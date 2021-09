Szukają odpowiedzi na wyzwania przyszłości. Mają na to spore środki

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i Forum Odpowiedzialnego Biznesu zapraszają do udziału w Inkubatorze TransferHub. Celem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie zatrudnienia i przyszłości rynku pracy.

km

• 30 wrz 2021 13:20





Celem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie zatrudnienia i przyszłości rynku pracy (fot. Shutterstock)

REKLAMA

Inkubator TransferHub powstał w celu wypracowania innowacyjnych i możliwych do wdrożenia na szerszą skalę rozwiązań w obszarach pilnie wymagających działania - wyjaśnia Marzena Strzelczak.

Aby dołączyć do projektu i zgłosić innowacyjne rozwiązanie, należy do 6 grudnia wypełnić formularz online dostępny na stronie transferhub.pl/formularz.

Granty w wysokości ok. 38 000 zł przeznaczone na testowanie rozwiązania otrzymają autorzy około 50 innowacji.

Inkubator inicjatyw społecznych TransferHub stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania, jakie stoją przed pracownikami za sprawą m.in. postępującej cyfryzacji. Rosnące wykorzystanie nowych technologii, pomimo wielu pozytywów, związane jest ze zmniejszeniem liczby stanowisk w organizacji i utworzeniem nowych etatów, na które wielu z długoletnich pracowników nie posiada jednak wymaganych kompetencji.

- Inkubator TransferHub powstał w celu wypracowania innowacyjnych i możliwych do wdrożenia na szerszą skalę rozwiązań w obszarach pilnie wymagających działania. Mowa tu nie tylko o automatyzacji i robotyzacji, oraz starzejącym się społeczeństwie, ale również sytuacji kobiet na rynku pracy, równego traktowania w zakresie dostępu nie tylko do edukacji, ale i rozwoju zawodowego, awansów i warunków pracy. Do udziału w projekcie TransferHub zachęcamy wszystkie osoby, które pragną mieć wpływ. Każdy z nas ma potencjał innowatora, korzystając z indywidualnych doświadczeń, może przedstawić swój własny pomysł na zmianę – mówi Marzena Strzelczak, prezes i dyrektor generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Aby dołączyć do projektu i zgłosić innowacyjne rozwiązanie, należy do 6 grudnia wypełnić formularz online dostępny na stronie transferhub.pl/formularz. Ponadto, wymagane jest wypełnienie oraz podpisanie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z naboru.

Przesłane innowacje podlegają ocenie merytorycznej Komisji pod względem ich skuteczności, efektywności, innowacyjności, prostoty w użytkowaniu i potencjału upowszechnienia pomysłu na szerszą skalę.

Kolejnym etapem będzie obowiązkowy kurs dla wybranych przez komisję innowatorów. Granty w wysokości ok. 38 000 zł przeznaczone na testowanie rozwiązania otrzymają autorzy około 50 innowacji. Minimum 10 proc. z nich otrzyma następnie wsparcie na upowszechnienie projektu i zdobycie wartościowych partnerów. Podczas poszczególnych etapów, uczestnicy mogą liczyć na stałe wsparcie merytoryczne i organizacyjne ze strony ekspertów i opiekunów innowacji. Projekt TransferHub jest realizowany od maja 2020 roku do lipca 2023 roku. – Z innowatorkami i innowatorami społecznymi pracujemy od 2016 roku. Wsparliśmy procesy wypracowania i przetestowania już blisko 50 pomysłów innowacyjnych. Obecnie jaskrawiej niż dotychczas widzimy potrzebę poszukiwania nowatorskich rozwiązań, nawet w mikro skali. Trwająca już półtora roku pandemia przyspieszyła procesy cyfryzacji pracy. W trakcie lockdownu wyraźnie uwidocznił się także problem nierówności kobiet i mężczyzn w wielu wymiarach rynku pracy. Potrzebujemy mikroinnowacji, które nawet w małym wymiarze będą wpływać na poprawę funkcjonowania polskiego rynku pracy. Czekamy na takie pomysły – zachęca Julia Koczanowicz-Chondzyńska, koordynatorka Inkubatora TransferHUB i prezes zarządu FISE.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.