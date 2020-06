Szykowanie firmy na pandemię to strata czasu. Lepiej zadbać o inne rzeczy

Pandemia COVID-19 wstrząsnęła światem start-upów. Młode innowacyjne firmy często muszą radzić sobie z odcięciem od przychodów i niepewnością możliwości pozyskiwania finansowania w ciągu najbliższych miesięcy a może nawet lat. Przed analogicznymi problemami stoją też bardziej doświadczone firmy.

- Nie da się zaplanować czegoś takiego, co się wydarzyło - mówi Stefan Batory, współtwórca aplikacji iTaxi i Booksy. - Nie słyszałem o takiej firmie, która byłaby przygotowana na scenariusz, że świat zatrzymuje się na dwa miesiące, wszyscy jej klienci zawieszają swoja działalność, ta firma traci całkowicie przychody i stoi w miejscu przez kilka miesięcy.

Choć duże firmy mają zazwyczaj coś takiego jak "disaster recovery", w którym zakłada się najróżniejsze scenariusze kryzysowe, jak wojna czy wybuch bomby lub pożaru, to bazują one zwykle na tym, czego już doświadczyliśmy. Pandemia COVID-19 w swoim charakterze jest jednak nowością dla świata, który sporą część działalności gospodarczej ulokował w usługach. W ostatnich miesiącach świadczenie wielu z nich zostało zablokowane.

Czytaj także: Rynek pracownika przetrwa kryzys, ale nie w każdej branży

Mocno doświadczyło tego właśnie Booksy Stefana Batorego, które oferuje aplikację do rezerwowania wizyt u fryzjerów, w salonach kosmetycznych i studiach masażu. Założyciel start-upu ocenia jednak, że na taką sytuację jak pandemia COVID-19 przygotować się po prostu nie dało.

- Uważam, że nie ma sensu przygotowywać się na taki scenariusz, bo to był czarny łabędź - twierdzi. - To mogłoby zająć zbyt dużo energii a i tak nie przygotujemy się na coś analogicznego, na coś równie nieprzewidywalnego, a pójdzie na to bardzo dużo energii, bardzo dużo zasobów, bardzo dużo myślenia.

CZYTAJ DALEJ »

- Faktycznie nie da się ani przewidzieć takich wszystkich możliwych scenariuszy ani przygotować się na wszelkie warianty - potwierdza Marcin Juchniewicz, psycholog, mówca motywacyjny, trener, coach, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Przygotować na zmiany

Nie jest jednak tak, że firmy, w tym także młodego start-upu, nie należy przygotowywać na trudne sytuacje.

- To co można zrobić, to zwiększanie gotowości do tego, żeby konfrontować się z takimi niespodziewanymi sytuacjami - zaznacza.

Jak dodaje, ludzie z natury mają tendencję do zakładania optymistycznych scenariuszy. Lider w firmie powinien jednak stale uświadamiać podlegającym mu pracownikom, że dobra passa nie będzie trwać wiecznie i trzeba być przygotowanym na zmiany.

- Nie chodzi o odbieranie pozytywnego nastawienia i motywacji, ale o racjonalne podejście do rzeczywistości - zastrzega.

- Ludzie często piszą w listach motywacyjnych, że odznaczają się wysoką umiejętnością pracy w zmiennym środowisku. Życie jednak pokazuje, że gdy człowiek włoży już trochę zaangażowania w danym miejscu pracy, trochę trudu, trochę łez, to zaczyna mieć poczucie, ze status quo, które wypracował, mu się należy - zwraca uwagę Marcin Juchniewicz.

Jego zdaniem należy więc pobudzać w pracownikach gotowość na zmiany.

Wiąże się z tym konieczność prowadzenia dobrej komunikacji z pracownikami.

- W obliczu wyzwań potrzebny jest dialog wewnętrzny w firmie. W Polsce niestety wciąż jeszcze przed kryzysem pokutował swoisty kult pańszczyźniany, gdzie menedżer czy lider miał monopol na wiedzę - ocenia Marcin Juchniewicz.

Obecny kryzys jednak jego zdaniem kończy z taką praktyką i sprawia, że poszczególni pracownicy czują się bardziej zaangażowani w sprawy firmy.

- Niezwykle ważne jest to, by ludzie mieli poczucie sprawczości - przekonuje i jednocześnie przestrzega, że jeśli odpowiednia komunikacja przychodzi za późno, to w głowach pracowników górę biorą już często nawarstwione emocje, co nie sprzyja racjonalnemu myśleniu.

W firmie jak w małżeństwie

Zbyt późna komunikacja jest więc podstawowym błędem liderów. Jeśli nie dbało się o nią jednak w czasach prosperity, to w sytuacji kryzysu może być już za późno na odrobienie zaniedbań.

- Tak naprawdę najlepszym sposobem przygotowania na kryzys jest kultura, która budujemy latami. Jeśli zespół ma zaufanie do swoich liderów i do innych zespołów, to dużo łatwiej przechodzi się przez kryzysową sytuację - ocenia Stefan Batory.

Czytaj również: Start-upy lubią dużo obiecywać. To błąd, za który trzeba zapłacić

- Ktoś powiedział, że COVID-19 albo wzmocni, albo rozwali wiele małżeństw. Natomiast to nie sam COVID-19 jest przyczyną wzmocnienia czy rozwalenia, tylko takim katalizatorem tego, co się w tych małżeństwach działo jeszcze wcześniej - mówi założyciel Booksy i dodaje, że analogicznie jest w firmie.

Tak jak w małżeństwie, tak i w firmie bardzo istotną rolę odgrywa zaufanie. - Niezwykle ważne jest to, by w organizacjach budować zaufanie, co nie jest jednak wcale łatwe. Powinno stosować się wiele praktyk tylko i wyłącznie zmierzających do tego, by budować zaufanie w firmie - podkreśla Marcin Juchniewicz.

Dzięki zaufaniu pracownicy nie mają oporów, by być naprawdę sobą i mówić, co myślą. To z kolei zapewnia szybki i sprawny obieg informacji w przedsiębiorstwie, co usprawnia reakcje w sytuacjach kryzysowych.

- Koszty, które firmy ponoszą z tego tytułu to jest taki niewidzialny cieknący kran. Są gigantyczne i warto ich sobie zaoszczędzić w obliczu niepewnych czasów, w których się znaleźliśmy - podsumowuje Marcin Juchniewicz.

Pomoc w kryzysie

Incredible Academy to cykl wirtualnych spotkań warsztatowych, podczas których laureaci programu Incredibles będą mieć możliwość uzyskania praktycznych wskazówek i konkretnych odpowiedzi, dotyczących priorytetowych obszarów prowadzenia biznesu w trudnym czasie pandemii COVID-19.

Partnerem wydarzenia jest European Tech and Start-up Days (ETSD), czyli spotkanie twórców globalnych marek, biznesowych wizjonerów i odkrywców. ETSD stanowi przestrzeń integrującą środowiska młodych przedsiębiorców z ekspertami, prezesami dużych spółek, inwestorami i odnoszącymi sukcesy biznesmenami różnych branż, którzy są obecni na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach - największym spotkaniu biznesu w centralnej Europie.

Inicjatywa jest pochodną przedsięwzięcia Incredibles, czyli programu akceleracyjnego i mentoringowego dla start-upów, zainicjowanego w 2017 r. przez Sebastiana Kulczyka.

Podczas trzech dotychczasowych edycji do programu napłynęło 740 zgłoszeń, organizatorzy podjęli współpracę z 80 mentorami oraz zorganizowali 270 godzin warsztatów.