych potrzeb – mówiła Czayka-Chełmińska.

Według niej zadaniem liderów jest także wydobywanie z tej różnorodności potencjału.

- Przywództwo włączające wydobywa potencjał, nazywa go, sprawia, że każdy czuje się w jakiś sposób wyjątkowy – podkreślała wiceprezeska Fundacji Szkoła Liderów.

Różnorodność i inkluzywność opłacają się biznesowo

Dyrektor programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Radosław Jasiński podkreślił z kolei w trakcie debaty znaczenie inkluzywności w miejscu pracy.

Dyrektor programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Radosław Jasiński. Fot. PTWP

- Zarówno w planowaniu, jak i we wdrażaniu, w ocenie efektów staramy się kierować inkluzywnością. Żaden z naszych programów nie został zaprojektowany w naszej instytucji, ale był wynikiem bardzo długiego procesu, w który włączaliśmy szerokie grono różnych partnerów, interesariuszy, staraliśmy się rozmawiać z różnymi środowiskami – mówił Jasiński. – Jesteśmy otwarci na rozmowę z ludźmi, którzy mają różne poglądy, różne koncepcje działania. Jesteśmy otwarci na ten spór, w którym rodzą się rozwiązania, które później wdrażamy przez wiele lat – dodał.

Na inkluzywności budujemy nasz sukces - stwierdził Jasiński.

Jak zwróciła uwagę trenerka Dorota Szczepan-Jakubowska, współzałożycielka, metodolożka Grupy TROP, taka inkluzywność, różnorodność punktów widzenia, sposobów myślenia w organizacji pozwala firmie wypracować dużo bardziej nowatorską drogę niż przywództwo tradycyjne oparte na jednej osobie.

Dorota Szczepan-Jakubowska, współzałożycielka, metodolożka Grupy TROP, superwizorka, trenerka, coach. Fot. PTWP

- Pierwszym krokiem do tego, żebyśmy byli w stanie skorzystać z potencjału różnorodności, jest nauczyć się słuchać na każdym szczeblu i każdego – mówiła Szczepan-Jakubowska. – Polska jeszcze dwa lata temu była krajem bardzo homogenicznym. Mamy więc mały trening w słuchaniu ludzi, którzy mają inną mentalność, inaczej traktują różne problemy i którzy mówią rzeczy, które są niezgodne z naszymi wartościami – dodała.

Dlatego jej zdaniem niezbędny jest nam trening otwartego, uważnego słuchania.

Przywództwo włączające opiera się na uważności

Zgodziła się z nią właścicielka firmy budowlanej Anbud Sabina Obwiosło-Budzyń, która podkreśliła, że dla niej przywództwo włączające opiera się na uważności.

Właścicielka firmy budowlanej Anbud Sabina Obwiosło-Budzyń. Fot. PTWP

- Przywództwo włączające to uważność na siebie i na drugiego człowieka. To jest bycie w kontakcie z samym sobą i w kontakcie z pracownikami – mówiła Obwiosło-Budzyń.

Jak dodała, w mniejszych firmach rodzinnych ich właściciele często mają więcej uważności na swoich pracowników niż na siebie. Skutkuje to nieraz obarczaniem się zbyt dużą liczbą obowiązków.

Jak dodała, liderzy mogą uczyć się od młodych pracowników innego podejścia do pracy.

- Nie jestem przekonana, że młodzi ludzie mają w sobie dużą potrzebę angażowania się i współuczestniczenia w rozwijaniu firmy. Oni łapią balans, świetnie go sobie definiują i nie można mieć do nich pretensji, że chcą pracować 8 godzin dziennie, a nie 12 – mówiła Obwiosło-Budzyń.

Jak podkreśliła, to właśnie największe wyzwania stojące przed liderami – zrozumieć taką różnorodność wśród pracowników, polegającą na innej postawie wobec pracy, i właściwe nimi zarządzać.

- Mierzyć się z ludźmi, którzy chcą żyć normalnie, którzy nie żyją po to, żeby pracować, dla których praca jest tylko elementem do tego, żeby przetrwać. To jest bardzo duże wyzwanie, żeby jednocześnie nie przekraczać granicy w żadną ze stron, żeby też nie dać sobie wejść na głowę – mówiła Obwiosło-Budzyń.

To jest klucz do zaangażowania pracowników w wykonywane obowiązki

Wychodzenie z pracy o godz. 16 nie oznacza, że dany pracownik nie jest zaangażowany, zauważył z kolei Michał Krzesiak, dyrektor operacyjny w firmie informatycznej 3Soft.

Michał Krzesiak, dyrektor operacyjny w firmie informatycznej 3Soft. Fot. PTWP

Dodał, że właśnie to zaangażowanie pracowników jest kolejnym wyzwaniem dla liderów. Według niego kluczem do zaangażowania jest zrozumienie przez pracowników, po co wykonują dane zadania, dlaczego to robią, w jakim kierunku zmierza cały projekt czy - szerzej - strategia firmy, w której pracują.

- To jest ten klucz do zaangażowania i coś, co sprawia, że ludzie chcą pracować – mówił Krzesiak. – W firmie spędzamy jednak znaczną część swojego życia i ważne jest, żeby ten czas był jakościowy, żeby ludzie funkcjonujący w danej firmie rozumieli, po co to robią, żebyśmy okazywali im zaufanie – dodał.

Wartości, którymi kieruje się firma, wpisane do umowy o pracę

O podobnym podejściu do pracowników mówił także Krzysztof Danilewicz, Regional Director Sii Katowice, firmy z branży IT. Jak podkreślił, już na etapie rekrutacji szukani są tacy pracownicy, którym będą bliskie wartości, jakimi kieruje się firma.

Krzysztof Danilewicz, Regional Director Sii Katowice, Country Business Lead Czech Republic & Slovakia w Sii. Fot. PTWP

- Te wartości, które szefostwo naszej firmy zdefiniowało na samym początku, ale które też żyją, są cały czas modyfikowane, mamy wpisane nawet do umowy o pracę. Już na etapie rekrutacji staramy się dobierać takich ludzi, którym podobne wartości będą bliskie – mówił Danilewicz.

Jak dodał, sposobem na budowanie relacji z pracownikami, którzy w jego firmie często pracują zdalnie, jest włączanie ich w procesy decyzyjne, ale i podejmowanie wspólnie różnego rodzaju inicjatyw społecznych. Przykładem takich działań, o których mówił Danilewicz, było pomalowanie przez pracowników Sii jednego z oddziałów szpitalnych Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka.

- To są takie działania, które budują wspólnotę naszych pracowników, pozwalają nam się wzajemnie poznać – podkreślił Danilewicz.

Budowanie wspólnoty z pracownikami to również ważny element przywództwa włączającego - podsumował.

Uczestnicy sesji 'Przywództwo włączające' na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. fot. PTWP

Artykuł powstał na podstawie sesji „Przywództwo włączające”, która miała miejsce w trakcie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

