Szczepienie albo zwolnienie. Kolejna firma zwalnia niezaszczepionych pracowników

Firma Nike rozpoczęła zwalnianie nieszczepionych pracowników w weekend. To nie jedyny amerykański pracodawca, który zdecydował się na taki krok. W ostatnim czasie również Google oraz Citigroup poinformowały, że niezaszczepieni pracownicy zostaną zwolnieni.

Autor: jk

• 17 sty 2022 10:40





Nike poinformowała niezaszczepionych pracowników o wypowiedzeniu ich umów (fot. shutterstock)

Nike poinformowała pracowników, którzy nie dotrzymali wyznaczonego przez spółkę terminu weryfikacji szczepienia przeciwko COVID-19 i nie otrzymali zwolnienia z powodów religijnych, o wypowiedzeniu ich umów.

Warto przypomnieć, że Nike planowało powrót pracowników do pracy 10 stycznia w modelu hybrydowym. Plany te jednak zostały zaniechane, a nowa data powrotu do biura nie została ogłoszona.

Google również przekazał pracownikom, że ci, którzy nie zastosują się do zasad szczepień, zostaną umieszczeni na „płatnym urlopie administracyjnym”. Także niezaszczepieni pracownicy Citigroup w Stanach Zjednoczonych zostaną wysłani na bezpłatny urlop, a pod koniec miesiąca zwolnieni.

- Nie udało Ci się ukończyć procesu weryfikacji, a z danych wynika, że ​​nie masz zatwierdzonego (zwolnienia). Nie przestrzegasz polityki, a twoje zatrudnienie zakończy się w sobotę 15 stycznia 2022 r. - czytamy w mailach rozesłanych do pracowników.

W grudniu 2021 r. również Google przekazał pracownikom, że pracownicy, którzy nie zastosują się do zasad szczepień do 18 stycznia, zostaną umieszczeni na „płatnym urlopie administracyjnym” na 30 dni. Po tym czasie firma zmieni ten status na „bezpłatny urlop osobisty” na okres do sześciu miesięcy, po czym nastąpi rozwiązanie umowy. Firma podała też, że każdy kto wraca do biura, powinien być w pełni zaszczepionym, a częste testy nie są dla Google’a alternatywą dla szczepień.

Także pracownicy Citigroup w Stanach Zjednoczonych, którzy nie zostaną zaszczepieni przeciwko COVID-19 do 14 stycznia, zostaną wysłani na bezpłatny urlop, a pod koniec miesiąca zwolnieni. Citigroup jest pierwszym bankiem z Wall Street, który wymaga obowiązkowych szczepień. Spośród innych dużych firm obowiązek szczepień, o różnych stopniu rygorystyczności. Inne duże amerykańskie banki - w tym Goldman Sachs & Co, Morgan Stanley i JPMorgan Chase & Co - nakazały niektórym nieszczepionym pracownikom pracę zdalną, ale żaden z nich nie posunął się jeszcze do zwolnień.

