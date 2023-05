Ta praca kobiet nie jest wynagradzana, a powinna

Codzienne obowiązki związane z zarządzaniem domem, takie jak organizowanie harmonogramów, pamiętanie o różnych sprawach czy inicjowanie trudnych rozmów, często spoczywają na kobietach. To obowiązki podobne do tych, które mają kierownicy projektów.

Mimo wzrostu świadomości pracy domowej wciąż pomija się rolę tzw. "mental load" i "emotional labor"

Te anglojęzyczne określenia dotyczą niewidocznej pracy związanej z zarządzaniem gospodarstwem domowym i rodziną oraz z pracą emocjonalną, które kobiety codziennie wykonują. Początkowo odnosiły się do pracy polegającej na zarządzaniu osobistymi uczuciami w kontekście zawodowym. Zgodnie z pierwotnym rozumieniem socjolog Arlie Russell Hochschild np. stewardesy miały za zadanie tworzenie przyjemnej atmosfery na pokładzie samolotu.

Dziś, jak wskazuje Business Insider Polska, przykładami takich zawodów są opiekunowie w domach opieki, nauczycielki czy przedszkolanki. Nawet pracując w korporacji, można wykonywać nieodpłatną pracę emocjonalną na rzecz innych.

Raport McKinsey "Women in the Workplace" z 2021 r. ujawnił, że kobiety na stanowiskach menedżerskich częściej angażują się w zarządzanie czasem, równowagę pracy i życia prywatnego oraz udzielają wsparcia emocjonalnego kolegom. Niestety większość organizacji nie docenia i nie nagradza tych działań, co może prowadzić do wypalenia zawodowego.