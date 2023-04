Tak firmy śledzą teraz pracowników. Nowe metody inwigilacji

Liczba dużych pracodawców korzystających z narzędzi do śledzenia swoich pracowników podwoiła się od początku pandemii i wciąż ma rosnąć. O ile prawo dopuszcza monitorowanie pracy, tak warto zadać sobie pytanie, czy to poprawia, czy może raczej obniża efektywność pracowników.

Wprowadzenie pracy zdalnej to wciąż wyzwanie mimo upływu 3 lat od początku pandemii. W Polsce dopiero teraz wprowadzono przepisy, które regulują pracę zdalną. To potencjalnie może przełożyć się dalsze pytania czy i jak monitorować pracowników pracujących zdalnie.

W kwietniu 2020 r. popyt na oprogramowanie służące do monitorowania pracowników wzrósł na świecie ponad dwukrotnie. Wyszukiwanie hasła "jak monitorować pracowników pracujących w domu" także wystrzeliło i odnotowało wzrost aż o 1705 proc. To samo dotyczyło sprzedaży systemów do śledzenia aktywności pracowników.

- Monitoring pracy jest niezastąpionym narzędziem w przypadku firm produkcyjnych, przemysłowych, logistycznych, opierających się na pracy w ruchu, z maszynami, przy liniach produkcyjnych. Dzięki monitorowaniu pracy można szybko wykryć i wyeliminować nieprawidłowości w organizacji procesów oraz przestoje. Można też lepiej dbać o bezpieczeństwo pracowników. Natomiast w przypadku pracy umysłowej – a to taką zwykle wykonują pracownicy zdalni – tego typu monitoring wydaje się nie zdawać egzaminu. Pracodawcy powinni zdecydować się w tej sytuacji na pracę zadaniową – ocenia Sebastian Młodziński, dyrektor generalny TIMATE, firmy, która stworzyła system do zarządzania procesami i zespołami.

Pracodawcy wciąż często decydują się na różne sposoby kontrolować pracowników

Najczęściej, według raportu firmy ExpressVPN, pracodawcy sprawdzają historię przeglądanych stron WWW, czas poświęcony na tę czynność, używane aplikacje, zawartość ekranu w czasie rzeczywistym, aktywne godziny pracy. Używają także okresowego przechwytywania ekranu, monitorowania czatów i dzienników wiadomości.

Z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Vmware w 2021 r. wynika, że takie praktyki cieszą się dużą popularnością. Już wtedy 84 proc. ankietowanych polskich przedsiębiorców przyznało, że używa takich narzędzi podczas pracy hybrydowej lub zamierza je wdrożyć. Z badania „Microsoft Annual Work Trend Index Report 2022" wynika z kolei, że aż 85 proc. ankietowanych menedżerów ma wątpliwości co do zaangażowania pracowników w wykonywanie obowiązków zdalnie.

Kodeks pracy posiada zapisy dotyczące monitoringu pracy oraz kontroli wykonywania pracy zdalnej. Z przepisów wynika, że jeśli takie działanie jest konieczne do zapewnienia takiej organizacji pracy, która umożliwia pełne wykorzystanie czasu pracy, oraz do zapewnienia właściwego użytkowania narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika, a także inne formy kontroli. Oprócz tego pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika w zakresie samej pracy, jak i bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania wymogów bezpieczeństwa i ochrony informacji.

- Ustawodawca zastrzega wyraźnie, że pracownik musi być poinformowany o wprowadzonym monitoringu, a jego zakres i sposób stosowania należy ustalić ze związkami zawodowymi – jeśli takie u pracodawcy działają – i zamieścić w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w obwieszczeniu – jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Sposób kontroli pracy zdalnej także należy wcześniej ustalić w akcie wewnętrznym – porozumieniu lub regulaminie pracy zdalnej – lub w indywidulanym porozumieniu z pracownikiem. Przepisy bronią pod tym względem interesów pracowników – zastrzegają, że monitoring i kontrola nie mogą naruszać prywatności pracownika i jego rodziny ani naruszać tajemnicy korespondencji oraz innych dóbr osobistych pracownika. – wyjaśnia Agnieszka Sobota, radca prawny w kancelarii KTW.Legal.

Nadgorliwe kontrole pracownika mogą przynieść negatywne skutki

Choć na rynku dostępne są narzędzia do monitoringu pracowników, a prawo określa sposób ich wykorzystania, tak coraz więcej badań i opinii podważa zasadność ich stosowania. Z raportu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych wynika, że monitoring może przyczynić się do zmniejszenia satysfakcji z pracy, wzrostu poziomu stresu, a to może doprowadzić do zwiększonej rotacji pracowników. Jak informuje Gartner innym efektem nadmiernego kontrolowania pracowników może być wypalenie zawodowe, ponieważ pracownicy zdalni, obawiając się, że są nieustannie obserwowani, stale wydłużają swój dzień pracy.

Niechęć pracowników do systemów kontroli budzi też niepewność co do tego, jakie dane zbiera pracodawca. Aż 41 proc. ankietowanych przyznaje, że w swojej organizacji nie zostali poinformowani jakie dane są gromadzone, dlaczego są zbierane oraz w jaki sposób są wykorzystywane. A jeśli informacje takie są przekazywane to, jak twierdzi Gartner, są niskiej jakości, a to utrudnia ich zrozumienie.

87 proc. badanych w ramach „Microsoft Annual Work Trend Index Report 2022" twierdzi, że przez pracę zdalną nie straciło nic ze swojej produktywności. Również elastyczność w kwestii miejsca i czasu pracy oraz doboru współpracowników może się okazać korzystna i podnieść wyniki pracowników, wynika z badań Gartnera.

Oczywiście także w przypadku pracy zdalnej konieczne jest udokumentowanie efektów pracy danego pracownika oraz tego, czy wywiązuje się z umowy i zobowiązań wobec pracodawcy. Oznaczanie początku pracy, jej zakończenia, liczby i długości przerw czy lokalizacji z jakiej pracuje pracownik to informacje, ktorych potrzebują działy kadr i płac, osoby odpowiedzialne za HR czy finansowe rozliczanie umów i kontraktów. Nie można w związku z tym uciec od jakiejkolwiek formy kontroli.

Monitorowanie co dokładnie robi pracownik. W przypadku pracy zdalnej warto zdecydować się na inny sposób oceniania jej efektywności

- Przedsiębiorcy powinni znaleźć tu złoty środek. Nie da się oczywiście całkowicie odpuścić monitoringu pracowników zdalnych, ale też ciągłe sprawdzanie tego, czy siedzą przy komputerach i co piszą w mailach, nie sprawi, że staną się bardziej produktywni czy będą lepiej wykonywać swoje obowiązki. Patrząc na wyniki badań, pokuszę się nawet o stwierdzenie, że takie działanie raczej zniechęci zatrudnionych. – komentuje Sebastian Młodziński.

– Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest w tym przypadku praca czysto zadaniowa, w której pracownik jest rozliczany z tego, co realnie zrobił, a nie z tego, ile razy w ciągu dnia kliknął myszką. – dodaje Młodziński.

Praktyka pracy zdalnej w Polsce jest jeszcze bardzo młoda. Im szybciej pracodawcy wypracują standardy zadowalające zarówno ich interesy, jak i pracowników, tym łatwiej i szybciej będą mogli dostosować się do zmieniających się warunków na rynku i oczekiwań pracowników.

