Szefowa HR Amazona chce poprawić zdolności technologiczne swoich pracowników

Jak mówiła Galetti, rośnie popyt na osoby rozumiejące współpracę z maszynami.

Sam Amazon wychodząc naprzeciw tej zmianie, proponuje swoim pracownikom reedukację w stronę technologii. Uczy się przy tym na swoich błędach. Program, który realizował kilka lat temu, nie działał optymalnie.

W Polsce widać podobne działanie. Amazon wyszedł w naszym kraju z inicjatywą nauki kodowania dzieci. - Język programowania trzeba traktować jak kolejny język obcy - mówił niedawno o tym projekcie dyrektor Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku Rafał Kukliński.

Beth Galetti pracuje w Amazon jako wiceprezes ds. kadr. W publikowanej 10 grudnia wypowiedzi dla The Wall Street Journal (WSJ) stwierdziła: - Dostrzegamy wyraźnie, że jedną rzeczą pozostającą niezmienną wśród wymaganych kompetencji w pracy jest kompetencja technologiczna.

W jej ocenie trend jest bardzo widoczny. Więcej i coraz więcej stanowisk potrzebuje zaawansowanego oprogramowania i zrozumienia go przez człowieka. To dzieje się nawet w pracach niewymagających takich kompetencji do niedawna. Przytacza tutaj przykład z bezpośredniego zaplecza firmy, czyli z centr dystrybucyjnych Amazona.

Firma właśnie przekwalifikowuje dużą część swoich pracowników w Stanach Zjednoczonych. Ta operacja kosztuje firmę około 700 milionów dolarów i potrwa jeszcze kilka lat. Celem takiego działania jest praktycznie podniesienie kompetencji wszystkich zatrudnionych do poziomu inżynierów. "Pracownicy centr muszą zrozumieć, jak pracować obok zautomatyzowanych urządzeń" – czytamy w WSJ.

Zapotrzebowanie na kolejne osoby, które rozumieją, jak koordynować taką pracę, też rośnie. Jak czytamy na amerykańskich stronach portalu WSJ, Amazon w ciągu ostatnich 5 lat zaobserwował 500-proc. wzrost zapotrzebowania na osoby z kwalifikacjami inżynieryjnymi. Dotyczy to zwłaszcza osób rozumiejących zarządzanie dużymi zbiorami danych czy bezpieczeństwem cyfrowym.

- Musimy znaleźć sposób wyposażenia naszych pracowników w te kompetencje - kończyła wypowiedź wiceprezes ds. kadr Amazona. - Muszą oni nauczyć się korzystać z tej wiedzy i ją modyfikować, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Uczą się na błędach

W przeszłości Amazon popełnił błędy w próbach reedukacji pracowników. W ramach przedsiębiorstwa działał program "Wybór kariery" (ang. Career Choice). Bazował on na płaceniu przez firmę 95 proc. ceny kursu w różnych specjalnościach. Często były to szkolenia oparte na najczęściej poszukiwanych kompetencjach na rynku pracy. Problemem tego rozwiązania było oferowanie szkoleń i rozwoju kompetencji, które ostatecznie nie były potrzebne na przykład w miejscu pracy danego pracownika. By w pełni skorzystać z pozyskanych kompetencji, konieczna była zmiana miejsca zamieszkania lub zmiana pracodawcy. Magazyn Amazona w Polsce. (fot. PTWP) W konsekwencji Amazon musiał zmodyfikować program i dostosować go do pracy potrzebnej w danym regionie jego realizacji. Amazon szkoli dzieci O działaniach Amazona mających rozwijać potrzebne kompetencje na rynku pracy może świadczyć niedawna inicjatywa firmy realizowana w Polsce. Oddział amerykańskiego giganta e-commerce w naszym kraju zdecydował się w tegorocznej edycji Tygodnia Edukacji Informatycznej przeszkolić 2500 polskich dzieci. Uczono je kodować w ramach akcji Godzina Kodowania. Jak powiedział dyrektor Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku Rafał Kukliński, idea wsparcia przez firmę nauki programowania przez najmłodszych wywodzi się z obserwowanych przez rekruterów Amazona problemów z różnorodnością na rynku zatrudnienia programistów. Jak podkreślał cytowany ekspert, w XXI w. język programowania trzeba traktować jak kolejny język obcy. - W szkole uczymy się angielskiego po to, by móc się płynnie komunikować, podróżować, zdobywać kolejne doświadczenia naukowe czy zawodowe - mówi Kukliński. - Podobnie język programowania pomaga nam lepiej rozumieć współczesny świat.