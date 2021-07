Sztuczna inteligencja tak, ale przepisy trzeba doprecyzować

Unijny projekt przewiduje zharmonizowane zasady rozwijania, wprowadzania do obrotu i stosowania AI w Unii. Kierunek unijnego rozwoju sztucznej inteligencji pozytywnie ocenia m.in. Konfederacja Lewiatan. Jednak, jak zaznaczą eksperci organizacji, część przepisów należy doprecyzować.

Unijny projekt przewiduje zharmonizowane zasady rozwijania, wprowadzania do obrotu i stosowania AI w Unii.

Konfederacja Lewiatan, choć pozytywnie ocenia podejście KE do kierunku rozwoju sztucznej inteligencji w UE, proponuje by w pracach legislacyjnych doprecyzować przepisy dotyczące ujawniania danych, sankcji i kar czy granic zakazu poszczególnych praktyk w zakresie sztucznej inteligencji.

W ocenie organizacji sankcje przewidziane za nieprzestrzeganie przepisów są zbyt surowe (zwłaszcza dla firm, które wypracowują niską marżę) i nieproporcjonalnie zwiększą ryzyko biznesowe związane z wykorzystaniem i rozwojem sztucznej inteligencji.

Podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej do spraw regulacji prawnych dotyczących algorytmów cyfrowych została przedstawiona informacja ministra cyfryzacji na temat stanowiska rządu do unijnego projektu rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji.

Unijny projekt przewiduje zharmonizowane zasady rozwijania, wprowadzania do obrotu i stosowania AI w Unii. Opiera się na podziale systemów AI na obarczone ryzykiem różnego stopnia: nieakceptowalnym, wysokim, niskim i minimalnym. Do pierwszej kategorii – zakazanej – kwalifikuje m.in. systemy wykorzystujące techniki podprogowe wpływające na zachowanie osoby w sposób, który powoduje lub może spowodować krzywdę jej lub innym, albo dokonujące oceny wiarygodności społecznej (social scoring). Projekt najszerzej reguluje systemy AI wysokiego ryzyka, stosowane np. w transporcie, do oceny wniosków kredytowych lub decyzji o przyznaniu świadczeń socjalnych. Będą one musiały spełnić szereg wymogów, m.in. odpowiedniego testowania, oceny zgodności ze standardami UE, rejestracji w unijnej bazie danych i informacji dla użytkowników.

Konfederacja Lewiatan, choć pozytywnie ocenia podejście KE do kierunku rozwoju sztucznej inteligencji w UE, proponuje by w pracach legislacyjnych doprecyzować przepisy dotyczące ujawniania danych, sankcji i kar czy granic zakazu poszczególnych praktyk w zakresie sztucznej inteligencji. - Uważamy, że przepisy nakazujące ujawniać i udostępniać dane oraz dokumentację wymagają doprecyzowania pod kątem relacji z tajemnicą przedsiębiorstwa. Informacje te mogą mieć bowiem charakter poufny, a nierzadko stanowić główny, o ile nie jedyny, czynnik przewagi konkurencyjnej. Na poziomie krajowym powinny być wprowadzone rzeczywiste gwarancje chroniące tajemnicę przedsiębiorstwa zarówno przed nieuprawnionym, jak i nieuzasadnionym dostępem osób lub podmiotów do tego typu informacji – wyjaśnia Elżbieta Dziuba, ekspertka Konfederacji Lewiatan. Organizacja zwraca także uwagę na potrzebę wskazania konkretnych granic zakazu poszczególnych praktyk w zakresie sztucznej inteligencji. W ocenie Konfederacji Lewiatan, przewidziane sankcje, za nieprzestrzeganie przepisów, są zbyt surowe (zwłaszcza dla firm, które wypracowują niską marżę) i nieproporcjonalnie zwiększą ryzyko biznesowe związane z wykorzystaniem i rozwojem sztucznej inteligencji. Efektem będzie negatywny wpływ na jej rozwój w Unii Europejskiej.

