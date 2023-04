Tak należy budować biura dla osób neuroróżnorodnych

Oddzielne stanowiska pracy, dostęp do naturalnego światła czy zapewnienie miejsc pracy, gdzie można pracować w ciszy to jedne z elementów, jakie powinny znaleźć się w biurze, w którym pracują osoby neuroróżnorodne.

Jedną trzecią życia spędzamy w pracy. To, w jakich pomieszczeniach przebywamy, ma więc ogromne przełożenie na nasze zdrowie i samopoczucie. Autorzy raportu "Neuroróżnorodni w biurze. Jak projektować neuroinkluzywne przestrzenie pracy?" skupili się na osobach neuroróżnorodnych i przeanalizowali dane w zakresie silnych i słabych stron poszczególnych grup osób neuroatypowych. Zaproponowali rozwiązania gotowe do wdrożenia w przestrzeni biurowej.

Z badania wynika, że ponad jedna trzecia respondentów (38 proc.) przyznała, iż w ich organizacji temat neuroróżnorodności już jest podejmowany w formie m.in. elastycznych modeli pracy - tak wskazało 14,4 proc. respondentów, ale w niewielu przypadkach w kontekście przestrzeni biurowej - takiej odpowiedzi udzieliło niewiele ponad 7 proc.

Twórcy raportu zwracają uwagę, że zapewnienie inkluzywności powinno odbywać się poprzez działania na rzecz włączającej kultury pracy. Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach przeprowadzonego badania. Ponad 94 proc. respondentów zauważyło możliwość wprowadzenia zmian w swojej organizacji. Blisko 40 proc. jest zdania, że jest to możliwe w przestrzeniach biurowych, a co czwarty widzi pole dla programów wsparcia.

Tak powinna wyglądać przestrzeń w biurze dopasowana do osób neuroróżnorodnych

Autorzy raportu wskazali w nim konkretne rozwiązania, które mogą pomóc osobom neuroróżnorodnym wygodniej pracować z biura.

Wśród proponowanych rozwiązań znalazły się takie, które pozwalają na przykład na oddzielenie wizualne i akustyczne stanowisk pracy sprzyjające koncentracji. Wśród propozycji podziału przestrzeni pojawia się strefowanie, które może polegać na podzieleniu biura na przestrzenie z określonymi funkcjami (np. strefa ciszy) i otoczeniu ich strefami wsparcia, m.in. do rozmów telefonicznych. W ten sposób redukuje się hałas w przestrzeniach wspólnych, zapewniając jednocześnie możliwość ruchu i zmiany otoczenia.

Pomieszczenia do spotkań powinny być przestronne i oferować różnorodne układy wyposażenia. Tak, aby umożliwiać wybór odpowiedniego miejsca w przestrzeni do danego typu spotkania. Tu rozwiązaniem mogą być lekkie, mobilne meble modułowe.

Odpoczynek, czyli ważna część ośmiogodzinnego dnia pracy

Oprócz stref do pracy, biuro odpowiadające na potrzeby osób neuroatypowych powinno również oferować przestrzenie do regeneracji, zarówno socjalnej, jak i sensorycznej i aktywnej.

Strefa do regeneracji socjalnej powinna mieć dostęp do naturalnego światła i wyróżniać się przestrzennością oraz różnorodnością oświetlenia i akustyki.

W przypadku osób neuroatypowych ważne jest zapewnienie odciążenia sensorycznego. Prywatna przestrzeń z dostępem do naturalnego oświetlenia uspokaja zmysły. Może być wykorzystywana także przez osoby neurotypowe w celu wyciszenia. Ważna jest separacja akustyczna i wizualna. Umożliwia to uniknięcie bodźców, które mogą być dodatkowym utrudnieniem.

Z kolei strefa do aktywnej regeneracji pomoże zaspokoić potrzebę ruchu - może być to osobne pomieszczenie, ale koniecznie wydzielone akustycznie i oddalone od strefy pracy oraz relaksu sensorycznego.

Wprowadzenie rekomendowanych rozwiązań może wpłynąć korzystnie na komfort pracy wszystkich pracowników, czyli także tych neurotypowych.

