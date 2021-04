Sztywne godziny pracy nie dla Polaków. Pod tym względem nasz kraj się wyróżnia

Sieć portali rekrutacyjnych The Network przy wsparciu Boston Consulting Group przepytała ponad 200 tys. osób (w tym ponad 1,7 tys. z Polski) w 190 krajach, jak kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa wpłynął na ich postawy zawodowe i sytuację na rynku pracy. Czym wyróżniła się Polska?

Według raportu ”Decoding Global Talent”, przygotowanego przez sieć portali rekrutacyjnych The Network przy wsparciu Boston Consulting Group, pandemia koronawirusa przyniosła globalny wzrost znaczenia pracy zdalnej. Pod koniec ubiegłego roku z pracy zdalnej korzystała na świecie aż połowa respondentów (51 proc.). To wynik znacząco wyższy niż przed pandemią (31 proc.).

Zaobserwowany wzrost nie oznacza jednak jednoznacznej dominacji pracy z domu. Tylko co piąty (19 proc.) respondent przyjął ten model pracy w trakcie pandemii na pełen etat, znacznie więcej (32 proc.) realizowało zadania w modelu hybrydowym.

Polska wyróżnia się na globalnym tle pod kątem adaptacji modelu zdalnego i skali zmian, które wprowadziła w tym obszarze pandemia. Według badań tylko co czwarty (26 proc.) badany pracownik z naszego kraju miał przed pojawieniem się COVID-19 i pierwszym lockdownem możliwość pracować przynajmniej częściowo poza siedzibą firmy, z czego zaledwie 1 na 20 – w pełni zdalnie. Tymczasem pod koniec ubiegłego roku ten udział wzrósł do aż 65 proc., przy czym 30 proc. respondentów wykonywało pracę wyłącznie poza biurem.

Według badań Polska znalazła się na wysokim, 10. miejscu pod względem udziału osób pracujących zdalnie lub hybrydowo wśród pracowników umysłowych i w branży cyfrowej – wyniósł on aż 85 proc. Co ciekawe, przed pandemią wskaźnik ten sięgał zaledwie 33 proc. i był jednym z najniższych wśród badanych państw. Na najwyższych pozycjach pod względem zaangażowania pracowników umysłowych w pracę zdalną lub hybrydową uplasowały się Holandia, Wielka Brytania, Luksemburg, RPA, Irlandia i Francja.

- Badania The Network i BCG konfrontują skalę pracy zdalnej w naszym kraju z innymi regionami świata. Wynika z nich, że wyglądamy na tym tle bardzo solidnie. Adaptacja pracy zdalnej po wybuchu pandemii była niemal powszechna i wzrosła bardzo znacząco w stosunku do okresu przed nią. Szczególnie dotyczy to pracowników biurowych, umysłowych i branży cyfrowej. Na pewno nie uniknięto w tym procesie błędów, a niektóre lekcje były bolesne. Jednocześnie jednak to ogromny potencjał na przyszłość. Wiele firm zostało zmuszonych do zmiany filozofii myślenia o sposobach wykonywania pracy, inne już wdrażają realne zmiany w strategiach, skierowane na stworzenie pracownikom nowych modeli realizacji zadań - mówi Konstancja Zyzik, talent acquisition & capabilities development manager w Grupie Pracuj, która jest partnerem badania w Polsce.

Praca w modelu hybrydowym

Wyniki prezentowane w raporcie „Decoding global talent” wskazują, że praca zdalna pozostanie z nami na dłużej, a przynajmniej takie są oczekiwania pracowników. Aż 89 proc. respondentów globalnego badania chce mieć dostęp do pracy zdalnej.

Dominują jednak modele hybrydowe. Wykonywanie obowiązków wyłącznie poza biurem wybrało bowiem 24 proc. respondentów, a w modelach hybrydowych - 64 proc. Najczęściej preferowaną formą były 2-3 dni pracy zdalnej w tygodniu - wybrała ją blisko połowa badanych.

Wyniki osiągnięte w Polsce nie odbiegają znacznie od globalnej średniej - nieco wyższy jest udział form hybrydowych (71 proc.), a niższy - osób chcących pracować w przyszłości wyłącznie w biurze lub w pełni zdalnie.

Polacy bardziej elastyczni od innych

Międzynarodowe badanie wykazało, że Polacy odznaczają się ponadprzeciętną orientacją na elastyczne godziny pracy. Co trzeci badany z naszego kraju (32 proc.) chciałby mieć w pełni elastyczne godziny pracy, a tylko 23 proc. - całkowicie sztywny grafik pory wykonywania obowiązków. Dla porównania, średnia globalna dla pełnej elastyczności wyniosła 20 proc., a dla w pełni sztywnych godzin pracy – 36 proc.

Zarówno w skali globalnej, jak i w Polsce chęć posiadania elastycznych godzin pracy deklarują najczęściej pracownicy branży digital oraz pracownicy umysłowi - oni najczęściej też wykonują ją w tym modelu obecnie. Na drugim miejscu znaleźli się tradycyjni pracownicy biurowi, a na trzecim - pracownicy społeczni i fizyczni.

Pracownicy chcą zarabiać więcej

Warto przytoczyć również wyniki badania przeprowadzonego przez ClickMeeting, z którego wynika, że zaledwie 9 proc. ankietowanych otrzymuje od firmy rekompensatę za koszty poniesione przez nich w związku z pracą z domu, jak np. wyższe rachunki za wodę, prąd, internet czy zakup odpowiedniego sprzętu. Takich dopłat oczekuje 60 proc. pracowników (we wrześniu 2020 roku było ich 64 proc.).

Co ciekawe, coraz więcej pracowników w związku z wykonywaniem pracy zdalnej chciałoby otrzymać podwyżkę wynagrodzenia. Oczekuje jej już 42 proc. ankietowanych - o 7 proc. więcej niż we wrześniu 2020 r.

Wnioski o podwyżkę nie wydają się być całkiem niezasadne. Z badania ClickMeeting wynika, że podczas wykonywania obowiązków zdalnie więcej czasu poświęcamy pracy. 56 proc. respondentów uważa, że pracujemy dłużej, od kiedy naszym biurem stał się dom. 38 proc. ankietowanych zaprzecza tezie, że czas pracy wydłużył się pod wpływem pandemii. Dla pozostałych 6 proc. jest to kwestia trudna do rozstrzygnięcia.

Choć o potrzebie prawnego uregulowania pracy zdalnej mówią zarówno przedstawiciele ustawodawcy, pracodawców, jak i organizacji reprezentujących pracowników, to wszystko wskazuje na to, że na nowe przepisy musimy jeszcze zaczekać. Rozmowy w Radzie Dialogu Społecznego nad nową wersją projektu rozpoczęły się pod koniec marca. Kiedy uda się zakończyć prace nad projektem? Katarzyna Lorenc, ekspert BCC ds. rynku pracy i efektywności zarządzania, zauważa, że priorytetem nie jest czas, a jakość.

- Okresy przejściowe po pandemii będą wprowadzać nowe regulacje. Patrząc po rozwoju zarazy – nieprędko. Dobrze wykorzystać ten czas do stworzenia solidnego dokumentu – wyjaśnia Lorenc.

Również Adrian Prusik, radca prawny i ekspert Pracodawców RP zauważa, że pogodzenie interesów wszystkich stron to wyzwanie, które nie należy do najłatwiejszych.

- Czy uda nam się uzgodnić finalny projekt? Ta kwestia pozostaje otwarta. Ciężko określić, kiedy może to nastąpić. Jesteśmy na początku rozmów i póki co nie zidentyfikowaliśmy wszystkich obszarów, które będą wymagały dyskusji. Niemniej jednak widać, że stronie rządowej zależy, aby prace przebiegały sprawnie – komentuje ekspert Pracodawców RP.