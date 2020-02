Szykują się zmiany w przepisach o rejestracji bezrobotnych

Zmiana znalazła się w projekcie rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie rejestracji bezrobotnych oraz poszukujących pracy. Konsultowany projekt ma zastąpić obowiązujące obecnie rozporządzenie z 12 listopada 2012 r., które utraci swoją ważność 4 maja 2020 r.

Projekt w większości powiela przepisy zawarte w rozporządzeniu z 2012 roku. Tak jak do tej pory przewidziane są dwa tryby rejestracji jako osoba bezrobotna: w formie zgłoszenia się do odpowiedniego PUP lub wysłanie wniosku drogą elektroniczną.

Projekt wymienia dokumenty, które musi złożyć osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotna lub poszukująca pracy w trakcie dopełniania formalności. Z zapisów wynika, że zrezygnowano przy tym z możliwości kserowania lub skanowania dowodu osobistego oraz konieczności składania oświadczenia o tym, że dana osoba nie jest zarejestrowana w innym urzędzie.

Zgodnie z nowymi zapisami to PUP będzie musiał sprawdzić sam – zanim wpisze ją do swojego wykazu – w rejestrze centralnym (trafiają do niego dane o bezrobotnych z całego kraju). W projekcie znalazł się także przepis pozwalający rejestrującej się osobie na złożenie świadectwa pracy w formie dokumentu elektronicznego.

Projektodawca zaznacza także, że proces rejestracji powinien być przeprowadzony w taki sposób, aby dane przekazywane przez osobę oraz składane przez nią oświadczenia nie były narażone na dostanie się do wiadomości osób trzecich.

