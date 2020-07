Sztuka doceniania pracowników. Jak to robią profesjonaliści i co z tego wynika

- Mija czwarty miesiąc pracy z ekipą MediaMarkt. Dołączenie do nowej organizacji w czasach COVID-19 było nie lada wyzwaniem, ale dzięki mojemu fantastycznemu zespołowi ekspertów HR, onboarding i powrót do normalności był bardzo efektywny i udany! Dziękuję moim liderom i ich zespołom. Praca z wami jest niesamowitą przyjemnością. Dziękuję! - napisała Seliga.

Po czym wymieniła członków swojego zespołu i podziękowała im za ich unikatowe cechy i umiejętności. M.in. doceniła "spokój i strukturę prowadzenia projektów L&D" czy "zarządzanie kompleksowością obszaru compensation, benefit & payroll". Post został odebrany bardzo pozytywnie i doczekał się sporej liczby polubień. Z sympatią komentowali go również główni zainteresowani, czyli współpracownicy Seligi.

- Cudownie jest tworzyć ONE HR TEAM, móc codziennie czerpać ogromną porcję inspiracji i wiedzy - w takim składzie i z takim mentorem jak Ty sukces jest zagwarantowany - napisała Magdalena Morgaś, której Seliga podziękowała za kreatywność i jakość w rekrutacjach i employer brandingu.

Również Ewa Wawszczak, general HR manager w Randstad Polska, która była jedną z uczestniczek cyklu "Doceniaj z Nais", przyznaje, że w zarządzaniu zespołem rola doceniania jest bardzo istotna. Jak podkreśla, dla zespołu jest to źródło pozytywnego wzmocnienia i motywacji.

- Docenienie powinniśmy wiązać z konkretnym zachowaniem, rezultatem, postawą, dawać jasny feedback, aby pracownik wiedział, co konkretnie doceniamy. Wówczas będzie miał poczucie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy - wyjaśnia ekspertka z Randstad Polska.

Przyznaje też, że w ostatnich latach kultura doceniania zyskuje zwolenników i praktyków. Powodem jest rozwój świadomego leadershipu w polskich firmach, dostosowanie działania pracodawców do oczekiwań młodego pokolenia i wzrost świadomości znaczenia motywowania wśród polskich menedżerów. W rozwoju tego trendu kluczowa jest postawa menedżerów oraz komunikacja.

- Zacząć możemy od uświadamiania znaczenia doceniania, wskazywania, jaką wartością jest rzetelna informacja zwrotna. Warto nauczyć też członków zespołu, jak umiejętnie przekazywać sobie nawzajem feedback, który nie będzie krytyką, a inspiracją i wzmocnieniem. Następnie warto wdrożyć schematy, programy i narzędzia, które pomogą menedżerom i pracownikom stale pamiętać o docenianiu innych. Warto też badać, jakie jest finalnie zaangażowanie zespołów, które wdrażają kulturę doceniania i chwalić się w firmie tymi pozytywnymi rezultatami, zachęcając w ten sposób innych do wdrażania takiej właśnie kultury - wyjaśniała.

Jak to robią menedżerowie?

W marcu 2020 kwestii doceniania pracowników przez menedżerów przyjrzeli się psychologowie z Uniwersytetu SWPS. Przeprowadzili badanie, którego wyniki miały odpowiedzieć na pytanie "jak polscy menedżerowie doceniają i jakie formy doceniania pracowników uznają za najbardziej efektywne?".

- Menedżerowie zgodnie uznali, że docenianie pracowników jest istotnym elementem zarządzania zespołami, wpływającymi na ich efektywność i atmosferę w pracy. Badani wskazują jednak, że nie ma zestawu „złotych zasad”, które wpływałyby na jakość doceniania. To, za co pracownicy powinni być doceniani, jak często i w jakiś sposób zależy od ich indywidualnych potrzeb i preferencji. Ogromną rolę odgrywa tu więc menedżer: jego intuicja, miękkie kompetencje, ale także znajomość osób, którymi zarządza - komentuje dr Marta Żerkowska-Balas z Uniwersytetu SWPS.

Menedżerowie wskazują na potrzebę poszerzania kompetencji związanych z docenianiem pracowników. Wyzwaniem staje się na przykład zarządzanie różnorodnością pokoleniową w tym zakresie. Różne grupy wiekowe mają różne potrzeby związane ze specyfiką pokoleniową, ale także z etapem życia, na jakim się znajdują, bo inne potrzeby i oczekiwania ma osoba tuż po studiach, inne pracownicy mający małe dzieci, jeszcze inne osoby zbliżające się do wieku emerytalnego.

Badani menedżerowie są przekonani, że docenianie jest narzędziem zarządzania, które pozwala skutecznie i efektywnie motywować pracowników. Niemniej jednak ich zdaniem najważniejsze z perspektywy pracowników jest wynagrodzenie oraz atmosfera w pracy (postrzegana przez pryzmat relacji ze współpracownikami i przełożonym), jakość pracy w zespole oraz ludzie, z którymi się pracuje.

Dbaj, informuj, doceniaj

Teraz, kiedy powoli wracamy do biur, rośnie znaczenie doceniania, które jest ważnym elementem komunikacji w firmie "po przejściach". Pracownicy w ostatnim czasie włożyli wiele serca w to, by firmy sprawnie funkcjonowały pomimo trudnego czasu. Jak pokazują wyniki badania

Gi Group i Grafton Recruitment z marca i kwietnia 2020, nieraz wykazywali się ponadprzeciętnym zaangażowaniem.

Jeśli za tym nie szło lub nie pójdzie docenianie, pojawi się frustracja i poczucie zniechęcenia. W przywołanym badaniu Gi Group i Grafton Recruitment ankietowani wskazali, że informacje od firmy są tym, czego potrzebują. Na pytanie: Jakiego wsparcia oczekiwałbyś od firmy? – 14,5 proc. odpowiedziało, że:„przesyłania newsletterów/wiadomości sms/otrzymywania telefonów z informacją o obecnej sytuacji w firmie”. Jako pierwsze wskazywali możliwość pracy zdalnej, czasowego zwolnienia z obowiązków oraz więcej dni urlopu, ale – jak widać – chcą też wiedzieć, co się dzieje w firmie. Godzą się na kontakt sms i telefoniczny – nie tylko e-mailowy.

- Praca zdalna i powrót do biura po koronaizolacji jest dobrym momentem, by na nowo zdefiniować te obszary, nawet jeśli wcześniej nie było takiej kultury doceniającej lub wspierającej w firmie – mówi Iwona Grochowska, CEO Nais, partnera badania Uniwersytetu SWPS.

Tylko te firmy, który będę się komunikować, szczerze informować o swojej sytuacji i jednocześnie zadbają o pracowników w konkretny sposób, docenią ich i zauważą zaangażowanie, wygrają.