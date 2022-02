Szczyt piątej fali przed nami. Rząd skraca izolację

Chcielibyśmy w środę ogłosić decyzję o skróceniu okresu izolacji dla wszystkich obywateli, którzy chorują w naszym kraju - poinformował rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Powód? Prozaiczny. Z powodu przybywania na izolacji i kwarantannie w polskich firmach zaczyna brakować pracowników.

21 980 pozytywnych wyników, 480 925 osób na kwarantannie - takie są aktualne dane dotyczące piątej fali pandemii koronawirusa w Polsce. Choć zauważalne są spadki w liczbie zachorowań (w piątek 4 lutego odnotowano 47 534 nowe przypadki zakażenia koronawirusem), to sytuacja jest nadal krytyczna.

Wysokie wskaźniki zachorowań to wyzwanie nie tylko dla służby zdrowia. To spore wyzwanie dla zakładów pracy. Jak poinformował w styczniu portal tvn24.pl, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa potraktowało sprawę piątej fali za tak poważną, że uznało za konieczne ostrzeżenie przed nadchodzącymi problemami spółki odpowiedzialne za infrastrukturę krytyczną w naszym kraju.

Pracownicy na kwarantannie czy izolacji to spore wyzwanie dla zakładów pracy. Brak części zespołu oznacza konieczność tworzenia nowych grafików, przesunięć zespołowych, wpływa na ciągłość produkcji.

Wpływ zatrzymania w domach pracowników przebywających na kwarantannie czy izolacji wydaje się zauważać rząd. W poniedziałek 7 lutego Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia poinformował o pracach nad skróceniem czasu trwania izolacji.

- Chodzi o skrócenie okresu izolacji dla wszystkich obywateli, którzy chorują w naszym kraju. Wiąże się to po pierwsze z krótszym okresem objawowym, z krótszym okresem kiedy zarażamy aktywnie, i z koniecznością przywracania do pracy pracowników w różnych branżach, bo widzicie państwo przy tej zakaźności wirusa jak szybko wyłączane są osoby z rynku pracy, co nie pozostaje bez wpływu dla gospodarki naszego kraju - wyjaśnił rzecznik resortu zdrowia - wyjaśniał podczas konferencji.

Jak dodał decyzja w tej sprawie zostanie podjęta jeszcze dziś na sztabie kryzysowym w Ministerstwie Zdrowia. Natomiast szczegóły ma ogłosić w środę 9 lutego minister zdrowia Adam Niedzielski.

Wiemy, że skróceniu nie ulegnie okres trwania kwarantanny.

- Na dziś nie mowy o likwidacji kwarantanny. Okres kwarantanny na dziś pozostaje stały, nie wykluczamy, że to się zmieni - dodał Andrusiewicz.

Kwarantanna a izolacja

Kwarantanna dotyczy osób zdrowych, które były narażone na kontakt z chorymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem, przekroczyły granicę zewnętrzną UE, mają niepokojące objawy lub zostały skierowane na test.

Co do zasady kwarantanna trwa 7 dni. Jednak w niektórych przypadkach okres ten jest dłuższy, np. dla osób przebywających na kwarantannie w związku z zachorowaniem współdomownika. Dla osób wracających z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz z Turcji, kwarantanna trwa 10 dni. 14 dni trwa kwarantanna dla wracających spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji.

fot. Onder Ortel/Unsplash

Izolacja to odosobnienie osoby chorej, której wynik testu na obecność SARS-CoV-2 jest dodatni.

Ile trwa izolacja? Czas izolacji zależny jest od przebiegu zakażenia. Jeśli przebieg choroby jest bezobjawowy, izolację domową można zakończyć po 10 dniach od uzyskania dodatniego wyniku testu.

W przypadku pojawienia się objawów lekarz wydłuży izolację do co najmniej 13 dni od dnia wystąpienia objawów. Ostatnie 3 dni izolacji muszą pozostać bezobjawowe. Osoby, które mają słabą odporność np. z powodu chorób przewlekłych, mogą być na izolacji dłużej, nawet do 20 dni.

Inne zasady dotyczą osób wykonujących zawód medyczny, żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, żołnierzy wojsk obcych i ich personelu cywilnego, żołnierzy, funkcjonariuszy i pracowników Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia, czas trwania nowelizacji został dla nich skrócony z 10 do 7 dni. Nowela wprowadziła również możliwość skrócenia siedmiodniowej izolacji o dwa dni, o ile test w kierunku Covid-19 wykonany w piątym dniu izolacji wyjdzie negatywny.

Zmiany ważne dla zakładów pracy

Zdaniem ekspertów zajmujących się modelowaniem przebiegu pandemii w Polsce, ze szczytem piątej fali pandemii będziemy mieli do czynienia w najbliższych dnia. Naukowcy z MOCOS (międzynarodowy interdyscyplinarny zespół naukowców zajmujący się modelowaniem epidemii COVID-19) przewidują, że szczyt piątej fali w Polsce nastąpi na przełomie drugiego i trzeciego tygodnia lutego.

Opublikowaliśmy prognozę krótkoterminową pandemii do 21.02.2022. Model został dopasowany do historycznych danych z okresu 23.12.2021 - 23.01.2022.https://t.co/zkpdpv0sfc — MOCOS (MOdelling COronavirus Spread) (@mocos_covid) January 26, 2022

Podobne wyniki uzyskali eksperci z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

- Z naszego modelu wynika, że liczby, które podawane są w komunikatach przez Ministerstwo Zdrowia, należy pomnożyć razy 12. Oznacza to, że w ostatnich dniach dziennie zakaża się nawet 600 tys. osób. Za tydzień przewidujemy szczyt zakażeń i będzie on wynosił około 800 tys. dziennych infekcji - wyjaśniał w Polsat News dr Franciszek Rakowski.

To zła informacja dla zakładów pracy. O tym, że nadchodzi "armagedon" na łamach PulsHR.pl pisaliśmy w połowie stycznia. Z wyliczeń wynikało wówczas, że z powodu izolacji lub kwarantanny nie będzie mógł pracować co trzeci pracownik.

- Piąta fala pandemii może stanowić natomiast spore wyzwanie w kontekście zachowania ciągłości działalności dla firm nieposiadających planów kryzysowych. Mając na uwadze prognozy epidemiologów wskazujące na bardzo wysoką zakaźność Omikrona, firmy te powinny już teraz przygotować nawet najprostsze scenariusze kryzysowe. Podstawą do ich stworzenia powinno być wylistowanie wszystkich aktywności, które generują kontakty międzyludzkie. Następnie należy dokonać analizy, w jaki sposób można je ograniczyć - wyjaśniał Andrzej Bączkowski, ekspert ds. bezpieczeństwa pracy firmy doradczej W&W Consulting.

O tym, że problem narasta, mówiła również prezes Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk, która informowała, że Izba odbiera wiadomości od przedsiębiorców o tym, iż na kwarantannie przebywają często całe zmiany pracowników w firmach produkcyjnych czy prawie całe restauracje lub obiekty handlowe. Taka sytuacja już paraliżuje funkcjonowanie firm. A szczyt V fali dopiero przed nami.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja pytany, czy rządowe prognozy mówiące o tym, że w szczycie piątej fali koronawirusa aż jedna trzecia pracowników może nie mieć jak pracować, są realne, podkreślał, że nie ma co do tego wątpliwości.