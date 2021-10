Szef przeszkadza Polakom w pracy. Do tego stopnia, że ją zmieniają

To nie są dobre wiadomości dla szefów. Z badania przeprowadzonego przez firmę technologiczną Boldare wynika, że aż 54 proc. pracowników zauważyło negatywny wpływ przełożonego na zespół, aż 41 proc. badanych odeszło kiedyś z pracy właśnie z powodu szefa.

Autor: KDS

• 15 paź 2021 13:45





Co trzeci ankietowany (29 proc.) przez Boldare przyznaje, że miał w przeszłości konflikt z przełożonym z powodu jego niekompetencji (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

"Przychodzimy do firmy, odchodzimy od szefa". Wyniki kolejnego badania wskazują, że to znane powiedzenie cały czas zawiera w sobie dużo prawdy.

Z badania przeprowadzonego przez firmę technologiczną Boldare wynika, że konflikt z przełożonym to jeden z najczęstszych powodów, dla których pracownicy zastanawiają się nad zmianą pracy.

Hierarchiczny model pracy bywa nadużywany, bo często brakuje dobrych wzorców, punktu odniesienia, że można pracować inaczej - mówi Anna Węgrzyn z firmy BPSC.

Wyniki badania nie pozostawiają złudzeń. Szefowie powinni wiele poprawić w swoich modelu zarządzania, jeśli chcą mieć zgrany zespół. Okazuje się, że aż ponad połowie (54 proc.) ankietowanych przez Boldare zdarzyło się zauważyć negatywny wpływ przełożonego na zespół. A aż 41 proc. badanych odeszło kiedyś z pracy właśnie z powodu szefa. Co trzeci ankietowany (29 proc.) przyznaje, że miał w przeszłości konflikt z przełożonym z powodu jego niekompetencji. Co więcej, aż 46 proc. zauważyło negatywny wpływ szefa na realizację projektów, a 43 proc. czuło się niedocenianych w miejscu pracy.

- W tradycyjnym modelu zarządzania większość decyzji w zespole podejmuje jego szef. To pochodna hierarchicznego systemu, w którym zostaliśmy wychowani i wykształceni. Już od wczesnych lat szkolnych ktoś o nas decyduje za nas: układa plan lekcji, określa godziny posiłków oraz liczbę godzin matematyki. W konsekwencji ten model pracy ze strukturą, hierarchią jest czytelny i niejako naturalny i dla szefów, i dla pracowników. Niestety, bywa nadużywany, bo często brakuje dobrych wzorców, punktu odniesienia, że można pracować inaczej - mówi Anna Węgrzyn, ekspertka w obszarze HR z firmy BPSC.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W czasie pandemii, gdy pracownicy przeszli na home office (oczywiście ci, którzy mogli to zrobić) i sami w większym stopniu zaczęli decydować o tym, jak wygląda ich dzień, zwiększyła się skłonność do zmiany pracy. Z badań Hays Poland wynika, że ponad połowa pracowników (59 proc.) planuje w perspektywie najbliższego roku zmienić pracę. Jako najważniejszy powód co piąty ankietowany podaje relację z bezpośrednim przełożonym.

- Bez odpowiedniej postawy i zachowań szefa pracownik nie będzie się czuł zmotywowany. Rola przełożonego jest kluczowa: powinien jasno i precyzyjnie określić zadania i mierniki sukcesu, wyznaczyć terminy realizacji zadań i upewnić się, że je pracownik rozumie i akceptuje - uważa Tamara Bieńkowska, trener i coach, specjalizujaca się w sztuce prowadzenia sporów. Inne modele zarządzania - Hierarchiczny system zarządzania nie jest zły z definicji i może sprawdzić się w większości organizacji. Z drugiej strony wiele firm dostrzega problemy wynikające z tradycyjnego modelu pracy, eksperymentuje i wprowadza inne systemy zarządzania, także takie, w których nie ma menedżerów. Mają one wiele zalet — dzięki samoorganizacji i płaskiej strukturze szybciej podejmuje się decyzje, pracownicy mają więcej miejsca na samorozwój i większy wpływ na swoje otoczenie w pracy. Na pewno jednak takiej pracy trzeba się nauczyć, szczególnie jeśli jest to pierwszy kontakt z płaską strukturą - komentuje Magda Plasun, employer branding lead w Boldare. O tym, że płaska struktura zarządzania się sprawdza, przekonana jest Tiffany Stevenson, dyrektor HR w firmie technologicznej Box, która pod koniec 2020 roku otworzyła swoje pierwsze biuro w Polsce. - Każdy z pracowników wnosi do firmy bagaż swoich doświadczeń, wykształcenia, projektów, nad którymi pracował, firm, dla których pracował, tożsamości, i punktów widzenia. Staramy się tworzyć kulturę, w której można to wszystko połączyć i prawdziwie uczyć się od siebie nawzajem. Chcemy zagwarantować stworzenie takiego właśnie środowiska, co oznacza, że - w porównaniu z innymi branżami czy firmami - dysponujemy bardziej płaską strukturą wewnętrzną. Dlatego też uważamy, że pozwala nam to wykonywać niesamowitą pracę i w związku z tym chcemy stworzyć w tym celu odpowiednią przestrzeń, by w ostatecznym rozrachunku móc tworzyć niesamowite produkty dla naszych klientów - podkreśla Stevenson. Pensja to nie wszystko Z badań Boldare wynika, że zmieniają się także kryteria wyboru pracodawcy. Choć wciąż wysoko na liście priorytetów znajduje się wynagrodzenie (jest ono bardzo ważne dla 68 proc. badanych przez Boldare), to ważniejsza jest atmosfera (deklaruje 78 proc. respondentów). Bardzo ważna jest równowaga między pracą a życiem osobistym (68 proc. wskazań) oraz możliwość pracy zdalnej (aż 75 proc. wskazań). Najmniej istotne okazuje się ekskluzywne biuro (5 proc.) uznaje to kryterium za ważne oraz prywatna opieka medyczna (7 proc). - Podejście do kariery znacznie zmieniło się na przestrzeni ostatnich dekad. Praca coraz częściej przestaje być już tylko sposobem na zarabianie pieniędzy, a staje się także polem do samorealizacji i rozwoju Szczególnie zmianę podejścia widać w młodych pokoleniach. - zauważa Magda Plasun. Czytaj więcej: Sprawdź, czy twój szef to psychopata. Oto najważniejsze cechy Jak dodaje, wyniki ankiety to ważny sygnał dla pracodawców. Specjaliści chcą mieć wpływ na firmę i samodzielnie decydować o tym, jak będą realizować swoje cele. Cenią sobie autonomię, ale również potrzebują środowiska, w którym ich potencjał będzie rozwijany, a nie tłumiony. Albo pracodawcy stworzą ku temu odpowiednie warunki w tradycyjnym modelu hierarchicznym, albo pracownicy, szczególnie w takich branżach jak IT, spróbują pracy w innych modelach. Wdraża je coraz więcej firm. Z badań przeprowadzonych przez Boldare wynika również, że pracownicy, którzy zakosztowali pracy w samoorganizujących się zespołach, nie chcą już pracować w hierarchicznej strukturze. Przykładem takiego innowacyjnego sposobu zarządzania może być holakracja, model wykluczający role menedżerskie w strukturze organizacji. Tylko 9 proc. badanych, którzy mieli okazję pracować w tym systemie, wolałaby wrócić do tradycyjnej, hierarchicznej organizacji.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.