Szczepienia w miejscu pracy. Firmy apelują o zmniejszenie progu

Zamiast 500 tylko 200 pracowników chętnych do zaszczepienia się. Północna Izba Gospodarcza apeluje o obniżenie progu umożliwiającego zorganizowanie w firmach punktu szczepień przeciwko COVID-19. - Sektor MŚP nie chce być pomijany w uproszczonej procedurze dostępu do szczepień - tłumaczą przedstawiciele Izby.

Autor:KDS

• 2 kwi 2021 20:00





W drugim kwartale uruchomimy szczepienia przeciw COVID-19 w zakładach pracy - poinformował minister Dworczyk (Fot. Pixabay)

Pod koniec marca Michał Dworczyk, szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień przyznał, że pomysł zorganizowania szczepień przeciwko COVID-19 jest poważnie rozważany przez rząd.

Wiele firm pozytywnie odnosi się do tego rozwiązania. Co więcej, niektóre zapowiadają, że chcą zaszczepić nie tylko pracowników, ale i ich rodziny.

Tymczasem Północna Izba Gospodarcza wskazuje na problem, jaki może pojawić się przy organizacji tego rozwiązania. Mianowicie zbyt dużą liczbę pracowników, od zebrania których będzie uzależniona możliwość zorganizowania w miejscu pracy punktu szczepień.

Organizowanie punktów szczepień w zakładach pracy to jeden z najnowszych rządowych pomysłów na zwiększenie dostępności szczepień. Mówił o nim pod koniec marca minister Michał Dworczyk.

- W drugim kwartale uruchomimy szczepienia przeciw COVID-19 w zakładach pracy, w których będzie minimum 500 chętnych pracowników. Punkty szczepień będą też w aptekach i placówkach POZ - poinformował szef KPRM na konferencji prasowej zorganizowanej na terenie Szpitala Narodowego w Warszawie.

Zgodnie z zapowiedzią ministra całość odpowiedzialności za organizację szczepień miałaby spoczywać na pracodawcy, będzie on musiał podpisać umowę z chętnymi osobami, zorganizować i zabezpieczyć miejsce oraz złożyć zamówienie na dostarczenie szczepionek w Agencji Rezerw Strategicznych.

Próg do zmiany

Północna Izba Gospodarcza stoi na stanowisku, że należy zrobić wszystko, by powrót do normalności był możliwy jak najszybciej. A w tym zdecydowanie pomogłoby obniżenie pułapu liczby pracowników, którzy mieliby się zgłosić do szczepień.

- Apelujemy do premiera Mateusza Morawieckiego i Rządu RP, by obniżyć limit osób deklarujących chęć zaszczepienia jako wyznacznik do tego, by możliwe było zorganizowanie punktu szczepień w zakładzie pracy. Uważamy, że jeżeli w danej firmie chętnych będzie nawet 200 osób, a pracodawca będzie chciał zorganizować taki punkt i wziąć za niego odpowiedzialność, to powinno mu się to umożliwić – mówi prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk.

Jak dodaje, sektor MŚP nie chce być pomijany w uproszczonej procedurze dostępu do szczepień. - Chcemy wracać do normalności. Przedsiębiorcy pokładają w szczepieniach wielkie nadzieje. Uważam, że proces szczepienia powinien być tak mocno zdynamizowany, jak tylko to możliwe. Deklarujemy chęć pomocy – dodaje prezes Mojsiuk. Wszystko wskazuje na to, że apel zostanie wysłuchany. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska pytany na antenie TVP o to, czy jest to sztywny wymóg, mówił tak: - To jest taki wymóg dla dużych zakładów. My oczywiście dajemy szczepionkę do takiego punktu, ale firma musi sama taki punkt stworzyć, zapewnić ekipę, która będzie szczepiła swoich pracowników. Zobaczymy, jeżeli to będzie za duży pułap, to się obniży, ale na początek ustawiliśmy taką poprzeczkę 500 osób w danym zakładzie pracy - tłumaczył Kraska. Firmy chętne Firmy bardzo pozytywnie odniosły się do pomysłu rządu. Niektóre, jak Budimex, idą nawet o krok dalej. Największa firma budowlana w Polsce będzie chciała zaszczepić wszystkich swoich pracowników wraz z ich rodzinami. Łącznie będzie to ok. 25 tysięcy osób. - Jesteśmy największą grupą budowlaną w Polsce, zatrudniającą ponad 7 tysięcy pracowników. Zdrowie i bezpieczeństwo ludzi jest dla nas - jako pracodawcy - priorytetową wartością. Wykonaliśmy ponad cztery tysiące testów PCR - mówi Cezary Mączka, członek zarządu Budimeksu, dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Czytaj więcej: Szczepienia na COVID-19: dobrowolność czy zawodowy obowiązek? Budimex już przygotowuje się do całej operacji, która mogłaby, zgodnie z deklaracjami rządowymi, zacząć się najszybciej w maju tego roku. - Zainwestowaliśmy w środki ochrony i wsparcia pracy hybrydowej miliony złotych. Liczba nowych zachorowań jest obecnie w Budimeksie o połowę niższa niż w czasie II fali pandemii w listopadzie 2020 roku. Przygotowujemy się już do organizacji szczepień jako pracodawca. Będziemy chcieli jak najszybciej zaszczepić wszystkich pracowników wraz z rodzinami w każdym miejscu i na każdej budowie w Polsce i za granicą - dodaje Cezary Mączka. Promocja szczepień Północna Izba Gospodarcza stoi na stanowisku, że szczepienia powinny być możliwie szeroko promowane wśród pracowników przez przedsiębiorców. Takie kampanie powinny odbywać się jak najszybciej, bo gdy proces szczepień ruszy, może zabraknąć czasu na przekonywanie nieprzekonanych. - Naszym obowiązkiem jest zachęcanie pracodawców do promowania idei szczepień, a obowiązkiem pracodawców jest przekonywanie pracowników, by wierzyli w naukę, a nie w teorie spiskowe. Nie ma lepszego narzędzia walki z koronawirusem niż szczepionka, a jej skuteczność jest niepodważalna. Po 13 miesiącach walki z pandemią, po fali bankructw w wielu sektorach gospodarki i po mocnym uderzeniu w światową gospodarkę musimy wszyscy zdać sobie sprawę, że szybki powrót do normalności jest w interesie wszystkich ludzi - mówi dr Piotr Wolny, dyrektor biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Jak dodaje, organizacja ma w planach przygotowanie kampanii zachęcającej przedsiębiorców z regionu do promocji szczepień. Chcą zaprosić rozpoznawalne twarze zachodniopomorskiej gospodarki do tego, by stały się ambasadorami szczepień i by uwiarygodniły je przed swoimi pracownikami.

