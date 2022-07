Szepty w tle, włączone mikrofony i nieprzygotowanie. Cała prawda o spotkaniach online

Telekonferencje i spotkania online stały się codziennością w wielu firmach. Nie wszyscy są jednak z nich zadowoleni. Co najbardziej rozprasza i denerwuje pracowników? Oto wszystko, co powinniście wiedzieć o etykiecie online.

Pandemia pokazała, że praca zdalna się sprawdziła - oceniła niedawno minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dlatego rząd chce ją unormować w Kodeksie pracy, wprowadzając możliwość pracy zdalnej i hybrydowej.

Nieodłącznym elementem takiego trybu wykonywania obowiązków służbowych jest korzystanie z różnego rodzaju technologii, umożliwiających zdalną komunikację. Przez długie miesiące lockdownu mieliśmy sporo czasu, by zglębić wszelkie tajniki telekonferencji i spotkań online. Okazuje się jednak, że wciąż mamy sporo do poprawienie.

Przygotowując się do spotkania online, warto wziąć pod uwagę to, co najczęściej rozprasza uczestników i wyeliminować te rzeczy. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ClickMeeting, aż 63 proc. badanych rozpraszają szepty i inne hałasy w tle, zaraz za nimi wśród najbardziej rozpraszających czynników znalazły się włączone mikrofony u osób, które w danym momencie nie uczestniczą w rozmowie (53 proc.) oraz sytuacje, w których osoba prowadząca nie ma wcześniej przygotowanych materiałów, z których chce skorzystać podczas spotkania (31 proc.).

Kolejnymi rozpraszającymi czynnikami, które wskazywali badani, są: wyłączone kamery u większości uczestników (25 proc.), sytuacje, w których prowadzący nie patrzy w kamerę (22 proc.), nieodpowiednie tło prowadzącego (20 proc.) oraz ubiór prowadzącego (12 proc.).

- Wydarzenia i spotkania online na stałe wpisały się w naszą rzeczywistość. Nic więc dziwnego, że uczestnicy takich spotkań z czasem zaczęli szukać zasad, które określałyby etykietę online. Nasz ostatni raport doskonale pokazuje, co ankietowanym przeszkadza, co ich rozprasza i czego oczekują od prowadzących – komentuje Martyna Grzegorczyk, communication manager ClickMeeting.

Przygotowanie to podstawa

Brak przygotowanych wcześniej materiałów przez osobę prowadzącą znalazł się wśród najczęściej wymienianych czynników, które rozpraszają uczestników spotkań online. Co ciekawe jednocześnie 70 proc. badanych odpowiedziało, że przed każdym spotkaniem przygotowuje wcześniej dokumenty, które będą potrzebne. Jednocześnie 60 proc. badanych sprawdza, czy sprzęt działa poprawnie.

- Przygotowane wcześniej dokumenty i sprawnie działający sprzęt to podstawa. Każdy prowadzący spotkania online powinien zadbać o te sprawy, zanim rozpocznie wydarzenie. Bardzo ważnym czynnikiem jest również zadbanie o jakość dźwięku i obrazu oraz dobre poznanie platformy, z której się korzysta. Mocno irytujące jest, gdy prowadzący podczas spotkania traci czas na szukanie jakiejś funkcji w programie, z którego korzysta – komentuje Martyna Grzegorczyk.

Sytuacje kryzysowe

ClickMeeting zapytał ankietowanych o to, w jaki sposób reagują, gdy podczas wydarzenia online wydarzy się coś nieoczekiwanego. Najczęściej padająca odpowiedzią (70 proc.) było: uśmiecham się i przepraszam. Bez słowa wstaje i idzie rozwiązać problem 7 proc. ankietowanych, a 6 proc. udaje, że nic się nie dzieje i w ogóle nie reaguje. Natomiast 17 proc. osób odpowiedziało, że nigdy nie przytrafiła im się taka sytuacja.

To o co warto również zadbać, to kwestie nagrywania spotkań online. Chodzi o informowanie użytkowników o fakcie nagrywania. Wiele osób o tym zapomina, tymczasem, jak wynika z raportu ClickMeeting aż 96 proc. badanych oczekuje, że prowadzący wydarzenie online poinformuje ich o zamiarze nagrywania spotkania.

Jak podkreśla radca prawny w ClickMeeting, Anna Zielińska, dzięki temu użytkownik będzie mógł świadomie podjąć decyzję, czy chce udostępnić swój wizerunek, a prowadzący uniknie późniejszych ewentualnych nieporozumień prawnych.

Jasne zasady etykiety

Warto przytoczyć także wyniki przeprowadzonej przez ClickMeeting ankiety na temat zasad savoir-vivre na spotkaniach online. Blisko 53 proc. respondentów wskazało, że widzi potrzebę wprowadzenia na nich jasnych zasad etykiety. Blisko 29 proc. ankietowanych uważa, że uczestnicy spotkań online częściej zapominają o dobrych manierach niż w trakcie spotkań na żywo. Zdaniem 24 proc. dobre maniery online są zachowywane tak samo często, jak na spotkaniach na żywo.

I choć wpadki podczas telekonferencji na pierwszy rzut oka wydają się śmieszne, to z pewnością takie nie są dla ich bohaterów. Do kanonu przejdzie pokazanie zbyt wielu gołych części ciała. Wejście dzieci do pokoju w trakcie wideorozmowy to też klasyka. O szczegółach pisaliśmy tutaj.

- Przez wiele lat w zasadzie nie rozmawiało się o savoir-vivrze w kontekście spotkań online, bo nie były one taką codziennością, jaką stały się w ciągu ostatniego roku - mówi Aleksandra Pakuła, specjalistka w zakresie kreowania wizerunku i założycielka Instytutu Etykiety.

- W nowej sytuacji to normalne, że każdemu zdarza się popełniać błędy. W większości przypadków do rozproszenia wątpliwości - jak np. czy w czasie spotkania online wypada jeść, palić czy być ubranym w piżamę - wystarczy zastanowić się, czy tak zachowalibyśmy się na spotkaniu na żywo. Warto też pamiętać, że ponad 70 proc. naszego komunikatu, to nie to, co mówimy, ale jak to mówimy i jak przy tym wyglądamy, dlatego przy rezygnacji z włączania kamery tracimy wiele środków wyrazu - dodaje Pakuła.

W podobnym tonie wypowiada się dr Magda Ferretti, ekspert ds. pracy zdalnej, psycholog organizacji, założycielka firmy szkoleniowej Empowerment.

- Wpadki mogą się zdarzyć każdemu. Dużo mówimy w ostatnim roku o byciu autentycznym i empatycznym. Wejście "na wizję" małego dziecka lub psa jest czym innym niż korzystanie z toalety podczas wideokonferencji. Zacznijmy więc wymagać od siebie więcej w kwestii przygotowań do spotkań online. Dwa lata temu zabawne było, że ktoś miał spodnie od piżamy na spotkaniu online, ale stawialiśmy wtedy pierwsze kroki w tym świecie. Dziś to norma. Uważam, że naszym rozmówcom należy się szacunek - podkreśla Magda Ferretti.

Zoom fatigue

Warto przypomnieć, że onlinowe spotkania uciążliwe są nie tylko z powodu nieodpowiedniego zachowania współpracowników. Dużą rolę odgrywają również czynniki psychospołeczne. Naukowcy Uniwersytetu Stanforda opublikowali wyniki badania psychologicznego wpływu spędzania kilku godzin dziennie na spotkaniach prowadzonych poprzez Zoom, Skype, FaceTime czy Google Hangouts. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Technology, Mind and Behavior i jest to pierwszy recenzowany artykuł analizujący zjawisko „zoom fatigue”.

Badania „Nonverbal Overload: A Theoretical Argument for the Causes of Zoom Fatigue" nie dość, że potwierdziły istnienie zjawiska, to zidentyfikowały cztery jego główne źródła:

* Ciągłe utrzymywanie kontaktu wzrokowego;

* Obserwowanie siebie na ekranie;

* Ograniczone poruszanie się;

* Większy wysiłek w odczytywaniu i interpretacji sygnałów niewerbalnych pozostałych uczestników spotkania.

Jak wyjaśnia Monika Sońta z Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym w Akademii Leona Koźmińskiego, wpatrywanie się w kamerę i obserwowanie swojego zachowania podczas spotkania nie jest sytuacją naturalną.

- Proszę sobie wyobrazić, że podczas tradycyjnego spotkania stawiamy przed sobą lustro i co jakiś czas łapiemy swoje odbicie kątem oka. Czy to nie jest rozpraszające? Rok temu uczyliśmy się, jak ustawiać kamerę, by wyglądać dobrze. Uczyliśmy się prezentowania w takiej sytuacji. Na początku to było ciekawe, dziś zaczyna nas to męczyć. Wpatrujemy się w twarze innych, co jest dla nas nienaturalne. Wyobraźmy sobie, że podczas spotkania w realu wpatrujemy się po kolei w twarze osób, które biorą w nim udział. To nie jest naturalny sposób komunikacji ze światem - wyjaśnia.

Dodaje, że spotkanie, w którym bierze udział duża grupa osób, sprawia, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zauważyć nikogo. Ponadto mocno kontrolujemy swoje zachowanie, obserwujemy swój wygląd, hamujemy gestykulację.